România își construiește propria fabrică de inteligență artificială. Când ar putea începe activitatea RO AI Factory

Ce va face, concret, o „fabrică” de AI

Denumirea poate sugera o hală din care ies roboți, dar proiectul are în centru un supercomputer optimizat pentru inteligență artificială, împreună cu servicii și asistență tehnică. Scopul este ca organizațiile să poată dezvolta și testa modele AI fără să construiască singure întreaga infrastructură.

Conform prezentării oficiale EuroHPC, serviciile vor include acces la putere de calcul, sprijin pentru antrenarea modelelor, resurse pentru gestionarea datelor și instrumente software. Proiectul este găzduit de ICI București și coordonat împreună cu Politehnica București.

Pentru o firmă mică, asta ar putea însemna posibilitatea de a testa un produs nou cu ajutorul unor resurse pe care nu și le-ar permite individual. Pentru cercetători, ar însemna acces la echipamente și expertiză pentru proiecte mai complexe.

Proiectul include și programe de pregătire, mentorat și sprijin pentru startup-uri, potrivit fișei publicate în baza europeană CORDIS. Beneficiarii vizați includ universități, întreprinderi și instituții publice.

Implementarea a început, dar serviciile vor apărea treptat

Playtech a prezentat anterior planurile pentru prima fabrică AI din România. Între timp, implementarea proiectului a început oficial la 1 septembrie 2026.

Calendarul comunicat de ICI prevede pregătirea spațiilor și instalarea echipamentelor, urmate de integrarea serviciilor și conectarea la infrastructurile europene. Operaționalizarea este estimată până la sfârșitul lui 2027, iar serviciile urmează să fie extinse progresiv. Este, așadar, un obiectiv de implementare, nu o lansare deja realizată.

Pentru public, beneficiile ar veni prin aplicațiile și serviciile dezvoltate cu aceste resurse. Accesul la calculatoare puternice poate ajuta o idee să ajungă la etapa de testare, dar utilitatea produsului final va depinde de datele folosite, de verificări și de problemele concrete pe care le rezolvă.