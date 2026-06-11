După mașini electrice, China atacă și șantierele: LiuGong testează un monstru de 25 de tone în Europa

STRABAG testează încărcătorul LiuGong pe parcursul verii pentru a vedea cum poate fi integrat într-o operațiune reală. Nu este doar o demonstrație de showroom, ci o probă într-un mediu solicitant. Cariera este exact locul în care un utilaj trebuie să dovedească autonomie, forță, fiabilitate și capacitate de încărcare suficientă pentru un program de lucru dur.

Baterie CATL de 423 kWh și încărcare rapidă

LiuGong 870HE este un utilaj electric greu, dar specificațiile arată că nu vorbim despre un experiment timid. Încărcătorul folosește o baterie LFP CATL de 423 kWh, integrată în mașină, nu interschimbabilă. Aceasta alimentează un motor electric de 210 kW, echivalentul a aproximativ 280 CP, suficient pentru o capacitate nominală de încărcare de 7.500 kg.

Cupa standard are 4,7 metri cubi, ceea ce îl plasează într-o zonă serioasă de lucru pentru cariere și șantiere mari. Într-un astfel de context, electrificarea nu poate fi doar despre imagine. Utilajul trebuie să mute material, să suporte cicluri repetate de încărcare și descărcare și să funcționeze predictibil pe parcursul zilei.

La capitolul încărcare, 870HE acceptă încărcare rapidă DC de până la 300 kW. Asta permite trecerea de la 10% la 80% în puțin sub o oră. Pentru o carieră, acest detaliu este esențial. Dacă încărcarea poate fi integrată în pauze, schimburi sau ferestre operaționale, utilajul devine mult mai ușor de justificat economic.

Lutz Müller, manager tehnic pentru agregate și beton la STRABAG, a explicat că decarbonizarea utilajelor de construcții este un pas important pentru reducerea emisiilor. În același timp, compania are și o miză economică. Combustibilul este un cost operațional major, iar utilajele electrice pot deveni atractive dacă reduc cheltuielile fără să reducă productivitatea.

De ce contează pentru Europa și pentru șantierele din România

Pentru România, exemplul STRABAG din Slovenia este relevant deoarece industria locală de construcții se confruntă cu aceleași probleme: costuri mari cu combustibilul, presiune pentru emisii mai mici, șantiere urbane unde zgomotul contează și proiecte publice unde criteriile de sustenabilitate devin tot mai importante. Un încărcător electric de 25 de tone nu este o curiozitate îndepărtată, ci un posibil indiciu despre cum vor arăta șantierele mari în următorul deceniu.

Utilajele electrice au avantaje evidente în spații urbane. Sunt mai silențioase, nu emit gaze local și pot îmbunătăți condițiile de lucru pentru operatori. În cariere, avantajele vin mai ales din costuri și emisii. Dacă energia electrică este cumpărată la prețuri predictibile sau produsă parțial local, diferența față de motorină poate deveni importantă.