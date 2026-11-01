Gigafabricile AI ale Europei: vor ajunge startup-urile românești la puterea de calcul promisă?
Pentru o echipă care dezvoltă inteligență artificială într-un birou din București, Cluj sau Iași, problema poate apărea înaintea primului client: ideea funcționează pe câteva exemple, dar testarea serioasă cere mai multă memorie, procesoare specializate și timp de calcul decât poate susține bugetul. În acel moment, diferența dintre un prototip promițător și un produs competitiv începe să semene cu o factură de infrastructură.
Europa încearcă să reducă această barieră prin AI Factories și prin viitoarele AI Gigafactories, centre care ar trebui să pună infrastructura avansată și expertiza la dispoziția unui ecosistem mai larg. Pentru startup-urile românești, întrebarea practică este însă cât de repede pot obține acces, pentru ce activități și în ce condiții.
La începutul lui noiembrie 2026, răspunsul are două componente: există deja mecanisme europene prin care firmele eligibile pot solicita resurse, în timp ce gigafabricile se află încă în etapa procedurilor de selecție. Confundarea celor două etape transformă o oportunitate concretă într-o promisiune aparent amânată la nesfârșit.
Ce sunt gigafabricile AI și unde se află proiectul european
Denumirea poate sugera o uzină care produce roboți, însă aici produsul principal este capacitatea de calcul. În același ansamblu trebuie să funcționeze procesoare pentru AI, stocare rapidă, rețele performante, software și servicii care permit antrenarea, ajustarea și utilizarea modelelor. Nu este suficient să cumperi acceleratoare dacă datele ajung prea încet sau programele nu le folosesc eficient.
Apelul lansat pe 30 iulie 2026 urmărește înființarea a până la șapte gigafabrici. Comisia Europeană vorbește despre maximum 10 miliarde de euro din fonduri europene și naționale, care ar trebui să mobilizeze cel puțin 20 de miliarde de euro din investiții private. Aceste sume descriu arhitectura investițională a inițiativei, nu bani împărțiți automat startup-urilor care solicită acces, conform Shaping Europe’s digital future.
Modelul este relevant: EuroHPC și statele participante urmează să cumpere timp de acces la infrastructura construită și operată de consorțiile selectate. Sectorul public contribuie astfel la crearea unei cereri care poate susține investiția. Pentru utilizatorul final, valoarea mecanismului depinde de modul în care această capacitate se transformă ulterior în resurse efectiv disponibile.
Calendarul trebuie citit în forma actualizată. Pagina oficială indică 3 decembrie 2026 pentru lotul gigafabricilor mari și 4 februarie 2027 pentru lotul celor de dimensiune medie, după prelungirea termenului acestuia. În consecință, relatările care reproduc doar termenul inițial din noiembrie nu mai descriu corect procedura. Acestea sunt termene pentru oferte, nu date de deschidere a centrelor.
Anunțul de lansare prezenta un orizont de operaționalizare de aproximativ 18 luni după selecție, dar acesta rămâne un calendar de implementare, dependent de contracte și investiții. O firmă care are nevoie de calcul pentru următoarea demonstrație comercială trebuie să privească separat resursele existente și infrastructura care urmează să fie construită.
România are o poartă de intrare înaintea viitoarelor gigafabrici
Între laptopul unui fondator și viitoarea gigafabrică există deja nivelul AI Factories. EuroHPC descrie o rețea de 19 asemenea inițiative, completată de 13 antene, care urmăresc să combine resursele de supercalcul cu sprijinul pentru utilizatori. Existența rețelei nu înseamnă că toate componentele sale sunt operaționale simultan sau că fiecare sistem are permanent locuri disponibile.
România dezvoltă RO AI Factory, coordonată de ICI București, alături de POLITEHNICA București și de parteneri din cercetare, universități și mediul economic. În fișa Comisiei Europene, proiectul începe la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2029. Începerea implementării nu trebuie confundată cu disponibilitatea imediată a întregii infrastructuri planificate, atrage atenția European Commission.
Pentru o firmă mică, partea de servicii poate conta aproape la fel de mult ca echipamentul. Proiectul prevede orientare tehnică, sprijin pentru dezvoltarea modelelor, formare, mentorat și activități de accelerare. O echipă care știe să construiască o aplicație comercială poate avea totuși nevoie de ajutor când mută antrenarea pe un sistem distribuit sau estimează resursele necesare.
Valoarea acestui sprijin apare mai ales când echipa este mică și aceeași persoană se ocupă de model, aplicație și relația cu potențialii clienți. O discuție tehnică bine orientată poate evita solicitarea unei configurații nepotrivite sau consumarea alocării pe încercări care nu răspund problemei comerciale. Infrastructura devine astfel utilă și prin competențele pe care utilizatorul le câștigă, nu doar prin timpul de calcul primit.
Există și o cale disponibilă înaintea operaționalizării proiectului național. Pe 8 octombrie 2026, ICI a explicat că startup-urile, companiile și cercetătorii români pot accesa resurse prin BSC AI Factory, iar institutul poate oferi sprijin pentru evaluarea nevoilor, depunerea solicitării și integrarea tehnică. Așadar, accesul european nu depinde exclusiv de existența unui supercomputer în România, conform ici.ro.
Pentru un startup care lucrează, de exemplu, la analiza documentelor în română sau la identificarea defectelor din producție, acesta poate fi traseul mai realist decât așteptarea unei viitoare gigafabrici. Sunt exemple de utilizare posibilă, nu proiecte despre care există aici confirmarea unei finanțări sau a unei alocări.
Diferența importantă este între accesibilitate și apropierea geografică. Contează dacă poți încărca datele, adapta aplicația și primi ajutor într-un interval util. Un centru aflat în alt stat european poate sprijini un produs românesc, în timp ce un centru apropiat, fără servicii potrivite, poate rămâne dificil de folosit.
Accesul gratuit are condiții, iar capacitatea disponibilă are limite
În infrastructura AI Factories, traseul Industrial Innovation este gratuit pentru IMM-uri și startup-uri AI eligibile, în scopuri de inovare. Alte utilizări industriale pot intra în regim comercial. Această distincție împiedică interpretarea programului ca pe o promisiune de găzduire gratuită și nelimitată pentru orice aplicație care folosește inteligență artificială, conform eurohpc-ju.europa.eu.
Playground se adresează utilizatorilor aflați la început sau proiectelor cu necesități reduse și presupune o solicitare scurtă, verificarea eligibilității și evaluare tehnică. EuroHPC indică posibilitatea accesului în două zile lucrătoare, dar nu garantează astfel orice configurație dorită. Chiar pagina acestui program anunță că MareNostrum5 ACC este momentan indisponibil din cauza cererii mari.
Fast Lane vizează echipe familiarizate cu supercalculul și cereri de până la 50.000 de ore GPU, pentru maximum trei luni. Large Scale acoperă necesități de peste 50.000 de ore GPU și implică inclusiv evaluarea proiectului de către experți. Sunt mecanisme diferite, nu trei denumiri pentru același abonament, iar plafoanele concrete trebuie verificate pentru sistemul solicitat.
O oră GPU reprezintă utilizarea unui accelerator timp de o oră; într-un calcul simplificat, opt acceleratoare folosite o sută de ore însumează 800 de ore GPU. Exemplul explică unitatea, fără să promită aceeași performanță pe orice hardware. Memoria disponibilă, comunicația dintre acceleratoare și comportamentul aplicației schimbă rezultatul obținut din aceeași cantitate nominală de resurse.
Condițiile de proprietate și raportare merită citite înaintea solicitării. Termenii pentru Industrial Innovation prevăd că datele și modelele generate rămân ale utilizatorului și permit exploatarea comercială, dar includ publicarea rezultatelor, cu excepția părților confidențiale, precum și raportare. Prin urmare, gratuitatea nu implică automat publicarea tuturor secretelor produsului, însă nici absența obligațiilor.
Resursele gratuite nu elimină salariile inginerilor, pregătirea datelor sau costul mutării și exploatării produsului. Dacă dezvolți o aplicație, separă experimentul de serviciul pe care îl livrezi clienților: o alocare pentru antrenare nu trebuie confundată cu o infrastructură permanentă de producție. Pregătește de la început planul tehnic și financiar pentru etapa următoare.
Succesul pentru startup-uri se va măsura în predictibilitate și produse
Din perspectiva unei firme tinere, valoarea infrastructurii se măsoară prin experimentul pe care îl poate termina înainte să rămână fără finanțare. Analiza care rezultă de aici este că numărul acceleratoarelor reprezintă doar o parte a problemei. La fel de importante sunt durata solicitării, disponibilitatea configurației și posibilitatea de a primi ajutor când aplicația nu funcționează cum era prevăzut.
Există deja semnale că presiunea asupra resurselor este reală. Pe lângă limitarea Playground, pagina Fast Lane enumeră MareNostrum5 ACC, JUPITER Booster și Arrhenius GPU ca indisponibile momentan din cauza cererii mari. Aceasta este o situație a unor resurse și modalități de acces, nu dovada că întregul program european este blocat. Arată însă de ce eligibilitatea nu echivalează cu disponibilitatea.
Pentru România, un indicator util ar fi numărul firmelor care trec de la informare la o primă rulare reușită, apoi la un produs utilizat comercial. Ar conta timpul dintre solicitare și acces, diversitatea beneficiarilor și rezultatele obținute. Sunt criterii de evaluare propuse aici, nu performanțe deja raportate pentru programul național.
Ar merita urmărit și ce se întâmplă după încheierea alocării. Un prototip impresionant poate rămâne fără continuare dacă firma nu își permite operarea lui sau dacă mutarea într-un alt mediu presupune refacerea unei părți importante din muncă. Din această perspectivă, sprijinul pentru tranziția către exploatare contează în evaluarea beneficiului economic, chiar atunci când experimentul inițial a fost un succes tehnic.
Gigafabricile au, în plus, dependențe fizice. Documentația cere capacitate energetică adecvată și eficiență în utilizarea energiei și apei. Un server comandat nu devine automat putere de calcul disponibilă: trebuie instalat, alimentat, răcit și integrat într-un serviciu funcțional. De aceea, anunțul investiției și accesul utilizatorului sunt două momente distincte.
Dacă ai un startup, punctul de pornire util este o nevoie precisă: ce model vrei să antrenezi ori să adaptezi, cu ce date, pe ce durată și cu ce rezultat măsurabil. Cere sprijinul punctului de contact relevant și verifică resursele disponibile înainte să construiești calendarul produsului în jurul unei promisiuni generale. Un proiect bine delimitat este mai ușor de evaluat și de executat.
Startup-urile românești pot ajunge la puterea de calcul europeană, iar traseele existente arată că oportunitatea depășește stadiul declarațiilor. Ceea ce rămâne de demonstrat este accesul suficient de rapid și previzibil pentru multe firme, nu doar pentru câteva echipe experimentate. Gigafabricile vor produce valoare economică atunci când infrastructura lor va ajuta un produs românesc să ajungă la client, într-un termen și cu un cost sustenabile.