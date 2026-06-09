Greșeala care îți poate distruge laptopul când îl cureți. Ce recomandă experții pentru întreținerea corectă a computerului
Laptopul este unul dintre dispozitivele pe care le folosim cel mai des, dar și unul dintre cele mai neglijate când vine vorba de curățare. În fiecare zi, pe tastatură se acumulează praf, firimituri, urme de grăsime de pe degete și chiar bacterii. Între timp, sistemul de răcire atrage particule fine care pot afecta performanța în timp, iar ecranul ajunge să fie acoperit de amprente și pete greu de ignorat.
Mulți utilizatori încearcă să rezolve problema rapid, folosind șervețele la întâmplare, produse de curățenie agresive sau cantități prea mari de lichid. În realitate, o întreținere incorectă poate provoca mai multe probleme decât murdăria în sine. Specialiștii recomandă câteva reguli simple care pot prelungi durata de viață a unui laptop și îl pot menține într-o stare foarte bună fără costuri mari, porivit PCMag.
De ce ai nevoie înainte să începi curățarea laptopului
Primul pas este oprirea completă a dispozitivului și deconectarea acestuia de la sursa de alimentare. Curățarea unui laptop pornit poate duce la apăsarea accidentală a tastelor sau, în cazuri nefericite, la probleme provocate de umezeală.
Pentru o curățare eficientă nu sunt necesare produse scumpe. O lavetă din microfibră este considerată una dintre cele mai bune alegeri deoarece nu zgârie suprafețele și nu lasă scame. De asemenea, un spray cu aer comprimat poate ajuta la eliminarea prafului din zonele greu accesibile, cum ar fi porturile, spațiile dintre taste și grilele de ventilație.
În ceea ce privește soluțiile de curățare, apa este suficientă în multe situații. Pentru dezinfectare sau pentru îndepărtarea urmelor de grăsime pot fi utilizate soluții pe bază de alcool izopropilic ori amestecuri foarte diluate de detergent de vase. În schimb, produsele care conțin amoniac sau înălbitori ar trebui evitate, deoarece pot afecta suprafețele sensibile și mai ales ecranul.
Un aspect ignorat frecvent este cantitatea de lichid folosită. Laveta trebuie doar umezită ușor, nu îmbibată. Dacă din material se scurg picături atunci când este strâns în mână, înseamnă că este prea umed pentru a fi utilizat în siguranță.
Ecranul și tastatura sunt cele mai sensibile componente
Experții recomandă ca eliminarea prafului și a firimiturilor să fie făcută înainte de ștergerea suprafețelor. Aerul comprimat poate fi folosit în rafale scurte pentru a scoate particulele ascunse între taste și în jurul porturilor. Recipientul trebuie ținut în poziție verticală pentru a evita apariția condensului, care poate ajunge în interiorul componentelor electronice.
Tastatura necesită o atenție specială deoarece este una dintre cele mai utilizate zone ale laptopului. În locul unei ștergeri rapide peste toate tastele, este recomandată curățarea atentă a fiecărei zone cu mișcări circulare și presiune minimă. Astfel se evită deteriorarea mecanismelor tastelor.
După tastatură urmează carcasa, touchpad-ul și zona de sprijin pentru palme. Petele mai dificile pot necesita mai multe treceri cu o lavetă ușor umedă, însă fără frecare agresivă.
Cea mai delicată etapă este curățarea ecranului. Mulți utilizatori fac greșeala de a pulveriza soluția direct pe display, însă acest lucru poate permite lichidului să pătrundă în zonele unde sunt amplasate componente electronice sensibile. Soluția trebuie aplicată întotdeauna pe lavetă, niciodată direct pe ecran.
Specialiștii recomandă ștergerea dinspre margini către centru, folosind o presiune minimă. În majoritatea cazurilor, apa și o lavetă din microfibră sunt suficiente pentru îndepărtarea amprentelor și a murdăriei obișnuite.
Întreținerea regulată este cea mai simplă metodă prin care un laptop poate rămâne curat și funcțional pentru mai mult timp. Câteva minute dedicate periodic curățării sunt suficiente pentru a preveni acumularea masivă de praf și murdărie, reducând riscul unor probleme care ar putea afecta atât aspectul dispozitivului, cât și performanțele sale pe termen lung.