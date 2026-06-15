Generația pandemiei a rămas cu lacune la învățătură. Categoria de elevi care nu a recuperat pierderile provocate de școala online

Elevii din ciclul primar au recuperat o mare parte din decalaj

Potrivit datelor analizate, copiii din clasele primare au revenit aproape de nivelul academic înregistrat înainte de perioada cursurilor online. La citire, peste șapte din zece elevi ating nivelul considerat adecvat pentru vârsta lor, iar la matematică procentul este și mai ridicat.

Specialiștii consideră că elevii mai mici au beneficiat de intervenții educaționale mai eficiente și au reușit să își refacă mai repede competențele de bază. De asemenea, profesorii au pus accent pe consolidarea noțiunilor fundamentale imediat după revenirea la cursurile față în față.

Datele arată că 71% dintre elevii mai mici ating nivelul de referință la citire, în timp ce la matematică procentul ajunge la 84%, în creștere față de anii anteriori. Aceste rezultate sugerează că măsurile de recuperare implementate după pandemie au avut un efect pozitiv în cazul copiilor din învățământul primar.

Adolescenții continuă să resimtă efectele școlii online

Situația este diferită în cazul elevilor de gimnaziu și al adolescenților. Testele arată că rezultatele lor la citire și matematică rămân sub nivelul înregistrat înainte de pandemie, fără progrese importante în ultimii ani.

La această vârstă, elevii sunt evaluați pe competențe mai complexe, precum analiza textelor, interpretarea informațiilor și rezolvarea unor probleme care necesită gândire critică. Tocmai aceste abilități par să fi fost afectate cel mai mult de perioada îndelungată de învățare online.

Doar 58% dintre adolescenți ating nivelul de referință la citire, iar la matematică procentul este de aproximativ 70%, fără îmbunătățiri semnificative față de evaluările anterioare. Specialiștii spun că recuperarea acestor competențe este mai dificilă, deoarece ele se dezvoltă în timp și necesită exercițiu constant.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă scăderea interesului pentru lectură. Tot mai puțini adolescenți citesc de plăcere în fiecare zi. Dacă în urmă cu peste un deceniu peste un sfert dintre elevii de 13 ani declarau că citesc zilnic, în prezent procentul a ajuns la doar 14%.