După câte ore de la ultimul pahar te poți urca la volan. Cât timp rămâne alcoolul în sânge și în aerul expirat

Potrivit NHS, serviciul public de sănătate din Marea Britanie, un adult poate procesa, în medie, aproximativ o unitate britanică de alcool într-o oră. Aceasta înseamnă 8 grame sau 10 mililitri de alcool pur, nu un pahar de orice băutură.

Diferența contează când compari porțiile. O bere de 500 de mililitri cu o concentrație de 5% conține 2,5 unități britanice, iar un pahar de vin de 250 de mililitri, cu 12% alcool, conține trei unități.

Aceste cantități nu trebuie transformate într-un orar personal pentru plecarea cu mașina. Ritmul eliminării diferă, iar recomandările medicale NHS privind alcoolul și condusul avertizează că alcoolul poate rămâne în organism după somnul de peste noapte.

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Cât timp poate fi depistat alcoolul în sânge și în aerul expirat

Alcoolul absorbit din tubul digestiv ajunge în circulație și este transportat în organism. O parte trece din sânge în aerul din plămâni, ceea ce permite măsurarea concentrației în aerul expirat.

Cele două teste folosesc unități diferite. În România, concentrația din sânge este exprimată în grame pe litru, iar cea din aerul expirat în miligrame pe litru.

Nu poți calcula cu exactitate rezultatul analizei de sânge înmulțind cu doi valoarea aparatului. Cercetările arată că raportul dintre concentrațiile din sânge și din aerul expirat variază între persoane și chiar la aceeași persoană în momente diferite.