Evaluarea Națională 2026 începe luni. Elevii de clasa a VIII-a susțin prima probă la Limba română
Absolvenții clasei a VIII-a intră de luni, 22 iunie, în emoțiile Evaluării Naționale 2026. Examenul debutează cu proba scrisă la Limba și literatura română, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.
Înscrierea candidaților s-a realizat automat prin intermediul secretariatelor școlare, iar elevii au încheiat cursurile pe 12 iunie. În perioada următoare, aceștia vor susține probele care contează pentru admiterea la liceu.
Examenele ar putea fi afectate de protestele din educație
În contextul nemulțumirilor din sistemul de învățământ, reprezentanții sindicatelor au avertizat că nu este exclus ca unele examene naționale să fie influențate de eventuale acțiuni de protest.
Liderul sindical Marius Nistor a declarat că inspectoratele școlare se confruntă deja cu dificultăți în asigurarea personalului necesar desfășurării examenelor, iar deciziile privind participarea la proteste aparțin fiecărui angajat din sistem.
Pentru al doilea an consecutiv, elevii vor avea posibilitatea să își consulte lucrările după publicarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor.
Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie. Notele vor fi disponibile în format anonimizat, conform regulilor stabilite de Ministerul Educației.
Specialiștii le recomandă elevilor să îmbine recapitularea cu odihna
Psihologii și consilierii școlari atrag atenția că succesul la examen nu depinde doar de nivelul cunoștințelor acumulate, ci și de capacitatea elevilor de a gestiona stresul și presiunea momentului.
Mariana Pădureanu, director al Centrului Județean de Resurse Educaționale și Asistență Psihopedagogică Dolj, le recomandă candidaților să alterneze perioadele de învățare cu cele de relaxare și să își gestioneze eficient timpul în timpul examenului.
Aceasta avertizează că mulți elevi pierd minute importante redactând excesiv pe ciornă, riscând astfel să nu mai aibă suficient timp pentru finalizarea lucrării.
Calendarul Evaluării Naționale 2026
- 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
- 24 iunie 2026 – Matematică
- 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă
- 1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
- 2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
- 4-7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor
- 8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale
Când începe admiterea la liceu
După încheierea Evaluării Naționale, elevii vor intra în etapa admiterii la liceu. Pe 9 iulie va fi publicată ierarhia județeană a absolvenților de clasa a VIII-a, realizată pe baza mediilor obținute la examen.
Între 13 și 20 iulie, candidații vor completa fișele cu opțiunile pentru liceu, iar pe 22 iulie va avea loc prima repartizare computerizată.
Dosarele de înscriere vor putea fi depuse între 23 și 28 iulie, în timp ce a doua etapă de admitere este programată să înceapă pe 31 iulie și se adresează elevilor care nu au fost repartizați în prima etapă sau nu și-au confirmat locul obținut.