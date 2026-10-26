Documentarul despre Elon Musk a dispărut aproape complet din cinematografele americane, la doar o săptămână de la lansarea pe scară largă. Ce s-a întâmplat cu filmul controversat

Documentarul „Musk”, realizat de regizorul premiat cu Oscar Alex Gibney, se confruntă cu o situație neașteptată în cinematografele americane. După o lansare în sute de săli și numeroase controverse legate de promovarea producției, filmul dedicat unuia dintre cei mai influenți miliardari ai lumii a dispărut din programul majorității cinematografelor, la numai o săptămână de la extinderea distribuției.

Potrivit publicației The A.V. Club, care citează o investigație realizată de Showbiz411, documentarul de aproape patru ore a devenit dificil de găsit chiar și în marile orașe americane. Situația a alimentat noi discuții despre influența lui Elon Musk și dificultățile întâmpinate de realizatorii filmului, însă cifrele de box office indică și o explicație mult mai simplă: publicul nu s-a înghesuit să cumpere bilete.

Filmul despre Elon Musk a dispărut din sute de cinematografe

Documentarul „Musk” a avut o lansare limitată pe 9 octombrie 2026, fiind proiectat inițial în numai patru cinematografe americane. O săptămână mai târziu, pe 16 octombrie, distribuitorul Bleecker Street a extins lansarea la 472 de săli, sperând să atragă un public interesat de controversata personalitate a fondatorului SpaceX și directorului Tesla.

Numai că această strategie pare să fi eșuat. La 23 octombrie, filmul mai figura în raportările de box office pentru doar 63 de cinematografe, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 87% a numărului de săli în numai șapte zile.

Mai mult, potrivit Showbiz411, mai multe persoane care cumpăraseră bilete pentru proiecții viitoare au descoperit că acestea fuseseră anulate. În New York, unul dintre cele mai importante centre cinematografice din Statele Unite, documentarul ajunsese să fie proiectat într-un singur cinematograf, o dată pe zi, dimineața.

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât site-ul oficial al distribuitorului continua să afișeze o listă extinsă de cinematografe unde documentarul ar fi trebuit să ruleze. Informațiile nu mai corespundeau însă programelor efective ale sălilor.

Alex Gibney a reacționat la mesajele spectatorilor care nu mai reușeau să găsească filmul, îndemnându-i să profite de proiecțiile încă disponibile. Regizorul nu a formulat însă o acuzație directă potrivit căreia dispariția documentarului ar fi rezultatul unei intervenții a lui Elon Musk.

Încasările foarte mici ar putea explica retragerea documentarului

Dincolo de controverse, performanța comercială a producției oferă un posibil răspuns pentru reducerea drastică a numărului de proiecții.

Conform datelor publicate de Box Office Mojo, documentarul acumulase aproximativ 643.000 de dolari din încasările raportate în Statele Unite, o sumă modestă pentru un film care ajunsese în aproape 500 de cinematografe.

În primul weekend al distribuției extinse, producția a obținut aproximativ 314.000 de dolari, ceea ce reprezintă o medie de numai 665 de dolari pentru fiecare cinematograf.

Rezultatul este foarte slab, mai ales în condițiile în care filmul are o durată de trei ore și 52 de minute. Un asemenea documentar ocupă mult timp în programul unei săli, limitând numărul proiecțiilor zilnice și posibilitatea cinematografelor de a genera venituri din alte producții.

Prin urmare, retragerea rapidă poate fi explicată printr-o decizie comercială. Cinematografele tind să reducă numărul proiecțiilor atunci când vânzările de bilete nu justifică păstrarea unui film în program.

Totuși, contextul este mai complicat. Așa cum Playtech a relatat anterior, documentarul despre Elon Musk a întâmpinat dificultăți inclusiv în promovarea pe marile platforme tehnologice.

YouTube, TikTok, Meta și X au restricționat, în diferite momente, publicitatea plătită pentru film. Unele companii și-au revizuit ulterior deciziile, însă controversele au continuat.

Ce spune Alex Gibney și când ar putea ajunge documentarul pe streaming

„Musk” propune un portret critic al miliardarului, analizând ascensiunea sa în industria tehnologiei, influența politică și relațiile personale. Producția include interviuri cu persoane care l-au cunoscut sau care i-au urmărit îndeaproape activitatea, printre care Justine Musk, fosta sa soție, și jurnalista Kara Swisher.

Relația dintre regizor și protagonistul documentarului a fost tensionată încă dinaintea lansării. Elon Musk l-a insultat public pe Alex Gibney, după ce acesta încercase să obțină un interviu pentru film.

Gibney a susținut inclusiv că distribuția internațională ar fi întâmpinat anumite ezitări, în timp ce Universal Pictures a declarat că planurile companiei nu s-au schimbat.

În prezent, nu există dovezi publice că Elon Musk ar fi determinat retragerea documentarului din cinematografe. Scăderea numărului de proiecții coincide însă cu un context în care producția a întâmpinat numeroase obstacole de promovare și cu rezultate comerciale dezamăgitoare.

Următoarea etapă importantă va fi distribuția digitală. HBO Documentary Films deține drepturile de streaming pentru Statele Unite, iar documentarul este așteptat să ajungă ulterior pe platformă, fără ca o dată exactă de disponibilitate să fi fost confirmată.

O lansare pe streaming ar putea schimba semnificativ situația, deoarece spectatorii ar avea posibilitatea să urmărească documentarul acasă, fără limitările impuse de durata sa considerabilă și de programul cinematografelor.

Până atunci, dispariția rapidă a filmului din sute de săli rămâne un episod neobișnuit pentru o producție care a atras atât de multă atenție înaintea premierei. Dacă retragerea reflectă exclusiv lipsa interesului publicului sau dacă au existat și alte considerente comerciale și de distribuție, acestea nu au fost clarificate oficial.