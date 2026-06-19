Evaluarea Națională 2026 începe luni. Elevii de clasa a VIII-a susțin prima probă la Limba română

Examenele ar putea fi afectate de protestele din educație

În contextul nemulțumirilor din sistemul de învățământ, reprezentanții sindicatelor au avertizat că nu este exclus ca unele examene naționale să fie influențate de eventuale acțiuni de protest.

Liderul sindical Marius Nistor a declarat că inspectoratele școlare se confruntă deja cu dificultăți în asigurarea personalului necesar desfășurării examenelor, iar deciziile privind participarea la proteste aparțin fiecărui angajat din sistem.

Pentru al doilea an consecutiv, elevii vor avea posibilitatea să își consulte lucrările după publicarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor.

Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie. Notele vor fi disponibile în format anonimizat, conform regulilor stabilite de Ministerul Educației.

Specialiștii le recomandă elevilor să îmbine recapitularea cu odihna

Psihologii și consilierii școlari atrag atenția că succesul la examen nu depinde doar de nivelul cunoștințelor acumulate, ci și de capacitatea elevilor de a gestiona stresul și presiunea momentului.

Mariana Pădureanu, director al Centrului Județean de Resurse Educaționale și Asistență Psihopedagogică Dolj, le recomandă candidaților să alterneze perioadele de învățare cu cele de relaxare și să își gestioneze eficient timpul în timpul examenului.

Aceasta avertizează că mulți elevi pierd minute importante redactând excesiv pe ciornă, riscând astfel să nu mai aibă suficient timp pentru finalizarea lucrării.