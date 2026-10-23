Dispozitivele inteligente îți pot consuma internetul fără să știi. Eroarea Google care a dus la trafic de peste 3 TB într-o singură locuință

Google a confirmat existența problemei și a anunțat că aceasta a fost rezolvată. Incidentul ridică însă o întrebare importantă: cât trafic generează, în realitate, dispozitivele inteligente dintr-o locuință și cum poate fi identificat un gadget care consumă excesiv date în fundal?

O boxă Google Home a consumat sute de gigabyte fără să fie utilizată

Problema a început să fie semnalată de utilizatori pe Reddit, unde mai mulți proprietari de boxe Google Home au publicat capturi de ecran cu statistici neobișnuite privind consumul de internet. Un utilizator a raportat peste 3 TB de date descărcate de o singură boxă, în timp ce alții au observat trafic de zeci sau sute de gigabyte în perioade scurte.

Jurnalista Nena Farrell de la WIRED a verificat propriile dispozitive după apariția acestor informații. Rezultatul a fost surprinzător: boxa sa Google Home consumase 487 GB în numai zece zile, aproape cât toate celelalte dispozitive din locuință într-o perioadă mult mai lungă.

Investigațiile au arătat că unele boxe descărcau în mod repetat fișiere software. Într-un caz documentat de un utilizator Reddit, dispozitivul recupera aproximativ 460 MB la fiecare 20 de minute, generând un trafic zilnic de aproximativ 35 GB.

Google a explicat pentru WIRED că o configurare greșită a serverelor a provocat repetarea descărcărilor unei actualizări. Compania a precizat că problema a afectat numai o parte dintre boxele Google Home și că eroarea a fost remediată.

Incidentul vine într-o perioadă în care Google Home primește funcții tot mai avansate bazate pe Gemini. Dispozitivele inteligente depind de actualizări regulate, dar asemenea procese trebuie să funcționeze corect pentru a nu afecta conexiunea utilizatorilor.

Cum verifici ce dispozitiv consumă cel mai mult internet în casă

Verificarea traficului de date poate începe direct din interfața routerului. Multe modele moderne afișează lista dispozitivelor conectate și permit monitorizarea cantității de date transferate de fiecare dintre acestea.

În cazul routerelor ASUS compatibile, informațiile pot fi consultate prin interfața web a dispozitivului, accesând adresa asusrouter.com . Secțiunea Traffic Analyzer permite afișarea statisticilor și identificarea echipamentelor care generează cel mai mult trafic. Funcția trebuie activată, iar disponibilitatea ei depinde de model și de versiunea software.

Utilizatorii routerelor TP-Link pot verifica informațiile din aplicațiile Deco sau Tether, în secțiunea dedicată utilizării traficului. Unele modele oferă statistici detaliate, în timp ce altele afișează doar informații generale despre conexiune.

În cazul sistemelor Google Nest Wifi, aplicația Google Home permite consultarea consumului înregistrat pentru anumite dispozitive, inclusiv pe intervale de o zi, șapte zile sau 30 de zile.

Nu toate routerele oferă însă statistici individuale. Unele afișează doar consumul total, iar anumite sisteme mesh condiționează funcțiile avansate de un abonament.

Identificarea dispozitivelor este importantă și pentru securitatea rețelei. Există metode simple prin care poți afla dacă un dispozitiv necunoscut este conectat la rețeaua Wi-Fi, folosind lista echipamentelor active din interfața routerului.

De ce poate deveni internetul mai lent din cauza unui singur gadget

Consumul excesiv de date nu înseamnă automat că o conexiune Wi-Fi va deveni lentă. Totuși, descărcările repetate pot ocupa o parte importantă din lățimea de bandă disponibilă, afectând streamingul video, jocurile online și apelurile prin internet.

Problema poate fi mai vizibilă în locuințele unde viteza conexiunii este modestă sau unde numeroase dispozitive folosesc simultan aceeași rețea. De asemenea, persoanele care au abonamente cu limite lunare de trafic pot întâmpina costuri suplimentare ori restricții de viteză.

Investigația WIRED a identificat și alte valori surprinzătoare. Un dispozitiv asociat ecosistemului Amazon a înregistrat aproximativ 22 GB într-o săptămână, deși în locuință exista doar un detector Ring compatibil. Un alt dispozitiv, identificat generic drept „WATCH”, consumase aproximativ 21 GB. Cauzele acestor valori nu au fost stabilite.

Aceste situații arată că statisticile routerelor trebuie interpretate cu atenție. Denumirile dispozitivelor pot fi incomplete sau greșite, iar traficul atribuit unui anumit producător nu indică întotdeauna exact echipamentul responsabil.

De altfel, un singur gadget poate afecta performanța întregii rețele Wi-Fi, mai ales dacă generează permanent transferuri mari de date.

Dacă observi un consum neobișnuit, verifică mai întâi statisticile routerului și identifică dispozitivul responsabil. Compară traficul din ultimele zile și verifică dacă există actualizări software disponibile. Dacă problema persistă, poți deconecta temporar echipamentul suspect și urmări dacă traficul revine la normal.

În cazul Google Home, compania afirmă că eroarea specifică a fost deja rezolvată. Totuși, incidentul demonstrează că dispozitivele inteligente nu trebuie ignorate doar pentru că funcționează aparent normal.

Pe măsură ce locuințele devin tot mai conectate, monitorizarea traficului poate fi la fel de importantă precum verificarea vitezei internetului. Uneori, cauza unei conexiuni lente nu este furnizorul sau routerul, ci un dispozitiv care descarcă necontrolat date în fundal.