Șoferii români, mari amatori de Tesla în 2026 – ce mașini s-au vândut în România în primul semestru, pe lângă Dacia

Dacia domină în continuare, dar Tesla urcă într-un top plin de mărci tradiționale

Dacia rămâne, fără surprize, marca dominantă în România. În luna iunie 2026, constructorul de la Mioveni a înregistrat 2.860 de autoturisme noi, mult peste orice alt brand din clasament. Locul al doilea a fost ocupat de Toyota, cu 1.248 de unități, urmată foarte aproape de Skoda, cu 1.244 de unități. Volkswagen a trecut pragul de o mie de mașini, cu 1.037 de unități, iar Renault a ajuns la 964 de autoturisme înmatriculate.

Partea interesantă apare mai jos în top. Hyundai a avut 745 de unități, iar Tesla a intrat în top 10 mărci cu 658 de autoturisme înmatriculate în iunie. Pentru o marcă fără istoria locală a Dacia, fără rețeaua clasică de dealeri a rivalilor tradiționali și cu o gamă construită exclusiv în jurul modelelor electrice, poziția este importantă. Tesla a fost peste Ford, care a avut 588 de unități, peste Kia, cu 581 de unități, și peste Mazda, cu 576 de unități.

Această poziționare spune ceva despre apetitul tot mai mare al șoferilor români pentru electrice, mai ales în lunile în care livrările sunt consistente, iar interesul pentru mașini cu costuri mai mici de utilizare devine mai vizibil. Nu înseamnă că România s-a transformat peste noapte într-o piață electrică matură, dar arată că Tesla nu mai este doar o alegere de nișă pentru pasionați de tehnologie. În iunie 2026, a fost o marcă de top 10 în România.

Logan, Duster și Bigster țin Dacia sus, dar Model 3 intră între cele mai vândute modele

Clasamentul pe modele confirmă forța Dacia în piața locală. Dacia Logan a fost cel mai înmatriculat autoturism în iunie 2026, cu 1.041 de unități, urmat de Dacia Duster, cu 915 unități. Practic, primele două poziții sunt ocupate de modele românești, iar diferența față de restul pieței rămâne considerabilă. Toyota Corolla completează podiumul, cu 505 unități, urmată de Skoda Octavia, cu 446 de unități, și Renault Clio, cu 427 de unități.

Dacia Sandero s-a aflat pe locul șase, cu 385 de unități, iar imediat după ea apare Tesla Model 3, cu 379 de unități. Este unul dintre cele mai interesante detalii ale comunicatului APIA, pentru că Model 3 a fost la doar câteva unități de Hyundai Tucson, care a avut 377 de înmatriculări. În același top apare și Dacia Bigster, cu 359 de unități, un semn că noul SUV mai mare al mărcii începe să conteze rapid în România. Top 10 este închis de Citroen C3, cu 327 de unități.

Prezența Tesla Model 3 în acest clasament este importantă pentru că vorbim despre un model electric aflat într-o listă dominată de mașini populare, compacte, SUV-uri și modele consacrate în flotele de firmă. Într-un top cu Logan, Duster, Corolla, Octavia, Clio, Sandero, Tucson și Bigster, Model 3 arată că electrificarea nu mai este doar o discuție despre viitor, ci o realitate vizibilă în înmatriculările lunare.