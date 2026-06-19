E SuperWeekend în toate magazinele Lidl: produse de cea mai bună calitate la prețuri de nerefuzat

De 15 ani, Lidl este alături de clienții săi cu produse atent selectate pentru cumpărăturile de zi cu zi. Într-o perioadă în care deciziile de cumpărare sunt analizate cu mai multă atenție, iar prioritizarea bugetului a devenit esențială, Lidl continuă să ofere constant cel mai bun raport calitate – preț.

În weekendul 20 – 21 iunie, Lidl aduce o nouă ediție de SuperWeekend, venind în întâmpinarea acestor nevoi cu reduceri atractive la o selecție de produse potrivite pentru mesele în familie, grătarele de sezon sau aprovizionarea pentru întreaga săptămână: