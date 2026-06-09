Greșeala care îți poate distruge laptopul când îl cureți. Ce recomandă experții pentru întreținerea corectă a computerului

De ce ai nevoie înainte să începi curățarea laptopului

Primul pas este oprirea completă a dispozitivului și deconectarea acestuia de la sursa de alimentare. Curățarea unui laptop pornit poate duce la apăsarea accidentală a tastelor sau, în cazuri nefericite, la probleme provocate de umezeală.

Pentru o curățare eficientă nu sunt necesare produse scumpe. O lavetă din microfibră este considerată una dintre cele mai bune alegeri deoarece nu zgârie suprafețele și nu lasă scame. De asemenea, un spray cu aer comprimat poate ajuta la eliminarea prafului din zonele greu accesibile, cum ar fi porturile, spațiile dintre taste și grilele de ventilație.

În ceea ce privește soluțiile de curățare, apa este suficientă în multe situații. Pentru dezinfectare sau pentru îndepărtarea urmelor de grăsime pot fi utilizate soluții pe bază de alcool izopropilic ori amestecuri foarte diluate de detergent de vase. În schimb, produsele care conțin amoniac sau înălbitori ar trebui evitate, deoarece pot afecta suprafețele sensibile și mai ales ecranul.

Un aspect ignorat frecvent este cantitatea de lichid folosită. Laveta trebuie doar umezită ușor, nu îmbibată. Dacă din material se scurg picături atunci când este strâns în mână, înseamnă că este prea umed pentru a fi utilizat în siguranță.

Ecranul și tastatura sunt cele mai sensibile componente

Experții recomandă ca eliminarea prafului și a firimiturilor să fie făcută înainte de ștergerea suprafețelor. Aerul comprimat poate fi folosit în rafale scurte pentru a scoate particulele ascunse între taste și în jurul porturilor. Recipientul trebuie ținut în poziție verticală pentru a evita apariția condensului, care poate ajunge în interiorul componentelor electronice.

Tastatura necesită o atenție specială deoarece este una dintre cele mai utilizate zone ale laptopului. În locul unei ștergeri rapide peste toate tastele, este recomandată curățarea atentă a fiecărei zone cu mișcări circulare și presiune minimă. Astfel se evită deteriorarea mecanismelor tastelor.

După tastatură urmează carcasa, touchpad-ul și zona de sprijin pentru palme. Petele mai dificile pot necesita mai multe treceri cu o lavetă ușor umedă, însă fără frecare agresivă.