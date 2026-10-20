„Fals”, noul serial de mister de pe Disney+, te face să te întrebi dacă îți cunoști cu adevărat familia. Povestea unei mame care pare înlocuită de o impostoare

Cu Connie Britton și Sam Nivola în rolurile principale, serialul explorează relația dintre mamă și fiu dintr-o perspectivă neobișnuită, în care încrederea, identitatea și percepția realității sunt puse sub semnul întrebării. Primele două episoade sunt deja disponibile, iar restul sezonului va fi lansat treptat, în fiecare marți.

O poveste despre identitate, suspiciune și o mamă care nu mai pare aceeași

Personajul principal, Sonny Cooke, interpretat de Sam Nivola, este un adolescent a cărui viață se schimbă radical după un accident de mașină. Când se trezește în spital, băiatul descoperă că mama lui, Ellen, pare diferită. Nu este vorba doar despre un comportament neobișnuit sau despre tensiunile obișnuite dintre părinți și adolescenți. Sonny începe să creadă că femeia care îl așteaptă acasă nu mai este, de fapt, mama lui, ci o impostoare.

Situația devine cu atât mai tulburătoare cu cât Ellen este singurul său părinte și, în același timp, cea mai bună prietenă a lui. Relația apropiată dintre cei doi face ca suspiciunile adolescentului să capete o dimensiune emoțională puternică. În plus, nimeni din jurul său nu pare să observe schimbarea care îl neliniștește atât de mult.

Serialul urmărește încercările lui Sonny de a afla adevărul, în timp ce adolescentul trebuie să navigheze și schimbările specifice vârstei. Alături de un grup de prieteni, acesta începe să investigheze identitatea femeii despre care crede că i-a luat locul mamei sale.

Dincolo de întrebarea centrală, dacă Ellen este sau nu cine pretinde că este, „Fals” explorează și felul în care relațiile de familie se transformă pe măsură ce copiii cresc. Povestea lasă deschisă inclusiv posibilitatea ca accidentul și perspectiva lui Sonny asupra propriei mame să fie legate într-un mod mai complicat decât pare inițial.

Connie Britton și Sam Nivola conduc distribuția noului serial

Connie Britton o interpretează pe Ellen, mama lui Sonny, în timp ce Sam Nivola îi dă viață adolescentului care încearcă să descopere ce s-a întâmplat cu familia sa. Britton este cunoscută pentru rolurile din „Friday Night Lights”, „American Horror Story” și „The White Lotus”, iar Nivola a atras atenția inclusiv prin apariția sa în cel de-al treilea sezon din „The White Lotus”.

Distribuția este completată de Meera Syal, în rolul Sharla, Grace Brennan, care o interpretează pe Mallory, Mahaela Park, în rolul Chloe, Maliq Johnson, în rolul Vogel, și Colter Lee, care îl joacă pe Weldon.

În spatele proiectului se află Nick Paley, creatorul serialului, care a scris primele două episoade și a regizat jumătate din primul sezon. Paley este și producător executiv, alături de Anthony King, cunoscut pentru „The Afterparty”, Connie Britton, Charlie Alderman, Drew Goddard și Sarah Esberg. Andrea Massaro este coproducător executiv, iar producția aparține studioului 20th Television.

Câte episoade are „Fals” și când apar pe Disney+

Primul sezon din „Fals” are opt episoade, dintre care două au fost lansate simultan pe 20 octombrie. Următoarele șase vor apărea săptămânal, în fiecare marți, finalul sezonului fiind programat pentru 1 decembrie 2026.

Pentru cei care preferă poveștile construite în jurul unor întrebări fără răspuns și al personajelor în care nu poți avea întotdeauna încredere, „Fals” propune un mister cu o importantă componentă psihologică. Producția se alătură titlurilor de pe Disney+ care explorează realități înșelătoare și secrete, precum „Paradise”, serialul SF apreciat pentru numeroasele sale răsturnări de situație.

„Fals” este disponibil pe Disney+ în România, iar trailerul poate fi urmărit pe pagina oficială Disney+ România. Misterul principal rămâne, cel puțin la început, unul simplu de formulat, dar dificil de explicat: s-a schimbat cu adevărat mama lui Sonny sau accidentul l-a făcut pe adolescent să vadă lumea din jurul său cu totul altfel?