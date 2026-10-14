„Fetele” se întorc după 10 ani. Serialul-cult HBO „The Girls” revine cu Lena Dunham și distribuția originală într-o miniserie

Una dintre comediile care au definit televiziunea anilor 2010 se pregătește pentru o revenire neașteptată. HBO a confirmat, într-un anunț oficial, că „Fetele” („Girls”), serialul creat de Lena Dunham, va continua cu cinci episoade noi, iar producția urmează să înceapă în 2027, exact la un deceniu după finalul sezonului 6.

Noua producție va readuce împreună aproape întreaga gașcă în jurul căreia s-a construit serialul original. Lena Dunham revine în rolul lui Hannah Horvath, Allison Williams va fi din nou Marnie Michaels, Jemima Kirke o va interpreta pe Jessa Johansson, Zosia Mamet se întoarce ca Shoshanna Shapiro, iar Andrew Rannells revine în rolul lui Elijah Krantz. Este, practic, o reuniune a distribuției care a transformat „Girls” într-unul dintre cele mai discutate seriale HBO ale generației sale.

Lena Dunham spune că a găsit, în sfârșit, povestea potrivită pentru revenire

Ideea unei continuări a existat de mult, însă Lena Dunham susține că nu și-a dorit să readucă personajele pe ecran doar din nostalgie. Creatoarea serialului spune că întoarcerea trebuia să aibă loc numai în momentul în care exista o poveste suficient de importantă pentru a justifica revenirea.

Momentul a venit, potrivit acesteia, în apropierea împlinirii vârstei de 40 de ani. Dunham spune că a început din nou să-și imagineze personajele și felul în care acestea ar arăta într-o lume foarte diferită de cea în care le-am lăsat în 2017. Tocmai schimbarea de perspectivă odată cu trecerea timpului pare să fie una dintre ideile centrale ale noilor episoade.

HBO sugerează același lucru. Amy Gravitt, Executive Vice President și Head of HBO & HBO Max Comedy Programming, spune că noua poveste va muta atenția de la haosul specific vârstei de 20 de ani spre un alt prag important: împlinirea vârstei de 40 de ani. Lumea s-a schimbat semnificativ între timp, însă personajele ar urma să-și păstreze o bună parte din personalitățile care le-au făcut cunoscute.

Revenirea vine într-o perioadă în care HBO Max continuă să mizeze puternic pe comedii originale, iar producții precum „Hacks” au demonstrat că poveștile despre maturizare, carieră și relații pot funcționa la fel de bine dincolo de tinerețea personajelor.

Hannah, Marnie, Jessa, Shoshanna și Elijah, la 40 de ani

„Girls” a debutat în 2012 și a urmărit un grup de tineri din New York care încercau să navigheze prin relații, cariere ratate sau improvizate, prietenii complicate și propriile nesiguranțe. În centrul poveștii se afla Hannah, o scriitoare aspirantă interpretată de Lena Dunham, în jurul căreia se desfășurau viețile lui Marnie, Jessa și Shoshanna.

Serialul a devenit rapid cunoscut tocmai pentru faptul că personajele sale nu încercau neapărat să fie simpatice. Erau egoiste, confuze, impulsive și adesea responsabile pentru propriile probleme. Această abordare a atras atât laude, cât și critici, dar a făcut din producția HBO unul dintre serialele reprezentative ale perioadei.

Noua miniserie are acum posibilitatea de a pune aceeași întrebare într-un alt moment al vieții: ce s-a întâmplat cu acei oameni după zece ani? Promisiunea implicită este că Hannah și ceilalți s-au maturizat, dar nu neapărat atât de mult încât să nu mai genereze același tip de haos care a făcut celebru serialul.

Formula poate deveni astfel mai mult decât o simplă reuniune nostalgică. Diferența dintre personajele de aproximativ 30 de ani pe care publicul le-a lăsat în urmă și versiunile lor ajunse în jurul vârstei de 40 de ani oferă suficient teren pentru o nouă poveste despre relații, familie, carieră și felul în care planurile făcute în tinerețe se lovesc de realitatea maturității.

Cinci episoade noi și Judd Apatow din nou la bord

Lena Dunham nu revine doar în fața camerei. Ea va scrie și regiza noile episoade și va ocupa, din nou, poziția de producător executiv. Judd Apatow se întoarce și el ca producător executiv prin Apatow Productions, alături de Ilene S. Landress și Michael P. Cohen, pentru Good Thing Going.

Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet și Andrew Rannells vor fi, de asemenea, coproducători executivi ai noii producții. Deocamdată, HBO nu a anunțat data premierei și nici momentul exact în care cele cinci episoade vor ajunge pe streaming. Informația confirmată este că filmările vor începe în 2027.

Serialul original a avut șase sezoane și a primit 19 nominalizări la premiile Emmy, câștigând două trofee. Revenirea sa se înscrie într-o perioadă foarte activă pentru zona de seriale HBO, platforma mizând atât pe producții complet noi, cât și pe titluri deja consacrate. În catalog se găsesc în continuare comedii precum „The Miniature Wife”, în timp ce producții HBO au avut o prezență importantă și la Premiile Emmy 2026.

Pentru „Girls”, însă, miza este una aparte. Au trecut zece ani de la final, iar personajele construite în jurul nesiguranțelor și crizelor vârstei de 20 de ani trebuie acum să demonstreze dacă pot fi la fel de interesante când problemele sunt cele ale maturității. Cinci episoade vor încerca să ofere răspunsul.