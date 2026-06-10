FSD v14 arată viitorul Tesla, dar și capcana automatizării: o singură intervenție ratată poate fi fatală
Tesla FSD v14 este descrisă de Electrek ca una dintre cele mai impresionante versiuni ale sistemului „Full Self-Driving”, dar exact aici apare problema. Nu pentru că sistemul ar fi slab, ci pentru că devine suficient de bun încât șoferul începe să aibă prea multă încredere în el. Într-o mașină autonomă reală, asta ar fi normal. Într-un sistem de asistență de nivel 2, unde șoferul trebuie să fie mereu pregătit să preia controlul, poate deveni periculos.
Capcana sistemului care merge aproape perfect
Problema se numește complacență în automatizare. Când un sistem greșește des, omul rămâne atent. Când funcționează perfect, nu mai are nevoie de supraveghere. Dar când funcționează aproape perfect, apare zona periculoasă: șoferul se relaxează, își mută atenția, iar exact în momentul rar în care sistemul are nevoie de ajutor, reacția poate veni prea târziu.
Electrek notează că FSD v14 poate parcurge distanțe foarte mari între intervenții critice. Dacă vorbim de 2.000 mile, asta înseamnă aproximativ 3.200 km, adică mai mult decât un București-Paris și retur până aproape de granița României. O astfel de performanță sună spectaculos, dar poate crea impresia falsă că mașina „se descurcă singură”. Cercetările citate în articol indică faptul că șoferii pot avea nevoie de 5 până la 8 secunde pentru a se reconecta mental la condus după ce un sistem automat cere intervenția.
Pe șoselele românești, unde marcajele dispar, apar șantiere fără semnalizare ideală, pietoni traversează imprevizibil, iar traficul urban poate fi haotic, câteva secunde pot conta enorm. Un sistem foarte bun pe autostradă poate fi luat prin surprindere într-o intersecție complicată, într-o zonă cu lucrări sau într-un viraj prost marcat.
Marketingul Tesla complică mesajul
Critica cea mai dură nu este doar tehnică, ci și de comunicare. Tesla promovează FSD într-un mod care poate face șoferii să creadă că mașina conduce pentru ei, deși produsul rămâne un sistem supravegheat. Electrek atrage atenția asupra mesajelor publice în care FSD este prezentat ca soluție care reduce stresul, redă libertatea sau ajută persoane care nu mai pot conduce confortabil.
Aici apare contradicția. Un sistem de nivel 2 cere un șofer complet capabil, atent și gata să intervină. Dacă este promovat către oameni care nu pot supraveghea constant condusul, mesajul devine riscant. Nu este vorba despre a nega utilitatea asistenței pentru mobilitate, ci despre diferența dintre „ajută șoferul” și „înlocuiește șoferul”.
Pentru România, unde legislația și cultura rutieră nu sunt pregătite pentru mașini complet autonome pe scară largă, ideea este importantă. Dacă un șofer pornește FSD și se comportă ca pasager, responsabilitatea nu dispare. În caz de incident, omul de la volan rămâne piesa centrală, indiferent cât de avansat este software-ul.
FSD v14 poate fi o realizare tehnologică reală și, în același timp, o sursă de risc psihologic. Cu cât sistemul pare mai capabil, cu atât Tesla trebuie să fie mai clară: acesta nu este un șofer autonom. Este un ajutor puternic, dar un ajutor care cere atenție continuă. Iar pe drumurile publice, inclusiv cele din România, ceilalți participanți la trafic nu au ales să participe la testul de încredere al unui șofer relaxat prea devreme.