Gremlins 3 se lasă așteptat. Celebrul film cu monstruleți revine în cinematografe, dar premiera a fost amânată cu aproape un an

Chris Columbus revine la franciza pe care a ajutat să o creeze

Unul dintre motivele pentru care noul film atrage atenția este implicarea lui Chris Columbus, cineastul care a scris scenariul originalului Gremlins, lansat în 1984. Deși primul lungmetraj a fost regizat de Joe Dante, Columbus a avut un rol esențial în crearea universului care avea să transforme simpaticul Gizmo într-un personaj cunoscut în întreaga lume.

Pentru al treilea film, Columbus va prelua atât regia, cât și rolul de producător. Regizorul este cunoscut și pentru primele două filme din seria Harry Potter, dar și pentru comedia Home Alone. Steven Spielberg, care a produs filmul original, revine în calitate de producător executiv.

Scenariul noului lungmetraj a trecut prin mai multe etape de dezvoltare. Chris Columbus a lucrat inițial alături de Zach Lipovsky și Adam Stein, iar cea mai recentă versiune este semnată de Hannah Marks.

Deocamdată, nu au fost anunțate oficial distribuția și detaliile poveștii. Nu se știe nici în ce măsură noul film va continua direct evenimentele din primele două producții sau dacă va propune o abordare diferită a universului Gremlins.

Totuși, Columbus a discutat în trecut despre o posibilă direcție surprinzătoare a scenariului. Într-un interviu acordat în 2017 publicației SlashFilm, cineastul a ridicat problema responsabilității lui Gizmo pentru apariția creaturilor periculoase și a sugerat că povestea ar putea explora inclusiv ideea eliminării acestuia pentru a preveni noi tragedii.

Nu există însă nicio confirmare că această idee se regăsește în versiunea actuală a scenariului.

De ce este Gremlins unul dintre filmele emblematice ale anilor ’80

Lansat în 1984, Gremlins spune povestea lui Billy, un tânăr care primește cadou o creatură mică și blănoasă, numită Mogwai. Noul său prieten, Gizmo, vine însă cu câteva reguli care trebuie respectate cu strictețe: nu trebuie expus la lumină puternică, nu trebuie udat și nu trebuie hrănit după miezul nopții.

Atunci când regulile sunt încălcate, lucrurile scapă rapid de sub control. Creaturile se înmulțesc și se transformă în monștri agresivi, provocând haos într-un orășel american în perioada sărbătorilor de iarnă.

Combinația dintre umor, elemente fantastice și scene înfricoșătoare a transformat filmul într-un succes comercial. Producția originală a încasat aproximativ 212 milioane de dolari la nivel mondial, având un buget de circa 11 milioane de dolari.

Succesul a dus la apariția continuării Gremlins 2: The New Batch, lansată în 1990. Deși aceasta nu a reușit să repete performanța financiară a primului film, a devenit în timp o producție apreciată de fanii genului.

La fel ca alte filme clasice readuse în atenția publicului după mai multe decenii, Gremlins mizează pe familiaritatea spectatorilor cu personajele originale, dar și pe posibilitatea de a atrage o nouă generație de cinefili.

Când apare Gremlins 3 și ce se știe despre noul film

Noua dată de lansare anunțată de Warner Bros. este 6 octombrie 2028, ceea ce înseamnă că Gremlins 3 ar urma să ajungă în cinematografe la 44 de ani de la apariția primului film și la 38 de ani după continuarea din 1990.

Alegerea lunii octombrie plasează premiera în apropierea Halloweenului, o perioadă asociată în mod tradițional cu lansările de filme horror. Deși franciza îmbină comedia cu elementele de groază, această poziționare în calendar ar putea fi potrivită pentru atmosfera sa.

Warner Bros. nu a explicat oficial motivele amânării, astfel că nu este clar dacă modificarea are legătură cu dezvoltarea scenariului, cu programul de producție sau cu strategia de distribuție a studioului.

Până la apariția unor informații suplimentare despre distribuție și poveste, fanii vor trebui să se mulțumească cu revenirea confirmată a lui Chris Columbus și cu promisiunea că Gizmo și ceilalți monstruleți vor ajunge din nou pe marile ecrane.