Fabrica ridicată în doar șase săptămâni dă o a doua viață bateriilor auto: soluția care ar conta enorm în România

De ce o baterie „obosită” în mașină poate fi bună lângă o fabrică

Într-un automobil electric, bateria trebuie să ofere autonomie mare, accelerații repetate, încărcare rapidă și o masă cât mai redusă. După ani de utilizare, degradarea îi poate limita performanța și poate face vehiculul mai puțin practic. Într-un sistem staționar, greutatea și volumul contează mult mai puțin. Dacă modulele sunt sănătoase și administrate corect, energia poate fi încărcată și descărcată într-un regim mai blând, prelungind viața utilă înainte de reciclarea finală.

Moment Energy estimează că Megafactory 1 va ajunge până în 2030 la o producție anuală de sisteme de stocare însumând 1 GWh. Compania vorbește despre peste 100 de locuri de muncă directe și mai mult de 1.000 de locuri de muncă indirecte în Columbia Britanică. Potrivit anunțului oficial al companiei, sistemele sunt destinate infrastructurii critice și clienților comerciali, nu conversiilor improvizate realizate acasă.

Proiectul a beneficiat de aproximativ 3 milioane de euro din partea guvernului canadian. Moment Energy a atras și o rundă de finanțare echivalentă cu aproximativ 35 de milioane de euro, iar finanțările totale raportate depășesc 87 de milioane de euro. Conversiile sunt aproximative și folosesc cursul de referință al Băncii Centrale Europene din 9 iulie 2026. Sumele arată că reutilizarea bateriilor nu mai este doar un proiect de laborator, ci o industrie în care investitorii văd cerere reală.

Ce ar putea învăța România din această fabrică

România va avea nevoie de tot mai multă stocare pe măsură ce în sistem intră noi parcuri fotovoltaice și eoliene. Bateriile staționare pot absorbi surplusul de energie și îl pot livra când producția scade sau consumul urcă. Acumulatorii de a doua viață nu vor înlocui toate sistemele noi, dar pot valorifica un produs care altfel ar ajunge direct la reciclare și pot reduce presiunea pentru materii prime noi.

Există însă condiții serioase. Fiecare baterie trebuie testată, clasificată și urmărită, iar modulele cu istorii și niveluri de degradare diferite nu pot fi combinate la întâmplare. Sunt necesare software de management, protecție la incendiu, răcire și certificări clare. Uniunea Europeană introduce și pașaportul digital al bateriei pentru anumite categorii începând din 2027, instrument care ar putea face mai ușoară urmărirea stării și originii acumulatorilor.

Pentru companiile românești, oportunitatea nu se limitează la marile parcuri energetice. Un depozit logistic, un supermarket, o fabrică sau un spital ar putea utiliza stocarea pentru reducerea vârfurilor de consum și pentru alimentare de rezervă. În combinație cu panouri fotovoltaice, energia produsă la prânz ar putea fi folosită seara, când prețul și consumul pot fi mai mari.

Megafactory 1 nu dovedește încă faptul că orice baterie veche poate deveni automat o soluție ieftină. Dovedește însă că există un model industrial pentru evaluarea și reutilizarea lor la scară mare. Într-o țară care importă multă tehnologie energetică, apariția unor centre locale de diagnosticare, integrare și reciclare ar putea însemna atât energie mai flexibilă, cât și o nouă categorie de locuri de muncă specializate.