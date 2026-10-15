După câte ore de la ultimul pahar te poți urca la volan. Cât timp rămâne alcoolul în sânge și în aerul expirat
Nu există un număr de ore după ultimul pahar care să garanteze că poți conduce fără alcool în organism. Cantitatea băută, durata consumului și particularitățile organismului schimbă timpul necesar eliminării, iar după o seară cu mult alcool poți avea un rezultat pozitiv și dimineața următoare. Faptul că ai dormit sau că te simți bine nu confirmă că alcoolul a dispărut.
De ce regula celor 12 ore nu funcționează pentru toată lumea
Organismul elimină alcoolul treptat, în principal prin ficat. Procesul nu se încheie automat după șase, opt sau 12 ore, iar numărătoarea de la ultimul pahar nu arată, singură, ce concentrație mai există în sânge.
Potrivit NHS, serviciul public de sănătate din Marea Britanie, un adult poate procesa, în medie, aproximativ o unitate britanică de alcool într-o oră. Aceasta înseamnă 8 grame sau 10 mililitri de alcool pur, nu un pahar de orice băutură.
Diferența contează când compari porțiile. O bere de 500 de mililitri cu o concentrație de 5% conține 2,5 unități britanice, iar un pahar de vin de 250 de mililitri, cu 12% alcool, conține trei unități.
Aceste cantități nu trebuie transformate într-un orar personal pentru plecarea cu mașina. Ritmul eliminării diferă, iar recomandările medicale NHS privind alcoolul și condusul avertizează că alcoolul poate rămâne în organism după somnul de peste noapte.
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Cât timp poate fi depistat alcoolul în sânge și în aerul expirat
Alcoolul absorbit din tubul digestiv ajunge în circulație și este transportat în organism. O parte trece din sânge în aerul din plămâni, ceea ce permite măsurarea concentrației în aerul expirat.
Cele două teste folosesc unități diferite. În România, concentrația din sânge este exprimată în grame pe litru, iar cea din aerul expirat în miligrame pe litru.
Nu poți calcula cu exactitate rezultatul analizei de sânge înmulțind cu doi valoarea aparatului. Cercetările arată că raportul dintre concentrațiile din sânge și din aerul expirat variază între persoane și chiar la aceeași persoană în momente diferite.
Prin urmare, nu există două termene fixe și independente, unul pentru sânge și altul pentru respirație. Detectarea depinde de concentrația existentă, de momentul testării și de metoda folosită, iar un interval general precum „până la 24 de ore” nu reprezintă o garanție că după acel termen poți conduce.
Cafeaua și dușul rece nu grăbesc eliminarea
O cafea te poate face să te simți mai treaz, dar nu elimină alcoolul deja absorbit. Nici dușul rece nu accelerează procesarea lui, chiar dacă senzația de somnolență se schimbă.
Mâncarea poate încetini absorbția atunci când este consumată înainte sau împreună cu alcoolul. Nu anulează însă cantitatea băută și nu transformă o persoană care a consumat alcool într-un șofer apt să plece la drum.
NHTSA, autoritatea americană pentru siguranță rutieră, explică faptul că nivelul alcoolemiei este influențat de cantitate, viteza consumului, greutate, sex și alimentele din stomac. Instituția avertizează și că propria senzație de luciditate nu permite evaluarea corectă a capacității de a conduce.
Nici dispariția alcoolului nu înseamnă automat dispariția tuturor efectelor de după consum. Mahmureala poate afecta atenția, coordonarea și luarea deciziilor, inclusiv când alcoolemia a revenit spre zero, potrivit Institutului Național american pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism.
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Ce riști în România dacă testul indică alcool
România nu are o limită pozitivă de alcool permisă pentru conducere. Articolul 102 alineatul (3) litera a) din OUG nr. 195/2002 prevede amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile dacă fapta nu constituie infracțiune.
La valori de până la 0,10 mg/l inclusiv, poți solicita repetarea testării după 15 minute, fără depășirea a 20 de minute de la primul test, fiind relevant juridic rezultatul mai mic. Între 0,11 și 0,40 mg/l inclusiv poți cere recoltarea mostrelor biologice, iar peste 0,40 mg/l aceasta este obligatorie.
Pragul penal este de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, conform articolului 336 alineatul (1) din Codul penal. După modificarea prin Legea nr. 172/2024, pedeapsa este închisoarea de la unu la cinci ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără alternativa amenzii penale din vechea formulare.