„Ghost Soldier” lansează trailerul oficial: Jim Caviezel pornește un război de unul singur împotriva unei corporații nemiloase. Când apare filmul în cinematografele din România VIDEO

Un trecut misterios, un fost soldat al forțelor speciale și o comunitate amenințată de o corporație care pare dispusă să facă orice pentru a obține ceea ce își dorește. Acestea sunt ingredientele noului thriller de acțiune „Ghost Soldier”, cu Jim Caviezel în rolul principal. Filmul, regizat de William Eubank, promite confruntări spectaculoase, arme experimentale și o poveste despre un bărbat care este obligat să renunțe la viața sa liniștită pentru a-i proteja pe cei din jur.

Trailerul filmului a fost lansat recent pentru publicul din România, iar distribuitorul InterComFilm a confirmat că producția va ajunge în cinematografe pe 27 noiembrie 2026. Potrivit sinopsisului oficial publicat de Sony Pictures, Jim Caviezel interpretează un fost militar cu abilități ieșite din comun, care transformă o confruntare aparent imposibilă într-un adevărat război împotriva unei organizații extrem de puternice.

Jim Caviezel interpretează un fost soldat care își ascunde trecutul

În centrul poveștii se află Henry „Fitz” Fitzgerald, un bărbat retras, care duce o existență liniștită într-o comunitate rurală din Wyoming. Fitz preferă izolarea și încearcă să lase în urmă o viață despre care vecinii săi nu cunosc aproape nimic.

Liniștea dispare atunci când o corporație străină încearcă să preia terenurile locuitorilor din zonă, urmărind obținerea unor profituri uriașe. Metodele agresive ale companiei transformă comunitatea într-un teritoriu al amenințărilor și al confruntărilor.

Numai că reprezentanții corporației nu știu cu cine au de-a face.

Fitz este, în realitate, un fost membru al forțelor speciale americane și un inginer specializat în dezvoltarea unor sisteme avansate de armament. Experiența militară, pregătirea tactică și accesul la tehnologii neobișnuite îl transformă într-un adversar mult mai periculos decât ar fi putut anticipa cineva.

Atunci când vecinii săi sunt amenințați, protagonistul decide să intervină. Ceea ce începe ca o încercare de a proteja o comunitate se transformă într-o confruntare violentă, în care Fitz trebuie să folosească toate cunoștințele acumulate în trecut.

Trailerul pune accentul pe atmosfera tensionată, pe arsenalul personajului principal și pe conflictul dintre un singur om și o organizație care dispune de resurse considerabile.

Cine face parte din distribuția filmului „Ghost Soldier”

Rolul principal este interpretat de Jim Caviezel, actor cunoscut pentru „The Passion of the Christ”, filmul regizat de Mel Gibson în 2004, dar și pentru „The Count of Monte Cristo” și serialul „Person of Interest”.

Caviezel are o carieră construită în jurul unor personaje puternice, adesea puse în situații extreme, iar noul thriller îi oferă ocazia să revină la un rol în care acțiunea se îmbină cu o poveste despre dreptate și responsabilitate.

Actorul a devenit cunoscut și pentru dificultățile întâmpinate în timpul filmărilor pentru „Patimile lui Hristos”, experiență despre care Playtech a scris într-un material dedicat carierei și încercărilor prin care a trecut Jim Caviezel.

Din distribuția „Ghost Soldier” mai fac parte Olivia Thirlby, Shea Whigham, Beau Knapp și Garret Dillahunt.

Olivia Thirlby este cunoscută pentru rolurile din „Juno” și „Dredd”, dar și pentru participarea la producții precum serialul Marvel „Wonder Man”.

Shea Whigham a apărut în numeroase filme și seriale apreciate, inclusiv „Boardwalk Empire”, „True Detective” și „Mission: Impossible – Dead Reckoning”.

Regia este semnată de William Eubank, cunoscut pentru „The Signal”, „Underwater” și „Land of Bad”. Cineastul are experiență în construirea unor povești de supraviețuire și în realizarea scenelor de acțiune cu o atmosferă apăsătoare.

De altfel, „Underwater” se numără printre filmele horror SF care au atras atenția prin combinația dintre izolarea personajelor și amenințările aproape imposibil de controlat.

Scenariul pentru „Ghost Soldier” este semnat de Chris Papasadero, iar producătorii filmului sunt David Zelon și William Sherak. Jim Caviezel figurează și în echipa producătorilor executivi.

Când apare „Ghost Soldier” în cinematografele din România

„Ghost Soldier” va avea premiera în cinematografele din România pe 27 noiembrie 2026, fiind distribuit de InterComFilm.

Producția se înscrie în categoria thrillerelor de acțiune care urmăresc confruntarea dintre un protagonist cu pregătire militară și adversari aparent superiori numeric și logistic.

Formula amintește de filme precum „Nobody” sau „The Equalizer”, în care un personaj ce pare obișnuit ascunde abilități extraordinare și este forțat de împrejurări să revină la o viață violentă.

Diferența este dată aici de conflictul cu o corporație care amenință o comunitate întreagă, dar și de componenta tehnologică. Armele avansate dezvoltate de protagonist joacă un rol important în confruntările prezentate în materialele promoționale.

Dincolo de secvențele de acțiune, filmul propune și o temă familiară genului: cât de departe poate merge un om pentru a-i apăra pe cei care nu au puterea să se apere singuri?

Pentru Jim Caviezel, „Ghost Soldier” reprezintă o nouă apariție într-un rol de protagonist solitar, determinat să își urmeze propriul cod moral, indiferent de consecințe.

Rămâne de văzut dacă filmul va reuși să ofere și o poveste suficient de puternică pentru a susține spectacolul de acțiune promis de trailer. Până atunci, publicul din România mai are de așteptat doar câteva săptămâni pentru a descoperi confruntarea lui Henry Fitzgerald pe marile ecrane.