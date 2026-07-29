Fitch avertizează că boom-ul AI ar putea declanșa o corecție majoră. Investițiile uriașe în inteligență artificială ridică semne de întrebare

Valul investițiilor în AI continuă să crească

În ultimii ani, cele mai mari companii din tehnologie au intrat într-o adevărată cursă pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Construirea de centre de date, achiziția celor mai performante procesoare și dezvoltarea unor modele AI tot mai complexe au dus la investiții fără precedent.

Potrivit analizei realizate de Fitch, giganți precum Microsoft, Alphabet, Amazon și Meta și-au majorat puternic bugetele de investiții, iar valoarea totală a cheltuielilor de capital ale acestor companii este estimată să depășească în acest an 700 de miliarde de dolari. În paralel, numeroase companii au apelat la finanțare prin obligațiuni pentru a susține aceste proiecte costisitoare.

Deocamdată, piața privește cu optimism aceste investiții, iar rezultatele financiare solide raportate de liderii industriei au menținut încrederea investitorilor. Totuși, Fitch atrage atenția că succesul pe termen lung nu este garantat, iar randamentul acestor cheltuieli uriașe rămâne încă dificil de estimat.

Evaluările companiilor au ajuns la niveluri foarte ridicate

Raportul agenției evidențiază că evaluările bursiere ale companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale au crescut într-un ritm care începe să amintească de alte perioade de exuberanță din istoria piețelor financiare.

Fitch nu susține că o prăbușire este inevitabilă, însă avertizează că o eventuală dezamăgire privind veniturile generate de AI ar putea declanșa o ajustare semnificativă a valorii acțiunilor. Cu cât așteptările sunt mai mari, cu atât impactul unei eventuale încetiniri poate fi mai puternic.

Un alt motiv de îngrijorare este faptul că multe dintre investițiile actuale sunt realizate anticipând câștiguri viitoare care nu s-au materializat încă. Dacă adoptarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială va evolua mai lent decât estimează piața sau dacă veniturile nu vor justifica nivelul actual al investițiilor, presiunea asupra companiilor ar putea crește rapid.

Importanța sectorului tehnologic în economia mondială este mult mai mare decât în urmă cu două decenii. Marile companii implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale reprezintă astăzi o parte importantă din capitalizarea burselor americane și influențează direct evoluția piețelor financiare.