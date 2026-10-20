Donald Trump vrea un nou nume pentru unul dintre cele 50 de state americane: „Nu suntem Mexic”. Cum ar trebui să se numească şi de ce
Statele Unite se confruntă cu presiuni economice importante, de la inflație și costul vieții până la un deficit bugetar ridicat și costuri tot mai mari ale datoriei publice. În acest context, președintele Donald Trump a readus în atenție o temă cu totul diferită: numele statului New Mexico. Liderul de la Casa Albă spune că acesta ar trebui schimbat „imediat” în „New America”, susținând inclusiv că noua denumire ar putea aduce mai mult prestigiu și chiar beneficii economice statului.
Trump: „Nu suntem Mexic”
Donald Trump și-a reluat propunerea luni, 19 octombrie, printr-un mesaj publicat pe Truth Social.
„New Mexico ar trebui să-și schimbe imediat numele în New America. Noi nu suntem Mexic, suntem Statele Unite ale Americii!”, a transmis președintele.
Trump a susținut că noul nume ar aduce „o mare valoare și prestigiu” statului și a mers mai departe, afirmând că prețurile locuințelor și veniturile ar crește. Președintele nu a prezentat însă dovezi sau o analiză economică prin care să demonstreze o legătură între schimbarea denumirii și evoluția veniturilor ori a pieței imobiliare.
Nu este nici prima dată când vorbește despre „New America”. Trump lansase ideea în septembrie, când a publicat inclusiv o hartă pe care „Mexico” era tăiat din denumirea statului și înlocuit cu „America”.
De ce se numește, de fapt, New Mexico
Numele statului are o istorie mult mai veche decât Statele Unite în forma lor actuală și nu provine din faptul că teritoriul ar fi fost denumit după statul mexican modern.
Regiunea a fost locuită timp de secole de populații native americane și a intrat ulterior sub control spaniol. A făcut parte din Noua Spanie, apoi din Mexic, iar în secolul al XIX-lea a ajuns sub controlul Statelor Unite. New Mexico a devenit oficial cel de-al 47-lea stat al SUA pe 6 ianuarie 1912.
Moștenirea sa istorică se vede și astăzi în structura populației și în cultura locală, unde influențele amerindiene, spaniole, mexicane și americane s-au combinat într-o identitate distinctă.
Poate Trump să-i schimbe pur și simplu numele?
Aici există o diferență importantă față de alte redenumiri promovate de Donald Trump. Practic, președintele poate dispune folosirea unor denumiri pentru anumite elemente geografice în documentele și comunicările administrației federale. De altfel, Trump a folosit deja această putere în cazul Golfului Mexic, redenumit la nivel federal „Gulf of America”, și al Lacului Ontario, pentru care administrația sa a adoptat denumirea „Lake America”.
Un stat este însă o problemă diferită. Trump nu are autoritatea de a semna pur și simplu un ordin prin care New Mexico devine oficial New America. O asemenea schimbare ar necesita implicarea autorităților statului și a Congresului. Mai mult, Constituția statului precizează chiar că numele acestuia este „New Mexico”.
Republicanul Greg Cunningham, candidat pentru Camera Reprezentanților, a respins și el perspectiva unei modificări rapide:
„Nu este ceva posibil din punct de vedere legislativ, așa că nimic nu se va schimba”.
O temă neobișnuită într-un moment economic complicat
Propunerea apare într-un moment în care atenția multor americani este concentrată asupra unor probleme mult mai concrete. Inflația anuală a ajuns la 3,7% în septembrie, iar costurile ridicate continuă să afecteze puterea de cumpărare. În același timp, deficitul federal pentru anul fiscal 2026 s-a apropiat de 2.000 de miliarde de dolari, iar cheltuielile cu dobânzile datoriei publice au atins aproximativ 1.360 de miliarde de dolari.
Cu alegerile de la jumătatea mandatului apropiindu-se, economia și costul vieții au devenit teme politice importante. Reuters nota recent că Trump vorbește despre economie în campanie, însă mesajele sale privind combaterea inflației și a costurilor ridicate sunt adesea însoțite sau eclipsate de alte subiecte.
În acest decor apare disputa privind numele New Mexico. Propunerea poate genera atenție politică și mediatică, însă, pentru moment, nu există o procedură concretă prin care statul să fie redenumit. Chiar și politicieni republicani din New Mexico spun că schimbarea nu este realistă legislativ. Așadar, „New America” rămâne deocamdată o propunere a președintelui, nu noul nume al statului New Mexico.