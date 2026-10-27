Este piraterie dacă folosești un VPN ca să vezi filme și seriale blocate în România? Ce riscuri există

Această funcție poate fi utilizată în scopuri legitime, precum protejarea traficului pe rețele Wi-Fi publice sau conectarea securizată la o rețea privată. În același timp, tehnologia poate fi folosită pentru a accesa servicii online care aplică restricții în funcție de țara din care se conectează cineva.

Prin urmare, simpla instalare sau folosire a unui VPN nu reprezintă, în general, o infracțiune. Situația juridică depinde de țara în care se află persoana și de modul în care este folosit instrumentul. Există state care interzic anumite servicii VPN sau le supun unor restricții stricte, însă asemenea reguli nu se aplică uniform la nivel mondial.

Aceeași distincție este valabilă și în cazul altor tehnologii. Un instrument poate avea utilizări perfect legale, chiar dacă poate fi folosit și pentru activități care încalcă legea. De exemplu, distribuirea neautorizată a unui film protejat de drepturi de autor poate constitui piraterie indiferent dacă persoana implicată folosește sau nu un VPN.

De ce platformele de streaming blochează anumite filme și seriale

Restricțiile geografice sunt legate în principal de drepturile de distribuție. Platformele de streaming nu dețin neapărat drepturile de a difuza fiecare producție în toate țările. Acordurile cu studiourile, producătorii și alți deținători de drepturi pot stabili teritorii diferite, perioade de exclusivitate și condiții distincte pentru fiecare piață.

Astfel, un serial disponibil pe Netflix într-o țară poate lipsi din catalogul aceleiași platforme în alt stat. Este posibil ca drepturile de distribuție pentru teritoriul respectiv să aparțină unei alte companii sau ca platforma să nu fi obținut licența necesară.

Pentru a respecta aceste contracte, serviciile de streaming folosesc sisteme de geolocalizare și alte metode prin care identifică regiunea din care se conectează spectatorii. Dacă un VPN indică o altă țară, platforma poate afișa un catalog diferit, în funcție de drepturile disponibile acolo.

Condițiile de utilizare ale serviciilor pot interzice însă ocolirea acestor restricții. Asta înseamnă că o persoană poate încălca regulile contractuale ale platformei chiar dacă nu descarcă filmul și nu distribuie copii ale acestuia.