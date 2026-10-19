Cutremur „în direct” pentru elevii aflați la Observatorul Seismologic din Vrancea. Cum au reacţionat când şi-au dat seama ce se întâmplă
Treizeci de elevi din Galați, aflați luni, 19 octombrie, în vizită la Observatorul Seismologic „Dr. Cornelius Radu” din Vrâncioaia, au urmărit în timp real înregistrarea cutremurului de magnitudine ML 4,8 produs în zona seismică Vrancea. Adolescenții nu s-au speriat, ci au fost entuziasmați să vadă pe aparate fenomenul despre care tocmai învățau.
Elevii au văzut înregistrarea cutremurului, fără să simtă mișcarea
Grupul era format din elevi de clasa a IX-a de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Galați, veniți la observator în cadrul programului „Școala altfel”. Vizita s-a suprapus cu producerea seismului de la ora 11:51:57, localizat în județul Buzău.
Directorul observatorului, Vasile Curmei, a explicat că mișcarea nu a fost simțită la fața locului. Atenția elevilor s-a îndreptat către aparatura care înregistra undele seismice.
„Elevii nu au fost speriaţi, mai ales că la faţa locului nu s-a simţit nimic, doar ceea ce au văzut pe seismometru. Dar au fost entuziasmaţi. Pentru Vrancea, un cutremur de acest fel este normal, nu e nimic ieşit din comun”, a declarat Vasile Curmei.
Observatorul a prezentat seismul înregistrat în timpul vizitei cu magnitudinea ML 4,8 și adâncimea de 124,1 kilometri. Pentru adolescenți, momentul a devenit o demonstrație practică a activității de monitorizare desfășurate de specialiști.
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Cum au urmărit localizarea și măsurarea seismului
Elevii au observat cum apare înregistrarea pe seismografele cu tambur și cum este localizat cutremurul pe hărțile de monitorizare. Specialiștii le-au prezentat și procedurile folosite pentru determinarea magnitudinii și adâncimii.
„Vizita a avut parte de o ‘lecţie’ pe care niciun manual nu o poate oferi. (…) Elevii au putut urmări pe loc cum apare cutremurul pe seismografele cu tambur, cum este localizat pe hărţile de monitorizare şi cum se determină magnitudinea şi adâncimea, adică exact munca pe care specialiştii o fac zi de zi”, se arată în mesajul observatorului.
Activitatea a inclus explicații despre formele de undă și spectrograme, prin intermediul cărora pot fi reprezentate și analizate semnalele înregistrate. Adolescenții au aflat și cum „sună” cutremurele prin demonstrațiile prezentate în timpul vizitei.
Discuțiile au vizat semnificația magnitudinii și importanța zonei Vrancea pentru seismologie. Înregistrarea produsă chiar atunci le-a permis să urmărească aplicarea explicațiilor pe un eveniment real.
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Senzori moderni, aparatură istorică și avertizare rapidă
Pe parcursul vizitei, adolescenții au văzut senzorii seismici utilizați în prezent și Sistemul de Avertizare Seismică Rapidă, cunoscut prin abrevierea REWS. Programul a inclus și prezentarea colecției de aparatură istorică a observatorului.
Elevii au discutat cu specialiștii despre cutremurul din 4 martie 1977. Astfel, prezentarea tehnologiilor actuale a fost însoțită de explicații despre unul dintre cele mai importante evenimente seismice din istoria recentă a României.
Observatorul de la Vrâncioaia se numără printre punctele în care pot fi organizate vizite educative și ateliere despre seismologie. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului primește solicitări atât de la clase de elevi și profesori, cât și de la alte grupuri interesate.
Pentru programare, trebuie completat formularul de solicitare a vizitei, iar personalul instituției răspunde în funcție de disponibilitate și de specificul cererii. Pentru elevi pot fi organizate și webinarii, cu programare prealabilă prin intermediul unui profesor, pe teme din domeniul științelor Pământului și al seismologiei.