„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan, cucerește cinematografele americane. Încasări de peste 1,2 milioane de dolari și speranțe mari la Oscar 2027 VIDEO

Potrivit datelor publicate de platforma internațională The Numbers, filmul distribuit în Statele Unite de NEON a ajuns la încasări de aproximativ 1,28 milioane de dolari. Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât lungmetrajul nu beneficiază de amploarea unei lansări hollywoodiene obișnuite, iar subiectul său dificil îl plasează în categoria producțiilor de autor.

De la patru cinematografe la peste 500 de săli în Statele Unite

„Fjord” și-a început parcursul în cinematografele americane pe 9 octombrie 2026, printr-o lansare limitată la numai patru săli. Primul weekend a adus încasări de 128.173 de dolari, echivalentul unei medii de aproximativ 32.000 de dolari pentru fiecare cinematograf, un rezultat remarcabil pentru o producție independentă.

Performanța a încurajat extinderea distribuției. În al doilea weekend, filmul a fost proiectat în 13 cinematografe, iar ulterior a ajuns în 107 săli. La sfârșitul lunii octombrie, numărul acestora crescuse la 540, semn că distribuitorul american mizează pe interesul publicului și pe vizibilitatea acumulată după Festivalul de Film de la Cannes.

În weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie, producția a generat aproximativ 437.700 de dolari, cu 35% mai mult decât în weekendul precedent. Încasările cumulate au ajuns astfel la circa 1,28 milioane de dolari.

Deși suma este modestă în comparație cu rezultatele blockbusterelor americane, contextul este diferit. „Fjord” este o dramă cu o durată de 146 de minute, construită în jurul unor conflicte morale și sociale, fără elementele spectaculoase care atrag, de regulă, publicul filmelor comerciale.

Evoluția sa confirmă interesul pentru noul film al lui Cristian Mungiu, după un debut american care demonstrase deja potențialul producției.

Sebastian Stan și Renate Reinsve, într-o poveste despre familie, credință și limitele autorității

Acțiunea filmului „Fjord” se desfășoară în Norvegia și urmărește povestea unei familii româno-norvegiene care se confruntă cu intervenția autorităților după apariția unor suspiciuni privind modul în care sunt crescuți copiii.

Sebastian Stan îl interpretează pe Mihai Gheorghiu, iar Renate Reinsve o joacă pe Lisbet, soția acestuia. Cei doi părinți ajung în centrul unei dispute care depășește granițele unui conflict familial și ridică întrebări despre religie, libertatea individuală, diferențele culturale și dreptul statului de a interveni în viața privată.

Cristian Mungiu evită răspunsurile simple și construiește o poveste în care spectatorul este provocat să își reevalueze constant propriile convingeri. Filmul explorează tensiunile dintre valorile tradiționale și normele sociale progresiste, fără să ofere o rezolvare confortabilă.

Subiectul a provocat discuții și în presa internațională. Publicația britanică The Guardian a analizat conflictul cultural prezentat în film, în timp ce Associated Press a remarcat caracterul provocator al poveștii și întrebările incomode pe care aceasta le ridică.

Pentru Sebastian Stan, producția reprezintă și o colaborare importantă cu unul dintre cei mai apreciați regizori români contemporani. Actorul, cunoscut publicului internațional inclusiv pentru rolurile sale din universul Marvel, se îndepărtează încă o dată de cinematografia comercială și explorează un personaj complex, dificil de încadrat într-o categorie morală clară.

La rândul său, Renate Reinsve, remarcată internațional datorită filmului „The Worst Person in the World”, contribuie la intensitatea unei drame în care relațiile dintre personaje sunt construite din tensiuni și contradicții.

După Palme d’Or, Cristian Mungiu țintește Premiile Oscar 2027

Succesul american al filmului vine după un moment istoric pentru cinematografia românească. În mai 2026, Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes cu „Fjord”, obținând pentru a doua oară cea mai importantă distincție a evenimentului.

Regizorul mai primise prestigiosul trofeu în 2007, pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, filmul care l-a consacrat definitiv pe scena cinematografiei mondiale.

Noua victorie de la Cannes a plasat imediat „Fjord” printre producțiile urmărite în sezonul marilor premii. Filmul a fost ales drept propunerea României la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional a Premiilor Oscar 2027, însă selecția oficială nu garantează și o nominalizare.

Așa cum Playtech a relatat anterior, pelicula a atras atenția inclusiv în discuțiile privind categoria Cel mai bun film, ceea ce ar putea să îi ofere o vizibilitate suplimentară în rândul membrilor Academiei Americane de Film.

În acest context, distribuția americană are o importanță care depășește rezultatele financiare. Prezența în cinematografe, reacțiile criticilor și interesul publicului pot contribui la menținerea filmului în atenția industriei hollywoodiene înaintea anunțării nominalizărilor.

Pentru publicul român, „Fjord” are programată lansarea națională pe 15 ianuarie 2027, după o serie de proiecții speciale și prezentări în cadrul festivalurilor.

Rămâne de văzut cât de departe va ajunge filmul în cursa pentru Oscar, însă rezultatele de până acum arată că noua producție a lui Cristian Mungiu reușește să își găsească publicul și dincolo de circuitul festivalurilor. Pentru un lungmetraj românesc de autor, depășirea pragului de un milion de dolari în cinematografele americane reprezintă un rezultat important și încă un motiv de optimism înaintea sezonului premiilor.