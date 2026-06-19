E SuperWeekend în toate magazinele Lidl: produse de cea mai bună calitate la prețuri de nerefuzat
De 15 ani, Lidl este alături de clienții săi cu produse atent selectate pentru cumpărăturile de zi cu zi. Într-o perioadă în care deciziile de cumpărare sunt analizate cu mai multă atenție, iar prioritizarea bugetului a devenit esențială, Lidl continuă să ofere constant cel mai bun raport calitate – preț.
În weekendul 20 – 21 iunie, Lidl aduce o nouă ediție de SuperWeekend, venind în întâmpinarea acestor nevoi cu reduceri atractive la o selecție de produse potrivite pentru mesele în familie, grătarele de sezon sau aprovizionarea pentru întreaga săptămână:
- Pulpe întregi de pui românești – 8,90 lei/kg, reducere de 23%
- PIKOK Cârnați sticks de pui – 5,49 lei, reducere de 40%
- Avocado Hass – 3,49 lei/buc, reducere de 36%
- CRIS-TIM Salam Săsesc – 21,99 lei, disponibil în stoc limitat
- BELLAROM Espresso Bar, cafea măcinată, 250 g – 12,24 lei, reducere de 60% la a doua bucată
Oferta reunește articole din categorii variate, astfel încât fiecare client să găsească ușor ceea ce are nevoie pentru cumpărăturile zilnice. Prin inițiative precum SuperWeekend, Lidl își reafirmă promisiunea de a oferi produse în care clienții pot avea încredere, la prețuri avantajoase, completate de servicii și o experiență de cumpărături care pun pe primul loc oamenii.
De 15 ani, Lidl este locul în care intri pentru un singur produs și pleci cu mai mult decât ai plănuit, pentru că găsești calitatea și prețul care merită.