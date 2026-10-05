Flanșă de amortizor uzată: pocnituri la virare, direcție greoaie și uzură prematură

Cum apar pocniturile și senzația de direcție greoaie

Când rulmentul superior nu se mai rotește liber, arcul poate acumula tensiune în timpul virării și o poate elibera printr-o mișcare bruscă. Rezultatul poate fi un pocnet, o trosnitură sau o senzație de agățare în volan. Zgomotul este uneori mai ușor de observat la manevre lente, când sunetul motorului și al anvelopelor nu îl acoperă.

Degradarea cauciucului din suport produce un alt tip de simptom. Dacă elementul elastic se fisurează sau se desprinde, șocurile pot ajunge mai direct în caroserie, iar ansamblul poate avea mișcări nedorite. Apar bătăi la denivelări, vibrații sau zgomote în zona superioară a suspensiei. O flanșă deteriorată poate solicita suplimentar componentele învecinate, fără ca amortizorul să prezinte obligatoriu o scurgere.

Direcția greoaie nu confirmă singură acest diagnostic. Presiunea incorectă în anvelope, problemele servodirecției, un pivot gripat sau alte articulații pot produce manifestări apropiate. Dacă observi că volanul revine dificil după viraj, descrie și când apare fenomenul: la rece, după încălzire, într-un singur sens sau în ambele. Această informație ajută la separarea cauzelor posibile.

Ce verificări sunt utile înainte de înlocuire

La service, verificarea presupune observarea suportului, a rulmentului și a mișcării ansamblului în timpul virării, împreună cu controlul celorlalte articulații. Zgomotul poate fi transmis prin caroserie și poate părea că vine din altă zonă. Dacă problema a apărut după schimbarea amortizoarelor, cere verificarea montajului, a poziției arcului și a strângerilor prevăzute pentru modelul respectiv.

Reparația poate implica înlocuirea flanșei, a rulmentului sau a unui kit complet, în funcție de construcție și de piesele disponibile. Solicită și evaluarea suportului de pe partea opusă, precum și a protecției amortizorului. O piesă nouă montată într-un ansamblu cu alte componente degradate poate lăsa o parte dintre simptome nerezolvate. Demontarea unui arc comprimat necesită echipament adecvat și nu este o verificare de făcut improvizat.

După intervenție, verifică dacă manevrele sunt line și dacă zgomotul a dispărut în condițiile în care apărea anterior. Cere controlul geometriei atunci când procedura de reparație sau componentele desfăcute îl impun. Dacă direcția se blochează, apar mișcări evidente ale suportului sau controlul mașinii se schimbă brusc, oprește deplasarea și solicită asistență. Un diagnostic confirmat este mai util decât înlocuirea succesivă a pieselor pe baza sunetului.