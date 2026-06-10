Digi bagă telefoane Xiaomi „de fițe” în ofertă. Cât te costă, de fapt, noile 17T și 17T Pro

Cât costă Xiaomi 17T la Digi Mobil

Xiaomi 17T este modelul mai accesibil dintre cele două introduse în oferta Digi, conform site-ului oficial. Telefonul are un preț standard de 673 de euro, în varianta listată de operator. Pentru cei care vin la Digi prin portarea unei cartele preplătite către un pachet Digi Optim sau Nelimitat, telefonul poate fi cumpărat cu un avans de 375 de euro și 12 rate de câte 25 de euro pe lună.

Pentru portarea unui abonament către un pachet Digi Optim sau Nelimitat, costul inițial este mai mic, dar rata lunară crește. În acest caz, clientul plătește 265 de euro avans și apoi 12 rate de câte 34 de euro pe lună. Astfel, varianta cu portare de abonament poate fi mai ușor de suportat la început, dar trebuie calculat întregul cost, nu doar avansul.

Telefonul poate fi cumpărat împreună cu oricare dintre cele trei abonamente disponibile în oferta Digi Mobil. Optim 2 costă 2 euro pe lună, Optim 3 costă 3 euro pe lună, iar Nelimitat costă 5 euro pe lună. Aceste abonamente rămân, în continuare, principala armă Digi în fața concurenței: prețuri mici, internet mobil nelimitat și opțiuni decente pentru minute și roaming SEE.

Xiaomi 17T Pro, varianta scumpă care ridică miza

Xiaomi 17T Pro este vedeta reală a noii actualizări, dar și modelul care vine cu prețul cel mai greu de ignorat. Telefonul are un preț standard de 926 de euro, ceea ce îl duce într-o zonă în care intră deja în competiție cu modele premium de la branduri consacrate. Chiar și așa, pentru fanii Xiaomi, varianta Pro poate fi atractivă dacă oferă performanța și dotările așteptate de la un flagship accesibilizat prin rate.

În cazul portării unei cartele preplătite către un pachet Digi Optim sau Nelimitat, Xiaomi 17T Pro costă 554 de euro avans și 12 rate de câte 31 de euro pe lună. Pentru portarea unui abonament, avansul scade la 422 de euro, dar rata lunară ajunge la 42 de euro timp de 12 luni.

La fel ca modelul standard, și Xiaomi 17T Pro poate fi luat cu Optim 2, Optim 3 sau Nelimitat. Asta înseamnă că, teoretic, poți avea un telefon scump lângă un abonament care pornește de la doar 2 euro pe lună. Practic, însă, suma importantă rămâne cea a telefonului, iar diferența dintre avansuri și rate trebuie privită atent înainte de achiziție.

Abonamente mici, telefoane mari și calcule obligatorii

Oferta Digi Mobil rămâne atractivă la prima vedere pentru că abonamentele sunt printre cele mai ieftine din piață. Optim 2 include minute și SMS-uri nelimitate în rețea, 200 de minute naționale și internaționale, 3,05 GB în roaming SEE și internet mobil nelimitat. Optim 3 ridică pachetul la 300 de minute și 4,58 GB în roaming SEE.