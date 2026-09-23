Geometrie dereglată după schimbarea suspensiei: de ce piesele noi nu garantează unghiuri corecte

Cum schimbă reparația poziția roților

La suspensiile de tip MacPherson, poziția amortizorului față de fuzetă poate influența căderea roții. Orificiile șuruburilor și toleranțele pieselor permit mici variații. Un braț nou poate avea bucșe mai rigide și poate așeza roata diferit față de brațul vechi, ale cărui elemente elastice erau deformate. Dacă se schimbă numai o parte, diferența dintre stânga și dreapta poate deveni mai vizibilă.

Arcurile modifică înălțimea de rulare. Un arc nou poate ridica temporar mașina față de partea rămasă cu un arc uzat, iar un kit de coborâre schimbă geometria pe toată cursa suspensiei. Chiar și după înlocuirea cu piese standard, suspensia are nevoie de o scurtă așezare și de verificarea înălțimilor. O diferență mare poate indica montaj greșit, arc nepotrivit sau suport de cauciuc poziționat incorect.

Bucșele brațelor trebuie strânse, la multe construcții, în poziția de lucru a suspensiei. Dacă șuruburile sunt strânse cu roata atârnând, cauciucul rămâne torsionat când mașina este coborâtă. Pe lângă uzura prematură, această preîncărcare poate schimba înălțimea și poziția brațului. Procedura exactă depinde de model și trebuie urmată din documentația tehnică.

Ce presupune o geometrie făcută corect după reparație

Înainte de reglaj se verifică presiunile, dimensiunile anvelopelor, jocurile și înălțimea mașinii. Portbagajul nu trebuie să conțină o încărcătură neobișnuită, iar unele modele cer o anumită cantitate de combustibil sau greutăți de calibrare. Un stand precis nu poate compensa un pivot cu joc, o jantă deformată ori un arc montat greșit.

Tehnicianul trebuie să centreze volanul și caseta, să compenseze abaterea jantelor și să compare valorile stânga-dreapta, nu doar să aducă convergența în zona verde. Dacă unghiul de cădere sau fuga nu se reglează din construcție, o valoare ieșită din toleranță poate semnala o piesă greșită, un subcadru deplasat sau o deformare. Tipărirea raportului înainte și după reglaj ajută la urmărirea problemei.

Programează geometria după intervențiile care schimbă poziția brațelor, amortizoarelor, fuzetelor, bieletelor de direcție sau subcadrului. Dacă producătorul ori atelierul recomandă o perioadă de așezare, verificarea poate fi repetată după câteva sute de kilometri. Nu aștepta apariția uzurii vizibile: anvelopa poate pierde deja aderență și durată de viață înainte ca diferența de profil să fie evidentă.