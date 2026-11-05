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Gaming

Distribuția vocală completă a remake-ului The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Cine îi interpretează pe Zelda și Ganondorf

Distribuția vocală completă a remake-ului The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Cine îi interpretează pe Zelda și Ganondorf
Noul The Legend of Zelda
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Remake-ul The Legend of Zelda: Ocarina of Time are acum o distribuție vocală completă confirmată pentru versiunea în limba engleză. Printre actorii care dau voce personajelor se numără Matthew Mercer, cunoscut din seria Critical Role, Erica Mendez și Lisa Reimold. Informațiile au fost confirmate prin genericul jocului, iar rolurile principale corespund speculațiilor apărute după lansarea trailerelor oficiale.

Matthew Mercer revine în rolul lui Ganondorf, pe care l-a interpretat și în The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Erica Mendez îi dă voce prințesei Zelda, dar și alter ego-ului său, Sheik, în timp ce Lisa Reimold o interpretează pe Navi.

Cine sunt actorii care dau voce personajelor principale

Distribuția remake-ului reunește actori cu experiență în jocuri video, animație și producții de divertisment. Matthew Mercer este unul dintre numele cunoscute ale distribuției, în special datorită activității sale în Critical Role, proiectul de jocuri de rol devenit fenomen online. Revenirea sa în rolul lui Ganondorf asigură continuitatea cu interpretarea din Tears of the Kingdom, scrie IGN.

Erica Mendez o interpretează pe Zelda și pe Sheik, iar Lisa Reimold este vocea lui Navi, personajul care îl însoțește pe Link în aventura sa. Lista completă a fost verificată prin genericul jocului, potrivit informațiilor publicate de IGN.

Distribuția vocală confirmată pentru versiunea în limba engleză este următoarea:

  • Navi: Lisa Reimold
  • Zelda / Sheik: Erica Mendez
  • Ganondorf: Matthew Mercer
  • Great Deku Tree: Richard Epcar
  • Saria: Suzie Yeung
  • Kaepora Gaebora / Rauru: Frank Todaro
  • Impa: Laura Post
  • Darunia: Josh Petersdorf
  • Ruto: Anne Yatco
  • Deku Tree Sprout: Deva Marie Gregory
  • Nabooru: Cristina Vee
  • Koume / Kotake / Twinrova: Reba Buhr

La înregistrări au contribuit și Daniel Bushey, Rachel Seeley, Danny Hunt și Haley Hanna Hunt, în roluri de suport vocal.

Ce se schimbă față de jocul original din 1998

Lansat inițial în 1998 pentru Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time nu avea dialoguri interpretate vocal. Personajele comunicau prin text, iar remake-ul aduce pentru prima dată interpretări vocale în scenele cinematice.

Există însă o excepție importantă: Link rămâne tăcut. Personajul principal nu primește replici rostite, în acord cu tradiția seriei The Legend of Zelda, în care protagonistul nu are dialog vocal propriu.

Introducerea vocilor schimbă modul în care sunt prezentate momentele narative, oferind personajelor interpretări audio în secvențele cinematice. Distribuția confirmată acoperă atât personajele centrale, cât și figuri importante întâlnite pe parcursul aventurii.

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