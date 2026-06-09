Fenomenul care îi îngrijorează pe profesori: elevii lipsesc de la cursuri pentru concediile familiei. „O singură zi de absență înseamnă mai mult decât cred mulți părinți”
Tot mai mulți profesori atrag atenția asupra unui fenomen care pare să se extindă de la an la an: plecările în vacanță în timpul cursurilor. O învățătoare din Iași spune că mulți părinți nu realizează cât de mult poate pierde un elev atunci când lipsește chiar și o singură zi de la școală.
Cadrul didactic susține că una dintre cele mai mari provocări ale sistemului educațional actual este construirea unei relații solide cu familiile elevilor și menținerea școlii printre prioritățile acestora.
Profesorii observă o schimbare de atitudine față de școală
Raluca Iarovoi, învățătoare la Școala Primară „Carol I” din Iași, a declarat că în ultimii ani a remarcat o schimbare în modul în care este privită educația de către unele familii. Potrivit acesteia, școala nu mai ocupă întotdeauna locul central pe care îl avea în trecut în viața copilului.
Profesoara spune că încă îi este greu să accepte situațiile în care părinții aleg să își programeze concediile în timpul anului școlar și să își retragă copiii de la cursuri pentru câteva zile. Declarațiile au fost făcute pentru Edupedu.ro, care citează un interviu acordat de cadrul didactic postului Radio România Iași.
În opinia sa, mulți părinți nu conștientizează că o singură zi de școală pierdută poate însemna acumularea unor lacune care devin greu de recuperat mai târziu.
Lipsa de consecvență poate afecta adaptarea elevilor
Învățătoarea consideră că tratarea cu superficialitate a sarcinilor școlare poate avea efecte pe termen lung asupra copiilor. Ea spune că elevii care nu sunt obișnuiți să respecte constant cerințele școlare întâmpină adesea dificultăți atunci când ajung la gimnaziu.
Trecerea de la învățământul primar la cel gimnazial presupune un ritm diferit de lucru, mai multe discipline și profesori diferiți, iar adaptarea poate deveni dificilă pentru elevii care nu și-au format deprinderi solide de lucru.
Potrivit cadrului didactic, aceasta este una dintre explicațiile pentru care unii copii care au rezultate foarte bune în clasele primare înregistrează ulterior scăderi ale performanțelor școlare.
Absențele pot avea consecințe și asupra burselor
În prezent, legislația prevede că elevii care acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună pot pierde bursa de merit, socială sau tehnologică pentru perioada respectivă.
De asemenea, nota la purtare poate fi influențată de numărul absențelor nemotivate. Conform regulilor aflate în vigoare, aceasta poate scădea cu un punct pentru fiecare 20 de absențe nemotivate acumulate într-un an școlar.
Specialiștii din educație subliniază că prezența constantă la cursuri nu contribuie doar la rezultate mai bune, ci și la dezvoltarea disciplinei, a responsabilității și a rutinei de învățare, aspecte esențiale pentru parcursul școlar al fiecărui copil.