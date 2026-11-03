Doi actori Marvel se reunesc într-un thriller inspirat dintr-o poveste adevărată. Jeremy Renner și Josh Brolin, într-o luptă disperată pentru supraviețuire

Povestea adevărată a pescarului care a supraviețuit singur în ocean

Filmul urmărește experiența lui Johnny Aldridge, un pescar de homari din Montauk, New York, care a căzut peste bordul ambarcațiunii sale în timpul unei nopți de pescuit.

Incidentul s-a produs în 2013, când Aldridge se afla în largul Oceanului Atlantic împreună cu prietenul și colegul său, Anthony Sosinski.

În momentul accidentului, Sosinski dormea sub punte, fără să știe că partenerul său ajunsese în apă. Când a descoperit dispariția acestuia, a început o amplă operațiune de căutare și salvare.

Între timp, Aldridge era nevoit să supraviețuiască în mijlocul oceanului, folosindu-se de experiența sa de pescar și de orice resursă disponibilă.

Condițiile erau extrem de dificile. Înconjurat de apă și fără posibilitatea de a cere direct ajutor, bărbatul trebuia să lupte împotriva oboselii, frigului și pericolului reprezentat de mediul marin.

Povestea a atras atenția datorită circumstanțelor neobișnuite și a eforturilor depuse pentru salvarea pescarului.

Noul film urmărește să transforme această experiență într-un thriller dramatic, concentrat atât asupra supraviețuirii lui Aldridge, cât și asupra operațiunii organizate de prietenul său.