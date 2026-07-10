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VIDEO | Un robot umanoid a făcut prima operație chirurgicală din lume. Tehnologia care poate duce chirurgia în zone izolate, pe front sau în spațiu

VIDEO | Un robot umanoid a făcut prima operație chirurgicală din lume. Tehnologia care poate duce chirurgia în zone izolate, pe front sau în spațiu
Un robot umanoid realizează o operație laparoscopică de îndepărtare a vezicii biliare, în cadrul unui test preclinic. (Foto: UCSD)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Un robot umanoid a realizat, în premieră, o intervenție chirurgicală într-un experiment preclinic care poate schimba felul în care ne imaginăm sala de operație a viitorului. Cercetătorii de la University of California San Diego au folosit roboți umanoizi teleoperați de chirurgi pentru proceduri de îndepărtare a vezicii biliare, într-un studiu realizat pe mamifere non-primate.

Potrivit UC San Diego, este pentru prima dată când roboți umanoizi sunt folosiți cu succes în astfel de intervenții chirurgicale live, în cadrul unui studiu de fezabilitate. Important de precizat: roboții nu au operat singuri, ci au fost controlați de la distanță de chirurgi antrenați.

De ce contează această premieră medicală

Robotul folosit în experiment, poreclit „Surgie”, a fost implicat într-o operație de îndepărtare a vezicii biliare alături de un chirurg uman. Într-o a doua procedură, doi roboți umanoizi au lucrat împreună pentru o intervenție laparoscopică similară. Scopul cercetătorilor nu a fost să demonstreze că medicii pot fi înlocuiți imediat, ci că roboții umanoizi pot fi adaptați la sarcini chirurgicale reale.

Diferența față de sistemele robotice clasice este importantă. Roboții chirurgicali folosiți astăzi în spitale sunt, de obicei, platforme specializate, scumpe și greu de mutat. Un robot umanoid ar putea ocupa mai puțin spațiu, ar putea folosi instrumente medicale obișnuite și ar putea fi trimis mai ușor acolo unde nu există suficienți specialiști.

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O echipă formată dintr-un robot umanoid și un chirurg uman, cu rol de asistent, a realizat cu succes o intervenție de îndepărtare a vezicii biliare. (Foto: UCSD)

Chirurgie în locuri unde medicii ajung greu

Cercetătorii spun că astfel de roboți ar putea fi utili în zone rurale, pe câmpul de luptă sau chiar în misiuni spațiale. Ideea este ca un chirurg aflat la distanță să poată controla robotul, iar, pe termen lung, anumite etape să fie asistate de inteligență artificială. Deocamdată, însă, vorbim despre un experiment, nu despre o tehnologie gata să intre mâine în spitale.

Noi am mai scris despre cum roboții pentru microchirurgie transformă medicina, dar și despre felul în care roboții umanoizi cu AI încep să lucreze alături de oameni în medii controlate. Noutatea aici este că aceeași direcție ajunge în medicină, într-un domeniu unde precizia, siguranța și responsabilitatea sunt esențiale.

Pentru pacienți, miza ar putea fi uriașă. În multe regiuni, lipsa chirurgilor înseamnă întârzieri, drumuri lungi sau acces limitat la intervenții critice. Dacă tehnologia va deveni suficient de sigură, roboții umanoizi ar putea ajuta medicii să ajungă, măcar virtual, în locuri unde astăzi chirurgia avansată este aproape imposibilă.

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