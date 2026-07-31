Fizicienii au creat o stare exotică a materiei din molecule ultrareci. Se comportă ca o singură „superparticulă”

Moleculele au început să se comporte ca una singură

Un condensat Bose–Einstein apare atunci când particulele numite bosoni sunt răcite până la temperaturi extrem de apropiate de zero absolut. Mișcarea lor încetinește atât de mult încât stările cuantice încep să se suprapună.

Particulele nu mai pot fi descrise ca obiecte complet separate. Ele ajung să se comporte colectiv, asemenea unei singure „superparticule”. Fenomenele cuantice, observate în mod normal la scară microscopică, devin astfel vizibile într-un sistem mai mare.

Această formă exotică este inclusă printre numeroasele stări ale materiei descoperite de fizicieni. Ea diferă radical de solidele, lichidele, gazele și plasma întâlnite în viața obișnuită.

Primele condensate Bose–Einstein din gaze atomice au fost realizate în 1995. Cercetătorii au început apoi să urmărească același obiectiv cu molecule. Acestea oferă mai multe posibilități, deoarece au mișcări de rotație și vibrație, dar și momente dipolare electrice permanente.

Microundele au protejat moleculele în timpul răcirii

Cea mai mare problemă apare atunci când două molecule polare se apropie. Ele pot forma temporar un complex care dispare rapid din gazul ultrarece. Pierderea repetată a moleculelor împiedică răcirea eficientă și formarea condensatului.

Echipa de la Chinese University of Hong Kong și Institutul de Fizică Teoretică al Academiei Chineze de Științe a creat o barieră de protecție în jurul moleculelor. Cercetătorii au folosit două câmpuri de microunde reglate cu mare precizie.

Unul dintre câmpuri era polarizat circular și producea un dipol electric rotativ. Celălalt era polarizat liniar și genera un dipol oscilant. Combinația a permis controlarea interacțiunilor dintre molecule și a redus coliziunile care duceau la pierderea lor.