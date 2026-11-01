Gigafabricile AI ale Europei: vor ajunge startup-urile românești la puterea de calcul promisă?

La începutul lui noiembrie 2026, răspunsul are două componente: există deja mecanisme europene prin care firmele eligibile pot solicita resurse, în timp ce gigafabricile se află încă în etapa procedurilor de selecție. Confundarea celor două etape transformă o oportunitate concretă într-o promisiune aparent amânată la nesfârșit.

Ce sunt gigafabricile AI și unde se află proiectul european

Denumirea poate sugera o uzină care produce roboți, însă aici produsul principal este capacitatea de calcul. În același ansamblu trebuie să funcționeze procesoare pentru AI, stocare rapidă, rețele performante, software și servicii care permit antrenarea, ajustarea și utilizarea modelelor. Nu este suficient să cumperi acceleratoare dacă datele ajung prea încet sau programele nu le folosesc eficient.

Apelul lansat pe 30 iulie 2026 urmărește înființarea a până la șapte gigafabrici. Comisia Europeană vorbește despre maximum 10 miliarde de euro din fonduri europene și naționale, care ar trebui să mobilizeze cel puțin 20 de miliarde de euro din investiții private. Aceste sume descriu arhitectura investițională a inițiativei, nu bani împărțiți automat startup-urilor care solicită acces, conform Shaping Europe’s digital future.

Modelul este relevant: EuroHPC și statele participante urmează să cumpere timp de acces la infrastructura construită și operată de consorțiile selectate. Sectorul public contribuie astfel la crearea unei cereri care poate susține investiția. Pentru utilizatorul final, valoarea mecanismului depinde de modul în care această capacitate se transformă ulterior în resurse efectiv disponibile.

Calendarul trebuie citit în forma actualizată. Pagina oficială indică 3 decembrie 2026 pentru lotul gigafabricilor mari și 4 februarie 2027 pentru lotul celor de dimensiune medie, după prelungirea termenului acestuia. În consecință, relatările care reproduc doar termenul inițial din noiembrie nu mai descriu corect procedura. Acestea sunt termene pentru oferte, nu date de deschidere a centrelor.

Anunțul de lansare prezenta un orizont de operaționalizare de aproximativ 18 luni după selecție, dar acesta rămâne un calendar de implementare, dependent de contracte și investiții. O firmă care are nevoie de calcul pentru următoarea demonstrație comercială trebuie să privească separat resursele existente și infrastructura care urmează să fie construită.

România are o poartă de intrare înaintea viitoarelor gigafabrici

Între laptopul unui fondator și viitoarea gigafabrică există deja nivelul AI Factories. EuroHPC descrie o rețea de 19 asemenea inițiative, completată de 13 antene, care urmăresc să combine resursele de supercalcul cu sprijinul pentru utilizatori. Existența rețelei nu înseamnă că toate componentele sale sunt operaționale simultan sau că fiecare sistem are permanent locuri disponibile.