EA face noi concedieri, deși jocurile sale au nevoie mai mult ca oricând de oameni: „ne adaptăm nevoilor fanilor”
Electronic Arts ar fi început o nouă rundă de concedieri, la doar câteva luni după restructurări care au afectat echipele din spatele Skate și Battlefield 6. De această dată, reducerile nu par să vizeze în principal dezvoltatorii de jocuri, ci angajați din zone esențiale pentru funcționarea de zi cu zi a companiei: recrutare, IT, customer support și trust & safety, departamentul responsabil, printre altele, de combaterea comportamentului abuziv din comunitățile de jucători.
Numărul persoanelor afectate nu este cunoscut, iar EA nu a oferit un comentariu oficial privind amploarea noii runde de disponibilizări. Informațiile au apărut inițial prin surse din interior și postări publice ale unor foști angajați, inclusiv persoane care lucrau de ani buni în companie, atât în SUA, cât și în biroul din Hyderabad, India.
Formula invocată intern este una devenită aproape banală în industria jocurilor: compania vrea să se „adapteze” pentru a răspunde mai bine nevoilor în schimbare ale fanilor. În realitate, însă, pentru oamenii care își pierd locurile de muncă, astfel de explicații corporatiste ascund o realitate mult mai simplă: o companie uriașă își reduce din nou costurile într-o perioadă în care industria gamingului pare incapabilă să ofere stabilitate chiar și după lansări de succes.
Concedieri în zonele invizibile, dar esențiale pentru jucători
De multe ori, atunci când apare o știre despre disponibilizări la un publisher uriaș, atenția se îndreaptă automat către studiouri și către jocurile mari aflate în dezvoltare. Este firesc: oamenii vor să afle dacă vor fi afectate The Sims, Battlefield, EA Sports FC, Apex Legends sau viitoarele proiecte BioWare. În cazul noii runde de concedieri, însă, rolurile raportate drept afectate arată că tăierile ajung și în departamente pe care jucătorii le observă doar atunci când lipsesc.
Customer support-ul, de exemplu, este una dintre cele mai expuse zone. Este departamentul la care ajungi când îți dispare un cont, când ai o plată blocată, când nu poți recupera accesul la un joc sau când întâmpini probleme cu conținut cumpărat. Reducerea oamenilor din suport poate părea o economie simplă într-un spreadsheet, dar efectul se vede imediat în timpi mai mari de răspuns, automate frustrante și situații în care utilizatorii rămân fără soluții.
La fel de importantă este zona de trust & safety. În jocurile online, mai ales cele competitive, comunitățile pot deveni rapid toxice. Raportările de hărțuire, limbaj rasist, amenințări, fraude, conturi false sau comportamente abuzive nu se rezolvă singure, chiar dacă există filtre automate și sisteme de moderare asistate de inteligență artificială. În spatele lor sunt oameni care verifică situațiile complicate și iau decizii care nu pot fi lăsate întotdeauna unui algoritm.
Reduceri în recrutare și IT pot avea, la rândul lor, consecințe pe termen lung. O companie care angajează mai puțin poate întârzia extinderea unor echipe sau poate pune presiune suplimentară pe angajații rămași. Iar atunci când scad resursele pentru infrastructură tehnică, problemele nu dispar, ci doar sunt împinse mai târziu, până când devin mai greu și mai scump de rezolvat.
EA trece prin restructurări chiar și după succese mari
Momentul este cu atât mai ciudat cu cât EA nu se află într-o perioadă lipsită de jocuri puternice sau de branduri importante. Battlefield 6 a avut un debut comercial foarte bun, însă succesul de vânzări nu a împiedicat reducerile de personal din echipele care au contribuit la dezvoltarea și administrarea jocului. La începutul anului, Full Circle, studioul care lucrează la revenirea seriei Skate, a trecut și el printr-o restructurare.
Asta spune ceva important despre industria de gaming din prezent. Un joc poate vinde milioane de copii, poate domina clasamentele și poate genera discuții masive în online, fără ca asta să însemne automat siguranță pentru oamenii care l-au făcut. Companiile nu mai evaluează proiectele doar prin prisma succesului imediat, ci și prin costuri, marje de profit, retenția jucătorilor și potențialul de monetizare pe termen lung.
Pentru EA, presiunea este amplificată și de contextul financiar mai larg. Compania se află în procesul unei tranzacții uriașe, susținută de un consorțiu care include fondul suveran al Arabiei Saudite, Silver Lake și Affinity Partners. Acordul este legat de o finanțare de aproximativ 20 de miliarde de dolari prin datorie, iar această sumă pune inevitabil presiune pe ideea de eficiență, reducere de costuri și creștere a profitului.
În paralel, au apărut informații potrivit cărora inteligența artificială este privită de investitori ca o posibilă metodă de reducere a costurilor operaționale. Asta nu dovedește că AI este cauza directă a noilor disponibilizări, iar EA nu a făcut o legătură publică între cele două. Dar pentru angajații din suport, moderare, recrutare sau IT, este greu să nu vadă un semnal îngrijorător într-o perioadă în care automatizarea devine tot mai prezentă în discursul marilor companii.
„Nevoile fanilor” nu pot fi acoperite doar cu mai puțini angajați
Explicația că restructurările sunt făcute pentru a răspunde mai bine nevoilor comunității sună bine într-un e-mail intern, dar devine greu de susținut atunci când exact echipele care interacționează cu jucătorii sunt micșorate. Fanii nu au nevoie doar de trailere spectaculoase și de promisiuni pentru următorul sezon de conținut. Au nevoie de conturi protejate, de suport când apar probleme, de jocuri online moderate corect și de echipe care pot răspunde atunci când ceva nu funcționează.
EA rămâne unul dintre cei mai mari publisheri din lume, cu francize care pot genera venituri uriașe în fiecare an. Însă noile concedieri arată că nici măcar aceste branduri nu oferă stabilitate într-o industrie în care costurile cresc, investițiile sunt reorganizate constant, iar companiile caută orice metodă de a face mai mult cu mai puțini oameni.
Pentru jucători, efectele nu se vor vedea neapărat mâine. Dar pe termen lung, fiecare tăiere din echipele de suport, moderare și infrastructură se poate transforma într-o experiență mai slabă pentru cei care plătesc pentru jocuri și servicii. Iar atunci când EA vorbește despre „nevoile fanilor”, întrebarea firească rămâne una simplă: cine va mai fi acolo să le răspundă?