EA face noi concedieri, deși jocurile sale au nevoie mai mult ca oricând de oameni: „ne adaptăm nevoilor fanilor”

Formula invocată intern este una devenită aproape banală în industria jocurilor: compania vrea să se „adapteze” pentru a răspunde mai bine nevoilor în schimbare ale fanilor. În realitate, însă, pentru oamenii care își pierd locurile de muncă, astfel de explicații corporatiste ascund o realitate mult mai simplă: o companie uriașă își reduce din nou costurile într-o perioadă în care industria gamingului pare incapabilă să ofere stabilitate chiar și după lansări de succes.

Concedieri în zonele invizibile, dar esențiale pentru jucători

De multe ori, atunci când apare o știre despre disponibilizări la un publisher uriaș, atenția se îndreaptă automat către studiouri și către jocurile mari aflate în dezvoltare. Este firesc: oamenii vor să afle dacă vor fi afectate The Sims, Battlefield, EA Sports FC, Apex Legends sau viitoarele proiecte BioWare. În cazul noii runde de concedieri, însă, rolurile raportate drept afectate arată că tăierile ajung și în departamente pe care jucătorii le observă doar atunci când lipsesc.

Customer support-ul, de exemplu, este una dintre cele mai expuse zone. Este departamentul la care ajungi când îți dispare un cont, când ai o plată blocată, când nu poți recupera accesul la un joc sau când întâmpini probleme cu conținut cumpărat. Reducerea oamenilor din suport poate părea o economie simplă într-un spreadsheet, dar efectul se vede imediat în timpi mai mari de răspuns, automate frustrante și situații în care utilizatorii rămân fără soluții.

La fel de importantă este zona de trust & safety. În jocurile online, mai ales cele competitive, comunitățile pot deveni rapid toxice. Raportările de hărțuire, limbaj rasist, amenințări, fraude, conturi false sau comportamente abuzive nu se rezolvă singure, chiar dacă există filtre automate și sisteme de moderare asistate de inteligență artificială. În spatele lor sunt oameni care verifică situațiile complicate și iau decizii care nu pot fi lăsate întotdeauna unui algoritm.

Reduceri în recrutare și IT pot avea, la rândul lor, consecințe pe termen lung. O companie care angajează mai puțin poate întârzia extinderea unor echipe sau poate pune presiune suplimentară pe angajații rămași. Iar atunci când scad resursele pentru infrastructură tehnică, problemele nu dispar, ci doar sunt împinse mai târziu, până când devin mai greu și mai scump de rezolvat.

EA trece prin restructurări chiar și după succese mari

Momentul este cu atât mai ciudat cu cât EA nu se află într-o perioadă lipsită de jocuri puternice sau de branduri importante. Battlefield 6 a avut un debut comercial foarte bun, însă succesul de vânzări nu a împiedicat reducerile de personal din echipele care au contribuit la dezvoltarea și administrarea jocului. La începutul anului, Full Circle, studioul care lucrează la revenirea seriei Skate, a trecut și el printr-o restructurare.

Asta spune ceva important despre industria de gaming din prezent. Un joc poate vinde milioane de copii, poate domina clasamentele și poate genera discuții masive în online, fără ca asta să însemne automat siguranță pentru oamenii care l-au făcut. Companiile nu mai evaluează proiectele doar prin prisma succesului imediat, ci și prin costuri, marje de profit, retenția jucătorilor și potențialul de monetizare pe termen lung.