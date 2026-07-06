Tesla pune frână la costurile cu AI: angajații au limită de 170 de euro pe săptămână, dar Grok scapă de plafon
Tesla a decis să limiteze cheltuielile angajaților cu instrumentele de inteligență artificială la 200 de dolari pe săptămână, echivalentul a aproximativ 170 de euro. Măsura ar urma să se aplice din 6 iulie și vine după o perioadă în care compania și-a împins agresiv angajații să folosească mai mult AI în activitatea zilnică. Schimbarea este importantă nu doar pentru Tesla, ci pentru întreaga industrie tech, pentru că arată cât de repede pot scăpa de sub control costurile reale ale inteligenței artificiale.
Pe hârtie, AI-ul promite productivitate, viteză, automatizare și reducerea muncii repetitive. În practică, fiecare interogare, fiecare bucată de cod generată, fiecare analiză și fiecare experiment consumă tokeni, iar tokenii se transformă în facturi. Pentru o companie de dimensiunea Tesla, în care mii de ingineri pot folosi modele AI zilnic, costurile pot ajunge rapid la niveluri greu de justificat, mai ales dacă utilizarea este încurajată fără limite clare.
Informația este cu atât mai interesantă cu cât Tesla nu este o companie oarecare care experimentează timid cu AI. Elon Musk a legat tot mai mult valoarea viitoare a Tesla de inteligență artificială, robotaxiuri și robotul umanoid Optimus, nu doar de vânzarea de mașini. Cu alte cuvinte, compania care le spune investitorilor că viitorul ei este AI ajunge să pună o limită săptămânală strictă pentru costurile interne cu AI.
De la „folosiți AI” la „nu cheltuiți prea mult” în câteva luni
Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Tesla a încercat în ultimele luni să mute folosirea dispersată a instrumentelor AI într-un sistem mai controlat, cu modele aprobate, politici de securitate și platforme interne. Unele echipe ar fi creat chiar panouri de monitorizare care comparau angajații după consumul de tokeni, pentru a încuraja utilizarea mai intensă.
Rezultatul a fost previzibil. O parte dintre inginerii software au ajuns să consume tokeni de mii de dolari pe săptămână. Într-un mediu în care modelele AI pot fi folosite pentru coding, testare, documentare, analiză tehnică și generare de soluții, tentația este mare. Dacă ai acces facil la modele puternice și ești încurajat să le folosești, factura crește foarte repede.
Tesla nu este singura companie care a descoperit această problemă. Uber, Meta, Amazon și Walmart au introdus limite sau au împins angajații spre modele mai ieftine. Diferența este că, la Tesla, schimbarea pare foarte rapidă: compania a trecut de la presiune pentru adopție la limită de cheltuieli în doar câteva luni.
Pentru companiile din România care se uită acum la AI ca la o soluție miraculoasă, lecția este foarte utilă. Nu ajunge să cumperi abonamente și să spui angajaților să folosească inteligența artificială. Trebuie să știi ce modele folosești, pentru ce sarcini, cu ce costuri, cu ce reguli de securitate și cu ce rezultate măsurabile. Altfel, AI-ul devine un cost operațional greu de controlat.
Excepția Grok ridică cea mai mare întrebare
Detaliul care provoacă cele mai multe discuții este excepția pentru versiunile beta ale produselor xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk. Plafonul de 170 de euro pe săptămână nu ar include aceste instrumente, ceea ce înseamnă că angajații Tesla pot fi împinși indirect spre folosirea Grok și a altor produse legate de ecosistemul Musk.
Aici apare un posibil conflict de interese. Tesla este o companie publică, cu acționari proprii. xAI este o altă companie a lui Musk. Dacă Tesla limitează cheltuielile cu rivalii, dar lasă deschisă utilizarea produselor xAI, întrebarea devine simplă: este aceasta o decizie strict operațională sau o metodă de a direcționa utilizarea internă către un produs dintr-o altă companie controlată de Musk?
Problema este că, potrivit relatărilor citate, mulți angajați Tesla ar prefera în continuare modele precum Claude de la Anthropic, în locul Grok. Dacă un produs intern sau afiliat ar fi în mod clar superior, nu ar fi nevoie de politici de cost care să-l facă mai atractiv indirect. Faptul că oamenii folosesc alte modele sugerează că performanța reală contează mai mult decât loialitatea față de ecosistem.
Tesla folosește deja AI și în afara zonei de coding. Compania a lansat Nova, un instrument intern antrenat pe datele proprii, pentru standardizarea unor procese, de la căutarea informațiilor interne până la rezolvarea unor probleme din fabrici. De asemenea, AI-ul este folosit pentru inginerie și pentru detectarea defectelor pe linia de producție. Dar aici apare o altă lecție importantă: AI-ul poate ajuta, dar nu înlocuiește automat competența umană. Ford a avut recent nevoie să readucă specialiști QA după ce sistemele AI au ratat probleme de calitate.
Tesla are dreptate să controleze costurile și să protejeze datele interne. Dar modul în care o face spune mult despre realitatea industriei AI. Entuziasmul este uriaș, productivitatea poate crește, dar factura vine repede. Iar când în ecuație intră și companiile multiple ale aceluiași fondator, discuția nu mai este doar despre eficiență, ci și despre guvernanță, transparență și încredere.