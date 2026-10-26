Geam fără ramă care nu mai coboară la deschiderea ușii: senzor, calibrare sau mecanism înghețat

De ce sticla rămâne ridicată când acționezi mânerul

Sistemul corelează acționarea mânerului sau starea broaștei cu poziția geamului. Un contact, un senzor, cablajul ori modulul ușii poate întrerupe această succesiune. Dacă automobilul nu indică nici portiera deschisă, observația este utilă pentru diagnostic, dar nu dovedește singură că un anumit senzor trebuie schimbat.

Iarna, gheața poate lipi sticla de garnitură și poate împiedica retragerea, chiar dacă electronica transmite comanda. Tesla arată în documentația pentru Model 3 că geamurile și mânerele pot îngheța și recomandă pregătirea mașinii pentru temperaturi scăzute. Este un exemplu de funcționare specific unui model, nu o procedură identică pentru toate automobilele cu geamuri fără ramă.

Dacă geamul funcționează din buton, dar nu reacționează la mâner, merită investigat traseul comenzii automate. Dacă nu se mișcă deloc, trebuie luate în calcul alimentarea, blocajul mecanic și macaraua. După o întrerupere a alimentării sau o intervenție asupra ușii, poate fi necesară și învățarea pozițiilor, conform manualului.

Unele modele au strategii speciale pentru frig, inclusiv o poziție ușor diferită a geamului. Nu interpreta automat orice mică diferență drept defect. Compară comportamentul cu instrucțiunile automobilului și cu cel al celeilalte uși, în aceleași condiții, fără să presupui că ambele mecanisme trebuie să reacționeze perfect simultan.

Cum eviți deteriorarea geamului și ce verificări au sens

Dacă sticla rămâne prinsă în garnitură, oprește încercarea de deschidere forțată. Lasă zona să se dezghețe treptat și folosește preîncălzirea, dacă automobilul o permite. Nu turna apă fierbinte, nu introduce obiecte între sticlă și plafon și nu împinge geamul cu mâna în timp ce acționezi butonul.

Dacă ușa este deja deschisă și sticla a rămas complet ridicată, nu o trânti pentru a vedea dacă se așază. Manualul Tesla avertizează că geamul trebuie să fie ușor coborât înainte de închiderea unei uși atunci când a fost ridicat manual cu aceasta deschisă. Verifică indicația echivalentă pentru propriul model.

După dezghețare, testează normal comanda din buton și reacția la mâner, cu zona liberă. Urmează o eventuală calibrare numai dacă manualul o descrie pentru utilizator. Nu încerca să păcălești broasca introducând obiecte în mecanism și nu folosi deschiderea mecanică de urgență ca metodă de reparare a funcției automate.