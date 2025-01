Cât de des ar trebui să faci duș. Un cunoscut medic american care a sfidat normele sociale răspunde

Într-o lume în care ritualul zilnic al dușului este considerat esențial pentru igienă și bunăstare, un medic american a decis să sfideze aceste norme și să descopere cât de mult din această practică este cu adevărat necesar. Dr. James Hamblin, medic specialist în medicină preventivă și sănătate publică, a renunțat la dușul clasic timp de cinci ani, iar concluziile sale sunt surprinzătoare, scrie CNN.

Pielea, un ecosistem complex și vulnerabil

Pielea noastră este cel mai mare organ al corpului, acoperind între 1,4 și 1,9 metri pătrați. Această barieră naturală protejează corpul de factorii externi și menține echilibrul intern. Cu toate acestea, obiceiul frecvent de a folosi săpunuri și produse cosmetice agresive poate perturba echilibrul natural al microbiomului pielii.

Dr. Hamblin a subliniat că pielea găzduiește o comunitate vastă și diversă de microbi, asemănătoare microbiomului intestinal. Acești microbi ajută la protejarea pielii, dar pot fi perturbați prin spălări frecvente și folosirea excesivă a produselor de curățare. „Dușurile fierbinți și săpunurile pot usca pielea și pot distruge uleiurile naturale esențiale”, explică Hamblin. Rezultatul? Un risc crescut de afecțiuni precum eczema și acneea.

În cartea sa din 2020, „Clean: The New Science of Skin”, Hamblin explică modul în care obiceiurile de igienă moderne sunt influențate mai mult de marketing decât de necesități medicale. Deși săpunul este esențial în unele cazuri, cum ar fi pentru a îndepărta substanțele uleioase și reziduurile lipicioase, în majoritatea situațiilor, apa și frecarea mecanică sunt suficiente.

Dușul zilnic: ritual sau necesitate?

Una dintre marile confuzii este diferențierea dintre igienă și curățenie. „Igiena înseamnă prevenirea transmiterii bolilor, în timp ce curățenia este mai mult despre ritualuri personale și percepții cosmetice”, explică Hamblin. Acest lucru înseamnă că spălatul mâinilor după utilizarea toaletei sau înainte de a mânca este esențial, dar dușul zilnic de la cap până la picioare este, în mare parte, o alegere personală.

Hamblin a observat că mulți oameni se simt obligați să facă dușuri frecvente din cauza stigmatizării sociale și a influenței reclamelor. „Suntem bombardați cu mesaje care ne spun că trebuie să folosim produse de îngrijire pentru a arăta și a mirosi bine. Dar, în realitate, aceste produse au un impact redus asupra sănătății noastre fizice”, adaugă el.

De exemplu, persoanele care fac dușuri scurte, de doar câteva minute, fără să folosească excesiv săpunul, pot beneficia mai mult decât cele care petrec 15-20 de minute sub jetul de apă fierbinte. Dușurile lungi și frecvente pot perturba echilibrul natural al pielii, crescând riscul de uscăciune și inflamații.

Marketingul și percepțiile noastre despre curățenie

După ce învățăm regulile de bază ale igienei în copilărie, multe dintre obiceiurile noastre sunt ulterior influențate de societate și media. „Reclamele ne fac să credem că trebuie să folosim șampoane scumpe și geluri de duș parfumate pentru a fi acceptați social. Dar, chimic vorbind, majoritatea acestor produse sunt similare, iar diferențele sunt mai degrabă estetice decât funcționale”, afirmă Hamblin.

Medicul recomandă alegerea produselor de curățare cele mai simple și accesibile. „Dacă pielea ta arată și se simte bine indiferent de produsul folosit, atunci nu are sens să investești în cele mai scumpe variante”, spune el.

Ce înseamnă toate acestea pentru sănătatea ta?

Hamblin subliniază că nu există o regulă universală privind frecvența optimă a dușurilor. Aceasta depinde de stilul de viață, activitățile zilnice și tipul de piele al fiecărei persoane. „Cei care transpiră mult sau lucrează în medii murdare pot avea nevoie de dușuri mai frecvente, în timp ce alții pot reduce frecvența fără efecte negative”, explică medicul.

Totuși, există câteva sfaturi de bază pentru a menține un echilibru sănătos:

Spală-te pe mâini și pe față în mod regulat. Acestea sunt cele mai expuse părți ale corpului.

Acestea sunt cele mai expuse părți ale corpului. Folosește săpun doar acolo unde este necesar. De obicei, axilele, picioarele și zona inghinală necesită mai multă atenție.

De obicei, axilele, picioarele și zona inghinală necesită mai multă atenție. Evită apa prea fierbinte și dușurile lungi. Acestea pot usca excesiv pielea.

Concluzie: să-ți asculți corpul este cheia

Decizia de a face duș zilnic sau mai rar trebuie să fie bazată pe nevoile personale, nu pe presiunea socială. „Nu spun că trebuie să renunțați la dușuri, dar este important să înțelegeți că nu toată curățenia înseamnă sănătate. Curățenia excesivă poate, de fapt, să aducă probleme”, concluzionează Hamblin.