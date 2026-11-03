Disney+ a lansat în avans unul dintre cele mai așteptate seriale coreene ale anului. „The Remarried Empress”, povestea cu aproape 3 miliarde de vizualizări, este disponibil pe platformă

O împărăteasă trădată, o căsnicie destrămată și o decizie care poate schimba soarta unui imperiu. Disney+ a pregătit o surpriză pentru fanii producțiilor sud-coreene și a lansat mai devreme decât era programat serialul „The Remarried Empress”, una dintre cele mai anticipate drame romantice ale anului 2026. Primele patru episoade au devenit disponibile pe platforma de streaming pe 3 noiembrie, cu o zi înainte de data anunțată inițial.

Inspirat dintr-un fenomen WEBTOON NAVER care a acumulat aproape trei miliarde de vizualizări, serialul aduce în prim-plan o poveste despre iubire, trădare, ambiție și lupta pentru putere. Producția îi reunește pe Shin Mina, Ju Jihoon, Lee Jongsuk și Lee Seyoung, patru nume importante ale cinematografiei și televiziunii sud-coreene.

Lansarea anticipată a fost anunțată chiar de actorii principali, ca gest de mulțumire pentru entuziasmul publicului. Noua producție se alătură premierelor Disney+ din noiembrie 2026, într-o perioadă în care platforma continuă să investească în povești internaționale și seriale originale.

O poveste despre trădare, iubire și o împărăteasă care refuză să fie învinsă

Acțiunea din „The Remarried Empress” se desfășoară într-un univers imperial fictiv, unde alianțele politice și relațiile personale sunt strâns legate. În centrul poveștii se află Navier, interpretată de Shin Mina, împărăteasa Imperiului de Est, o femeie inteligentă, respectată și devotată responsabilităților sale.

Viața ei se schimbă radical atunci când soțul său, împăratul Sovieshu, interpretat de Ju Jihoon, se îndrăgostește de Rashta, o sclavă fugară căreia îi dă viață Lee Seyoung. Relația celor doi provoacă tensiuni la curtea imperială și pune în pericol atât căsnicia conducătorilor, cât și stabilitatea politică a imperiului.

În loc să accepte umilința și să dispară discret din viața împăratului, Navier ia o decizie neașteptată. Aceasta este de acord cu divorțul, însă impune o singură condiție: să i se permită să se recăsătorească cu Heinrey, prințul moștenitor al Regatului de Vest, interpretat de Lee Jongsuk.

Alegerea transformă o dramă conjugală într-un conflict cu implicații politice majore. Povestea explorează relațiile de putere, orgoliile și sacrificiile personajelor, dar și încercarea unei femei de a-și păstra demnitatea într-o lume în care viitorul său pare să fie decis de ceilalți.

Producția reprezintă adaptarea pentru televiziune a uneia dintre cele mai populare povești publicate pe WEBTOON NAVER. Interesul pentru serial era deja ridicat înaintea lansării, iar Playtech a prezentat anterior povestea și distribuția „The Remarried Empress”.

De ce a decis Disney+ să lanseze serialul mai devreme

Decizia de a devansa premiera a venit după reacțiile entuziaste ale fanilor și interesul considerabil generat de materialele promoționale. Potrivit informațiilor comunicate de Disney+, trailerul oficial a depășit 13 milioane de vizualizări în primele 48 de ore, pe YouTube și pe alte platforme.

Un alt semnal al popularității producției a venit de la Festivalul Internațional de Film de la Busan, unde proiecțiile serialului s-au desfășurat cu sălile pline. Reacțiile publicului au confirmat interesul pentru adaptarea poveștii, cunoscută deja de milioane de cititori.

În acest context, actorii Shin Mina, Ju Jihoon, Lee Jongsuk și Lee Seyoung au anunțat lansarea anticipată a primelor patru episoade, prezentând decizia drept o modalitate de a le mulțumi fanilor pentru susținere.

Serialul este regizat de Cho Suwon, cunoscut pentru producții precum „Pinocchio” și „Still 17”, în timp ce scenariul adaptat este semnat de Yeoh Geena și Hyun Choongyeol.

„The Remarried Empress” marchează și o nouă etapă în extinderea catalogului de producții asiatice de pe Disney+. În ultimii ani, platformele de streaming disponibile în România au acordat o atenție tot mai mare serialelor sud-coreene, care au reușit să atragă audiențe internaționale.

Când apar următoarele episoade din „The Remarried Empress”

Deși premiera a fost devansată cu o zi, Disney+ păstrează strategia lansărilor săptămânale pentru restul sezonului. Primele patru episoade au fost lansate simultan pe 3 noiembrie 2026, iar continuarea poveștii va fi disponibilă treptat.

Următoarele două episoade sunt programate pentru 11 noiembrie, alte două pentru 18 noiembrie, iar ultimele două vor apărea pe 25 noiembrie. Astfel, primul sezon va cuprinde zece episoade.

Formatul permite publicului să urmărească evoluția relațiilor dintre personaje pe parcursul mai multor săptămâni, în timp ce conflictele romantice și politice se intensifică.

„The Remarried Empress” este disponibil exclusiv pe Disney+ în România. Abonamentele la platformă pornesc de la 34,99 lei pe lună, potrivit informațiilor transmise de companie.