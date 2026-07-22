Facultatea unde concurența a ajuns la 21 de candidați pe un loc. Specializările care atrag cei mai mulți absolvenți de liceu

Psihologia, cea mai căutată specializare

Universitatea din București înregistrează cea mai mare concurență în această sesiune de admitere. La Facultatea de Psihologie sunt 21 de candidați pentru fiecare loc la buget, în timp ce la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine concurența a ajuns la 18 candidați pe loc.

Interes ridicat există și pentru programul de Chimie Farmaceutică, unde 17 absolvenți de liceu concurează pentru un singur loc.

Mulți dintre candidați spun că au depus dosare și la alte facultăți pentru a-și crește șansele de admitere și vor lua decizia finală după afișarea rezultatelor.

Concurență mare și la ASE și Politehnică

Academia de Studii Economice din București raportează, la rândul său, un număr ridicat de înscrieri. La Facultatea de Drept sunt aproximativ 14 candidați pe un loc finanțat de la buget, iar la Marketing concurența este de aproape șapte candidați pe loc.

Interesul pentru noile tehnologii rămâne ridicat, iar programul de Inteligență Artificială atrage peste patru candidați pentru fiecare loc.

La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Facultatea de Automatică și Calculatoare se numără din nou printre cele mai căutate, cu aproximativ 10 candidați pe un loc.

Reprezentanții universităților spun însă că statisticile din perioada înscrierilor nu reflectă întotdeauna numărul final de studenți, deoarece mulți candidați sunt admiși la mai multe instituții și aleg ulterior unde își vor confirma locul.