Funcția spectaculoasă de pe iPhone Duo ajunge pe Android. Aplicația care transformă telefoanele pliabile și oferă chiar mai multe opțiuni decât Apple

Foldy demonstrează că apariția iPhone Duo ar putea avea efecte pozitive asupra întregii piețe a dispozitivelor pliabile. Deși producătorii Android au lansat astfel de telefoane cu mult înaintea Apple, unele funcții software au rămas insuficient dezvoltate. Acum, competiția dintre platforme începe să genereze experiențe noi pentru utilizatori.

Ce este Foldy și cum transformă un telefon pliabil într-un ecran inteligent

Una dintre funcțiile promovate de Apple pentru iPhone Duo este posibilitatea utilizării telefonului în poziția „Tent Mode”. Dispozitivul este pliat parțial și așezat pe o suprafață, astfel încât ecranul să poată afișa informații fără să fie ținut în mână.

Prin intermediul funcției StandBy, iPhone Duo poate deveni un ceas de birou, un calendar digital sau un panou pentru diverse informații. Această facilitate reprezintă una dintre caracteristicile prin care Apple încearcă să valorifice formatul pliabil, dincolo de simpla utilizare a unui ecran mai mare.

De altfel, primul iPhone pliabil lansat de Apple a atras atenția tocmai prin modul în care sistemul de operare se adaptează la poziția dispozitivului. iOS 27 introduce funcții concepute special pentru utilizarea simultană a celor două jumătăți ale ecranului.

Aplicația Foldy aduce o experiență asemănătoare pe telefoanele Android pliabile. Aceasta permite afișarea informațiilor într-o interfață împărțită în două zone, care pot prezenta ora, data, evenimentele din calendar sau alte elemente alese de utilizator.

Diferența importantă este flexibilitatea oferită de aplicație. Foldy permite integrarea widgeturilor Android obișnuite, ceea ce înseamnă că ecranul poate afișa inclusiv comenzile Google Home, controale pentru muzică sau informații provenite din alte aplicații compatibile.

Aplicația detectează automat poziția telefonului

Una dintre cele mai interesante funcții Foldy este capacitatea de a recunoaște poziția în care se află dispozitivul. Aplicația poate fi configurată să identifice momentul în care telefonul este deschis parțial și așezat lateral, activând automat interfața specială.

Jurnalistul Ben Schoon de la 9to5Google a testat aplicația pe Samsung Galaxy Z Fold 8 și a constatat că sistemul de activare funcționează eficient. După configurare, Foldy a recunoscut poziția dispozitivului și a afișat informațiile selectate, fără să fie necesară deschiderea manuală a aplicației de fiecare dată.

Foldy poate fi descărcată gratuit, însă funcțiile avansate necesită un abonament sau o plată unică. Versiunea premium costă aproximativ 0,90 dolari pe lună, iar accesul permanent poate fi cumpărat pentru 9 dolari.

Funcționalitatea este interesantă în special pentru utilizatorii care folosesc telefonul pe birou sau pe noptieră. Dispozitivul poate deveni un centru de control pentru locuința inteligentă, un afișaj pentru programul zilnic sau o interfață dedicată redării muzicii.

Nu toate telefoanele pliabile Android oferă asemenea opțiuni direct în sistemul de operare. Motorola Razr Fold dispune de o funcție asemănătoare integrată în afișajul permanent, în timp ce anumite telefoane Google Pixel permit o experiență comparabilă atunci când sunt conectate la încărcător.

Interesul pentru astfel de funcții arată cât de mult a evoluat categoria dispozitivelor pliabile. Într-o comparație între iPhone Duo și Motorola Razr Ultra, diferențele dintre abordările producătorilor evidențiază faptul că experiența software devine la fel de importantă ca designul telefonului.

Android preia și alte idei de la Apple, dar le dezvoltă în propriul stil

Foldy nu este singura aplicație inspirată de funcțiile noului iPhone Duo. Un alt exemplu este Foldman, care transformă ecranul unui telefon pliabil într-un player muzical cu aspect de casetofon Walkman.

Aplicația reproduce estetica dispozitivelor audio clasice și oferă o interfață nostalgică pentru ascultarea muzicii. Spre deosebire de soluția care a inspirat-o pe iPhone Duo, Foldman include și integrare cu YouTube Music, extinzând astfel posibilitățile de utilizare.

Apariția acestor aplicații arată cât de repede reacționează comunitatea dezvoltatorilor Android la noutățile introduse de Apple. În același timp, fenomenul nu reprezintă neapărat o simplă copiere. Funcțiile sunt adaptate și extinse pentru a valorifica flexibilitatea platformei Android.

Competiția dintre cele două ecosisteme s-a intensificat după lansarea iPhone Duo. Samsung a reacționat rapid la prezentarea dispozitivului, iar ironiile lansate de compania sud-coreeană la adresa primului iPhone pliabil au atras atenția asupra rivalității dintre producători.

Totuși, această competiție ar putea aduce beneficii utilizatorilor ambelor platforme. Apple încearcă să diferențieze iPhone Duo prin integrarea atentă a software-ului, în timp ce dezvoltatorii Android pot experimenta cu funcții asemănătoare și le pot oferi pe dispozitive deja existente.

Foldy demonstrează că nu este întotdeauna necesară achiziționarea unui telefon nou pentru a beneficia de anumite funcții moderne. În cazul dispozitivelor compatibile, o aplicație poate adăuga posibilități de utilizare care nu au fost incluse inițial de producător.

Pe măsură ce piața telefoanelor pliabile continuă să se dezvolte, asemenea inițiative ar putea deveni tot mai frecvente. Iar apariția iPhone Duo ar putea accelera nu doar inovațiile Apple, ci și dezvoltarea unor aplicații Android care folosesc mai inteligent ecranele flexibile.