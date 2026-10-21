Rusia ar alimenta furia din stradă prin dezinformare pe rețelele sociale. UE verifică dacă algoritmii amplifică propaganda

Ce verifică autoritățile în spatele clipurilor virale

Oficiali din domeniul securității citați de publicația britanică spun că unele conturi pro-ruse și de extremă dreapta, cunoscute din campanii anterioare de dezinformare, au distribuit înregistrări cu violențe pentru a alimenta haosul. Suspiciunile privesc exploatarea unor tensiuni deja existente, iar amploarea influenței externe rămâne de stabilit.

Distincția contează: amplificarea online a unor incidente nu demonstrează că protestele au fost organizate din străinătate. Un oficial european din serviciile de informații a declarat pentru FT că nu există dovezi concrete privind provocări directe din partea unor agenți ruși. Cercetările franceze sunt încă într-o etapă timpurie.

Un exemplu identificat de ziar arată cât de ușor poate fi schimbat contextul unei filmări: un clip prezentat drept dovadă a violențelor din Franța provenea, în realitate, de la protestele din Tbilisi, Georgia, din 2024. Înregistrarea a strâns aproape șase milioane de vizualizări pe X.

De ce sunt vizați și algoritmii platformelor

Comisia Europeană a discutat în această săptămână cu autoritățile franceze despre cooperarea rețelelor sociale, inclusiv X, în limitarea răspândirii mesajelor rasiste și violente. Au avut loc întâlniri cu autoritatea franceză de reglementare Arcom și cu reprezentanții instituțiilor naționale responsabile de aplicarea regulilor digitale.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a transmis că platformele trebuie să împiedice folosirea abuzivă a algoritmilor pentru amplificarea violențelor. Deocamdată, situația este gestionată de autoritățile naționale. Bruxelles-ul spune că ar interveni dacă riscurile ar deveni sistemice, iar companiile nu ar coopera.

Problema depășește moderarea unei postări. Regulamentul european privind serviciile digitale, DSA, impune marilor platforme obligații de evaluare și reducere a riscurilor generate de funcționarea lor. Contează, așadar, și ce recomandă sistemele automate, nu doar ce publică utilizatorii.

Playtech a explicat anterior planurile europene pentru contracararea amenințărilor hibride și a dezinformării, care urmăresc o colaborare mai strânsă între platforme și autorități.