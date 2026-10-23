Elon Musk și Jensen Huang investesc aproape 3 miliarde de dolari în Samsung. Planul uriaș pentru roboții Tesla și mașinile care se conduc singure

Din suma totală, Tesla ar urma să contribuie cu aproximativ 830 de milioane de dolari, în timp ce Nvidia va investi aproape două miliarde de dolari. Banii vor susține extinderea capacităților de producție ale Samsung din Coreea de Sud, iar componentele rezultate vor fi utilizate inclusiv pentru roboții umanoizi Optimus și automobilele Tesla dotate cu tehnologii de conducere autonomă.

Tesla investește 830 de milioane de dolari pentru a-și asigura componentele viitorului

Conform informațiilor apărute în presa sud-coreeană, Tesla și Nvidia vor finanța dezvoltarea unor linii de producție dedicate tehnologiei FC-BGA, prescurtare de la Flip Chip-Ball Grid Array. Este vorba despre substraturi avansate utilizate în asamblarea procesoarelor de înaltă performanță, inclusiv a celor destinate inteligenței artificiale.

Tesla va contribui cu aproximativ 1,1 trilioane de woni sud-coreeni, echivalentul a 830 de milioane de dolari. Nvidia ar urma să investească 2,6 trilioane de woni, aproximativ două miliarde de dolari. În total, investițiile celor două companii se ridică la aproximativ 3,7 trilioane de woni.

Fondurile vor susține extinderea fabricii Samsung Electro-Mechanics din orașul Sejong. Compania sud-coreeană a anunțat anterior un program de investiții de 4,27 trilioane de woni pentru dezvoltarea acestei facilități. Contribuțiile Tesla și Nvidia vor acoperi o parte importantă a costurilor necesare noilor capacități de producție.

În schimbul finanțării, Tesla urmărește să obțină acces garantat la componente pentru o perioadă de cinci ani, între 2029 și 2033. Acestea vor fi utilizate pentru dezvoltarea procesoarelor destinate automobilelor autonome și roboților umanoizi.

Investiția se înscrie în strategia mai amplă a companiei conduse de Elon Musk, care încearcă să își reducă dependența de furnizorii externi și să își dezvolte propriile tehnologii. Tesla a prezentat deja planuri ambițioase pentru sistemele Full Self-Driving și robotul umanoid Optimus, două proiecte care necesită o putere de calcul tot mai mare.

Ce este tehnologia FC-BGA și de ce este atât de importantă

Tehnologia FC-BGA reprezintă o componentă esențială a procesoarelor moderne. Substratul funcționează ca o interfață între cip și placa electronică pe care acesta este instalat, permițând transferul semnalelor electrice și alimentarea componentelor.

În cazul procesoarelor destinate inteligenței artificiale, această tehnologie devine deosebit de importantă. Cipurile moderne integrează un număr uriaș de tranzistori și necesită conexiuni foarte dense, capabile să transmită rapid date și să gestioneze consumul ridicat de energie.

FC-BGA utilizează o metodă de conectare prin contacte metalice microscopice, care permite realizarea unor legături electrice mai eficiente decât în cazul unor tehnologii tradiționale bazate pe fire de conexiune. Rezultatul poate fi o performanță mai bună, o densitate crescută a circuitelor și o gestionare mai eficientă a semnalelor.

Aceste substraturi sunt folosite inclusiv în procesoarele grafice și acceleratoarele AI de ultimă generație. În sistemele complexe de ambalare a semiconductorilor, precum CoWoS, ele asigură legătura dintre ansamblul de cipuri și placa de bază.

Problema este că fabricarea lor presupune tehnologii avansate, investiții foarte mari și procese de producție dificile. Pe măsură ce cererea pentru procesoare AI crește, substraturile performante riscă să devină unul dintre principalele puncte vulnerabile ale lanțului global de aprovizionare.

Nvidia încearcă deja să își consolideze poziția în această industrie. Compania condusă de Jensen Huang a anunțat investiții majore în infrastructura pentru inteligență artificială, iar cererea uriașă pentru procesoarele Nvidia determină producătorii să caute noi modalități de extindere a capacităților de fabricație.

Roboții Optimus și mașinile autonome, principalele obiective ale Tesla

Pentru Tesla, acordul cu Samsung are o miză care depășește industria automobilelor electrice. Elon Musk consideră robotica și inteligența artificială două dintre cele mai importante direcții de dezvoltare ale companiei, iar robotul umanoid Optimus ocupă un loc central în această strategie.

Optimus este conceput pentru a executa sarcini fizice în medii industriale și, pe termen lung, pentru a putea îndeplini activități utile în alte domenii. Pentru a interpreta informațiile primite de la camere și senzori, robotul are nevoie de procesoare capabile să realizeze numeroase calcule în timp real.

Tesla lucrează inclusiv la îmbunătățirea interacțiunii fizice dintre robot și mediul înconjurător. Compania a dezvoltat concepte pentru mâinile robotului Optimus, dotate cu senzori care pot detecta presiunea și forma obiectelor, într-o încercare de a-i oferi capacități de manipulare mai precise.

În paralel, sistemele de conducere autonomă ale automobilelor Tesla depind de procesoare specializate, capabile să interpreteze rapid imaginile și datele colectate de vehicul. Dezvoltarea unor generații noi de cipuri ar putea permite procesarea mai eficientă a acestor informații.

Potrivit informațiilor din industrie, substraturile produse de Samsung Electro-Mechanics ar putea fi utilizate inclusiv pentru viitoare procesoare Tesla, precum A15. Această posibilitate nu a fost însă confirmată oficial.

Când va începe producția și ce câștigă Samsung din acest acord

Calendarul prezentat de publicația sud-coreeană indică finalizarea construcției facilităților până la sfârșitul anului 2027. Instalarea echipamentelor și testele ar urma să continue în prima jumătate a anului 2028, iar producția de serie este programată pentru a doua jumătate a aceluiași an.

Primele livrări către Tesla sunt așteptate în 2029, odată cu începerea contractului de furnizare pentru perioada 2029-2033. Pentru Samsung, acordul ar reprezenta o oportunitate importantă de consolidare a poziției pe piața componentelor avansate pentru semiconductori.

Compania sud-coreeană beneficiază de finanțare din partea unor clienți importanți, reducând astfel presiunea financiară asociată extinderii fabricilor. Totodată, contractele pe termen lung oferă o perspectivă mai predictibilă asupra cererii.

Pentru Tesla și Nvidia, principalul avantaj este securizarea aprovizionării într-o industrie în care cererea pentru componente AI crește rapid. Investițiile directe în capacități de producție ar putea deveni tot mai frecvente, pe măsură ce companiile încearcă să evite întârzierile și eventualele probleme de disponibilitate.

Deocamdată, informațiile privind valorile exacte ale contribuțiilor și termenii contractelor provin din surse din industrie citate de presa sud-coreeană. Samsung Electro-Mechanics a confirmat programul amplu de extindere a capacităților pentru substraturi avansate, dar nu a făcut publice toate detaliile comerciale referitoare la clienți.

Dacă planurile vor fi respectate, colaborarea ar putea avea un impact important asupra viitoarelor generații de roboți Tesla, automobile autonome și acceleratoare Nvidia. Într-o industrie dominată de inteligența artificială, competiția nu se mai desfășoară doar la nivelul performanței procesoarelor, ci și al capacității de a produce suficiente componente pentru ele.