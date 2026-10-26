Fontaines D.C., primul headliner Summer Well 2027. Trupa irlandeză care umple arene în toată Europa concertează pentru prima dată în România

Cu „Romance”, sound-ul lor s-a deschis spre shoegaze, pop și chiar nu-metal, iar piese precum „Starburster” și „Favourite” au intrat în mainstream. Iar dacă „Starburster” îți sună cunoscut din genericul serialului MobLand, da, tot ei sunt.

Acum, Fontaines D.C. intră într-un nou capitol cu „Dopamine Chamber”, al cincilea album al trupei, care a urcat direct în topurile britanice. Lansat pe 16 octombrie 2026, materialul merge mai departe în zona electronică, cu influențe care amintesc de Depeche Mode și The Cure. Rosalía apare ca invitată pe piesa „Where Is Gone?”, iar primul single, „Marianne”, a intrat în Top 20 în Marea Britanie. Despre album, criticii au fost unanimi:

„O capodoperă de la cea mai bună trupă a generației sale.” (The Independent)

„Fontaines D.C. au crescut într-un mod dramatic și maiestuos, devenind cea mai bună trupă a generației lor.” (The Guardian)

„Un album extraordinar pentru vremuri extraordinare.” (NME)

Succesul se vede și în concerte. În vara lui 2027, Fontaines D.C. vor susține două concerte la Slane Castle, în Irlanda, cu o capacitate de 80.000 de oameni pe seară, devenind a treia trupă irlandeză care urcă în calitate de headliner pe această scenă. Turneul lor mai include două seri în Heaton Park, Manchester, cu 80.000 de oameni pe seară, un concert pe London Stadium, cu o capacitate de 80.000 de locuri, și numeroase date sold out în Europa.

Vara viitoare îi vedem la Summer Well, în România.