Donald Trump vrea un nou nume pentru unul dintre cele 50 de state americane: „Nu suntem Mexic”. Cum ar trebui să se numească şi de ce

„New Mexico ar trebui să-și schimbe imediat numele în New America. Noi nu suntem Mexic, suntem Statele Unite ale Americii!”, a transmis președintele.

Trump a susținut că noul nume ar aduce „o mare valoare și prestigiu” statului și a mers mai departe, afirmând că prețurile locuințelor și veniturile ar crește. Președintele nu a prezentat însă dovezi sau o analiză economică prin care să demonstreze o legătură între schimbarea denumirii și evoluția veniturilor ori a pieței imobiliare.

Nu este nici prima dată când vorbește despre „New America”. Trump lansase ideea în septembrie, când a publicat inclusiv o hartă pe care „Mexico” era tăiat din denumirea statului și înlocuit cu „America”.

De ce se numește, de fapt, New Mexico

Numele statului are o istorie mult mai veche decât Statele Unite în forma lor actuală și nu provine din faptul că teritoriul ar fi fost denumit după statul mexican modern.

Regiunea a fost locuită timp de secole de populații native americane și a intrat ulterior sub control spaniol. A făcut parte din Noua Spanie, apoi din Mexic, iar în secolul al XIX-lea a ajuns sub controlul Statelor Unite. New Mexico a devenit oficial cel de-al 47-lea stat al SUA pe 6 ianuarie 1912.

Moștenirea sa istorică se vede și astăzi în structura populației și în cultura locală, unde influențele amerindiene, spaniole, mexicane și americane s-au combinat într-o identitate distinctă.

Poate Trump să-i schimbe pur și simplu numele?

Aici există o diferență importantă față de alte redenumiri promovate de Donald Trump. Practic, președintele poate dispune folosirea unor denumiri pentru anumite elemente geografice în documentele și comunicările administrației federale. De altfel, Trump a folosit deja această putere în cazul Golfului Mexic, redenumit la nivel federal „Gulf of America”, și al Lacului Ontario, pentru care administrația sa a adoptat denumirea „Lake America”.

Un stat este însă o problemă diferită. Trump nu are autoritatea de a semna pur și simplu un ordin prin care New Mexico devine oficial New America. O asemenea schimbare ar necesita implicarea autorităților statului și a Congresului. Mai mult, Constituția statului precizează chiar că numele acestuia este „New Mexico”.