Evaluarea Națională 2026 începe astăzi. Elevii de clasa a VIII-a susțin prima probă scrisă la Limba română

În același timp, reprezentanții sindicatelor din educație au avertizat că protestele anunțate în sistem ar putea avea efecte și asupra desfășurării examenelor. Liderul sindical Marius Nistor a declarat pentru Digi24 că există această posibilitate, în contextul dificultăților întâmpinate de inspectoratele școlare în asigurarea personalului necesar.

Specialiștii atrag atenția că succesul la examen nu depinde exclusiv de nivelul de pregătire. Psihologul Răzvan-Gabriel Zaharia a subliniat că elevii trebuie să fie capabili să își folosească eficient cunoștințele în condiții de stres și presiune.

La rândul său, Mariana Pădureanu, director al Centrului Județean de Resurse Educaționale și Asistență Psihopedagogică Dolj, le recomandă absolvenților de gimnaziu să alterneze perioadele de învățare cu cele de odihnă și să gestioneze cu atenție timpul în timpul examenului. Aceasta îi sfătuiește să nu petreacă prea mult timp scriind pe ciornă, pentru a evita situațiile în care nu mai reușesc să finalizeze lucrarea.

Calendarul Evaluării Naționale 2026

10-12 iunie 2026 – înscrierea candidaților

12 iunie 2026 – încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între orele 14:00 și 18:00

2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale

Rezultatele vor fi publicate în format anonimizat, conform reglementărilor Ministerului Educației, și vor rămâne disponibile online timp de doi ani.

Ce urmează pentru admiterea la liceu

După finalizarea Evaluării Naționale, elevii vor intra în etapa admiterii la liceu. Pe 9 iulie va fi publicată ierarhia județeană a absolvenților de clasa a VIII-a, realizată pe baza mediilor obținute la examen.

Între 13 și 20 iulie, elevii vor completa fișele de opțiuni pentru admitere, cu sprijinul diriginților și al părinților. Prima repartizare computerizată este programată pentru data de 22 iulie.

Calendarul principal al admiterii este următorul: