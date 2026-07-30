Din 2 august, Uniunea Europeană schimbă regulile pentru conținutul creat cu AI. Ce trebuie să știe companiile

Ce obligații aduce AI Act pentru conținutul generat cu inteligență artificială

Noile norme introduc cerințe de transparență pentru anumite categorii de conținut realizat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale. Scopul este ca persoanele care intră în contact cu astfel de materiale să poată înțelege când AI a avut un rol semnificativ în procesul de creare.

Printre măsurile prevăzute se numără utilizarea unor metode tehnice care permit identificarea conținutului generat de AI, inclusiv prin marcaje digitale detectabile automat, cunoscute și sub denumirea de „digital watermarks”. De asemenea, anumite materiale, precum deepfake-urile sau unele texte generate automat care tratează subiecte de interes public, trebuie însoțite de informații clare privind originea lor.

Regulamentul prevede și obligația ca persoanele care interacționează cu anumite sisteme AI, cum sunt chatbot-urile, să fie informate că discută cu un sistem automatizat și nu cu un om.

Regulile se aplică și companiilor din afara Uniunii Europene

Un aspect important este caracterul extraterritorial al AI Act. Chiar dacă o companie are sediul în Statele Unite, Marea Britanie sau în orice altă țară din afara Uniunii Europene, aceasta trebuie să respecte legislația europeană dacă oferă produse sau servicii bazate pe inteligență artificială cetățenilor din UE.

Prin această abordare, autoritățile europene încearcă să creeze un standard comun de transparență, indiferent de locul în care sunt dezvoltate tehnologiile AI. În practică, multe dintre marile companii din domeniu vor trebui să adapteze modul în care își prezintă produsele și conținutul pentru a respecta noile cerințe.

Nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiuni importante. În funcție de gravitatea încălcării și de tipul companiei, amenzile pot ajunge până la 15 milioane de euro sau la 3% din cifra de afaceri anuală globală.

Cine este vizat și ce excepții există

Regulile care intră în vigoare pe 2 august sunt destinate în principal furnizorilor și organizațiilor care folosesc sisteme AI în scop profesional sau comercial. Dacă generezi imagini, texte sau videoclipuri exclusiv pentru uz personal, aceste obligații nu ți se aplică.