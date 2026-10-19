Cutremur „în direct” pentru elevii aflați la Observatorul Seismologic din Vrancea. Cum au reacţionat când şi-au dat seama ce se întâmplă

Directorul observatorului, Vasile Curmei, a explicat că mișcarea nu a fost simțită la fața locului. Atenția elevilor s-a îndreptat către aparatura care înregistra undele seismice.

„Elevii nu au fost speriaţi, mai ales că la faţa locului nu s-a simţit nimic, doar ceea ce au văzut pe seismometru. Dar au fost entuziasmaţi. Pentru Vrancea, un cutremur de acest fel este normal, nu e nimic ieşit din comun”, a declarat Vasile Curmei.

Observatorul a prezentat seismul înregistrat în timpul vizitei cu magnitudinea ML 4,8 și adâncimea de 124,1 kilometri. Pentru adolescenți, momentul a devenit o demonstrație practică a activității de monitorizare desfășurate de specialiști.

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Cum au urmărit localizarea și măsurarea seismului

Elevii au observat cum apare înregistrarea pe seismografele cu tambur și cum este localizat cutremurul pe hărțile de monitorizare. Specialiștii le-au prezentat și procedurile folosite pentru determinarea magnitudinii și adâncimii.

„Vizita a avut parte de o ‘lecţie’ pe care niciun manual nu o poate oferi. (…) Elevii au putut urmări pe loc cum apare cutremurul pe seismografele cu tambur, cum este localizat pe hărţile de monitorizare şi cum se determină magnitudinea şi adâncimea, adică exact munca pe care specialiştii o fac zi de zi”, se arată în mesajul observatorului.

Activitatea a inclus explicații despre formele de undă și spectrograme, prin intermediul cărora pot fi reprezentate și analizate semnalele înregistrate. Adolescenții au aflat și cum „sună” cutremurele prin demonstrațiile prezentate în timpul vizitei.

Discuțiile au vizat semnificația magnitudinii și importanța zonei Vrancea pentru seismologie. Înregistrarea produsă chiar atunci le-a permis să urmărească aplicarea explicațiilor pe un eveniment real.