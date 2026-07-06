Tesla pune frână la costurile cu AI: angajații au limită de 170 de euro pe săptămână, dar Grok scapă de plafon

Informația este cu atât mai interesantă cu cât Tesla nu este o companie oarecare care experimentează timid cu AI. Elon Musk a legat tot mai mult valoarea viitoare a Tesla de inteligență artificială, robotaxiuri și robotul umanoid Optimus, nu doar de vânzarea de mașini. Cu alte cuvinte, compania care le spune investitorilor că viitorul ei este AI ajunge să pună o limită săptămânală strictă pentru costurile interne cu AI.

De la „folosiți AI” la „nu cheltuiți prea mult” în câteva luni

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Tesla a încercat în ultimele luni să mute folosirea dispersată a instrumentelor AI într-un sistem mai controlat, cu modele aprobate, politici de securitate și platforme interne. Unele echipe ar fi creat chiar panouri de monitorizare care comparau angajații după consumul de tokeni, pentru a încuraja utilizarea mai intensă.

Rezultatul a fost previzibil. O parte dintre inginerii software au ajuns să consume tokeni de mii de dolari pe săptămână. Într-un mediu în care modelele AI pot fi folosite pentru coding, testare, documentare, analiză tehnică și generare de soluții, tentația este mare. Dacă ai acces facil la modele puternice și ești încurajat să le folosești, factura crește foarte repede.

Tesla nu este singura companie care a descoperit această problemă. Uber, Meta, Amazon și Walmart au introdus limite sau au împins angajații spre modele mai ieftine. Diferența este că, la Tesla, schimbarea pare foarte rapidă: compania a trecut de la presiune pentru adopție la limită de cheltuieli în doar câteva luni.

Pentru companiile din România care se uită acum la AI ca la o soluție miraculoasă, lecția este foarte utilă. Nu ajunge să cumperi abonamente și să spui angajaților să folosească inteligența artificială. Trebuie să știi ce modele folosești, pentru ce sarcini, cu ce costuri, cu ce reguli de securitate și cu ce rezultate măsurabile. Altfel, AI-ul devine un cost operațional greu de controlat.

Excepția Grok ridică cea mai mare întrebare

Detaliul care provoacă cele mai multe discuții este excepția pentru versiunile beta ale produselor xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk. Plafonul de 170 de euro pe săptămână nu ar include aceste instrumente, ceea ce înseamnă că angajații Tesla pot fi împinși indirect spre folosirea Grok și a altor produse legate de ecosistemul Musk.

Aici apare un posibil conflict de interese. Tesla este o companie publică, cu acționari proprii. xAI este o altă companie a lui Musk. Dacă Tesla limitează cheltuielile cu rivalii, dar lasă deschisă utilizarea produselor xAI, întrebarea devine simplă: este aceasta o decizie strict operațională sau o metodă de a direcționa utilizarea internă către un produs dintr-o altă companie controlată de Musk?