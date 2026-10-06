Fabrica de inteligență artificială a României trece la o nouă etapă. Cine va putea folosi infrastructura RO AI Factory

Ce vor putea face firmele și cercetătorii cu aceste resurse

Potrivit anunțului oficial al ICI București, beneficiarii vor putea dezvolta și testa soluții AI folosind atât infrastructura, cât și expertiza specialiștilor. Sunt vizate startup-urile, întreprinderile mici și mijlocii, universitățile, echipele de cercetare și instituțiile publice.

Denumirea de „fabrică” descrie un centru de resurse și servicii construit în jurul unui supercomputer optimizat pentru AI. Conform prezentării EuroHPC, proiectul include putere de calcul, sprijin pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor, găzduirea datelor și instrumente software.

Pentru o echipă mică, avantajul ar fi posibilitatea de a testa un produs fără să cumpere toate echipamentele necesare. Accesul la specialiști și programe de formare ar putea ajuta și organizațiile care au o problemă concretă de rezolvat, dar nu știu încă să construiască o soluție AI.

ICI București și Politehnica București coordonează proiectul împreună cu parteneri din cercetare, educație și mediul economic. Inițiativa vine într-un context în care companiile românești rămân în urmă la adoptarea inteligenței artificiale, deși instrumentele AI sunt tot mai cunoscute în rândul populației.

Cinci domenii prioritare și o diferență importantă despre lansare

RO AI Factory se va concentra pe industrie și producție, securitate cibernetică, științele vieții, servicii publice digitale și sisteme autonome. În aceste domenii, infrastructura ar urma să susțină trecerea de la experimente la aplicații utilizabile în economie și administrație.

Proiectul prevede și instrumente pentru dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale. Puterea de calcul trebuie însoțită de verificarea modelelor, gestionarea corespunzătoare a datelor și evaluarea riscurilor înainte ca soluțiile să fie folosite în practică.

Reuniunea din octombrie marchează o etapă de implementare, nu deschiderea tuturor serviciilor pentru utilizatori. În informațiile despre calendarul de funcționare al RO AI Factory prezentate anterior, operaționalizarea era estimată pentru 2027, cu extinderea progresivă a serviciilor.