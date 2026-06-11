După mașini electrice, China atacă și șantierele: LiuGong testează un monstru de 25 de tone în Europa
Electrificarea nu mai înseamnă doar mașini mici de oraș, SUV-uri premium sau autobuze urbane. Tot mai des, discuția ajunge în zone mult mai grele, la propriu: șantiere, cariere, mine și utilaje industriale. Un exemplu relevant vine din Slovenia, unde compania STRABAG testează un încărcător frontal electric LiuGong 870HE de 25 de tone, într-o carieră în care consumul de combustibil este una dintre cele mai mari surse de costuri și emisii.
Pentru industria construcțiilor, motorina este o dependență scumpă. Utilajele mari consumă mult, lucrează ore întregi și funcționează adesea în medii unde electrificarea părea, până recent, greu de imaginat. Dar presiunea pentru reducerea emisiilor și costurile volatile ale combustibililor schimbă calculele. Dacă un utilaj electric poate face aceeași treabă, cu mai puțin zgomot, fără emisii locale și cu costuri de operare mai mici, interesul devine inevitabil.
STRABAG testează încărcătorul LiuGong pe parcursul verii pentru a vedea cum poate fi integrat într-o operațiune reală. Nu este doar o demonstrație de showroom, ci o probă într-un mediu solicitant. Cariera este exact locul în care un utilaj trebuie să dovedească autonomie, forță, fiabilitate și capacitate de încărcare suficientă pentru un program de lucru dur.
Baterie CATL de 423 kWh și încărcare rapidă
LiuGong 870HE este un utilaj electric greu, dar specificațiile arată că nu vorbim despre un experiment timid. Încărcătorul folosește o baterie LFP CATL de 423 kWh, integrată în mașină, nu interschimbabilă. Aceasta alimentează un motor electric de 210 kW, echivalentul a aproximativ 280 CP, suficient pentru o capacitate nominală de încărcare de 7.500 kg.
Cupa standard are 4,7 metri cubi, ceea ce îl plasează într-o zonă serioasă de lucru pentru cariere și șantiere mari. Într-un astfel de context, electrificarea nu poate fi doar despre imagine. Utilajul trebuie să mute material, să suporte cicluri repetate de încărcare și descărcare și să funcționeze predictibil pe parcursul zilei.
La capitolul încărcare, 870HE acceptă încărcare rapidă DC de până la 300 kW. Asta permite trecerea de la 10% la 80% în puțin sub o oră. Pentru o carieră, acest detaliu este esențial. Dacă încărcarea poate fi integrată în pauze, schimburi sau ferestre operaționale, utilajul devine mult mai ușor de justificat economic.
Lutz Müller, manager tehnic pentru agregate și beton la STRABAG, a explicat că decarbonizarea utilajelor de construcții este un pas important pentru reducerea emisiilor. În același timp, compania are și o miză economică. Combustibilul este un cost operațional major, iar utilajele electrice pot deveni atractive dacă reduc cheltuielile fără să reducă productivitatea.
De ce contează pentru Europa și pentru șantierele din România
Pentru România, exemplul STRABAG din Slovenia este relevant deoarece industria locală de construcții se confruntă cu aceleași probleme: costuri mari cu combustibilul, presiune pentru emisii mai mici, șantiere urbane unde zgomotul contează și proiecte publice unde criteriile de sustenabilitate devin tot mai importante. Un încărcător electric de 25 de tone nu este o curiozitate îndepărtată, ci un posibil indiciu despre cum vor arăta șantierele mari în următorul deceniu.
Utilajele electrice au avantaje evidente în spații urbane. Sunt mai silențioase, nu emit gaze local și pot îmbunătăți condițiile de lucru pentru operatori. În cariere, avantajele vin mai ales din costuri și emisii. Dacă energia electrică este cumpărată la prețuri predictibile sau produsă parțial local, diferența față de motorină poate deveni importantă.
LiuGong este încă un nume mai puțin cunoscut pentru publicul larg, dar în zona utilajelor grele este un jucător global important. Faptul că marca începe să câștige vizibilitate în Europa arată o direcție mai amplă: producătorii chinezi nu se limitează la autoturisme electrice. Ei atacă și zona echipamentelor industriale, unde electrificarea poate avea impact financiar major.
Desigur, există întrebări. Prețul utilajului nu a fost comunicat, iar costul inițial poate fi ridicat. Mai contează durata de viață a bateriei, infrastructura de încărcare, service-ul local, disponibilitatea pieselor și modul în care utilajul se comportă iarna sau în regimuri de lucru extreme. Dar testele reale, precum cel al STRABAG, sunt exact pașii necesari pentru a răspunde acestor întrebări.
Dacă pilotul va confirma performanțele, comenzile pot veni rapid. Într-o industrie în care motorina poate dicta profitabilitatea, un utilaj electric capabil să facă aceeași muncă la costuri mai mici este greu de ignorat. Iar dacă acest tip de echipament ajunge pe șantierele mari din Europa Centrală și de Est, inclusiv România va urma mai devreme sau mai târziu.