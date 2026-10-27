Diagnosticul întâmplător care sperie mii de români: ce ascunde o leziune hepatică și de ce depistarea precoce poate salva vieți

Potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), bolile hepatice cronice și tumorile hepatice reprezintă o provocare globală de sănătate publică, focarul principal de risc fiind hepatitele virale, steatoza hepatică (ficatul gras) și consumul de alcool. Dar, afecțiunile hepatice reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în România. GLOBOCAN (Global Cancer Observatory / IARC) arată că România înregistrează peste 3.600 de cazuri noi de cancer hepatic și mai bine de 3.400 de decese anual, fiind una dintre cele mai agresive forme de malignitate. Totodată, rapoartele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) indică o creștere continuă a cazurilor oncologice diagnosticate la nivel național, subliniind importanța screening-ului imagistic.

Adresabilitatea crescută și accesul la servicii de imagistică au dus la identificarea tot mai frecventă a modificărilor hepatice structurale.

Termenul de „leziune focală hepatică” descrie imaginile depistate ecografic cu un aspect solid-parenchimatos sau mixt (tisular combinat cu o componentă lichidiană). Rareori termenul este folosit pentru chisturi hepatice simple.

„Dacă în cadrul leziunilor focale hepatice includem patologia benignă, border-line, respectiv cea malignă, atunci incidența obiectivării prin ecografie abdominală este una înaltă. Acest lucru se justifică prin creșterea adresabilității pacienților, dar și a disponibilității logistice și a personalului medical. Din punct de vedere procentual, leziunile hepatice benigne sunt net dominante, însă fiecare caz necesită o conduită atentă și individualizarea explorărilor diagnostice”, declară dr. Răzvan Zaro.

Cele mai frecvent întâlnite leziuni benigne sunt hemangioamele hepatice, conglomerate de vase capilare sanguine care rămân benigne pe parcursul vieții. Deși pot crește în dimensiuni, ele necesită tratament doar în cazuri rare, când devin foarte mari, simptomatice sau complicate.

Un tânăr salvat datorită unui diagnostic precoce

Multe dintre leziunile hepatice evoluează complet asimptomatic. Atunci când apar simptome cum ar fi disconfortul în hipocondrul drept, acestea pot fi comune atât tumorilor mari benigne, cât și celor maligne. Totuși, manifestări precum scăderea nejustificată în greutate, icterul (îngălbenirea pielii și a mucoaselor), durerea intensă sau febra impun un consult gastroenterologic urgent.