Descoperirea care schimbă tot ce știam despre viața ascunsă de sub picioarele noastre. Rețeaua subterană a Pământului rivalizează cu dimensiuni cosmice

Descoperirea oferă o perspectivă nouă asupra rolului pe care aceste organisme îl joacă în funcționarea ecosistemelor și în combaterea schimbărilor climatice.

„Internetul” ascuns al naturii transportă nutrienți și stochează cantități uriașe de carbon

Rețelele analizate sunt formate din ciuperci micorizale, organisme care dezvoltă o relație de colaborare cu majoritatea plantelor de pe uscat. Prin intermediul unor filamente extrem de fine, numite hife, acestea transportă substanțe nutritive precum fosforul și azotul către rădăcinile plantelor.

La schimb, plantele oferă ciupercilor compuși bogați în carbon rezultați în urma fotosintezei. Practic, este un sistem natural de schimb care funcționează de milioane de ani și care contribuie la sănătatea ecosistemelor de pe întreaga planetă.

Importanța acestor rețele depășește însă relația cu vegetația. Oamenii de știință estimează că ciupercile micorizale absorb anual aproximativ 4,3 miliarde de tone de dioxid de carbon echivalent, o cantitate care reprezintă peste o zecime din emisiile globale generate de combustibilii fosili într-un singur an.

Datele obținute arată că cele mai bogate zone în astfel de structuri nu sunt neapărat pădurile, așa cum s-ar putea crede, ci pajiștile naturale neafectate de activitățile umane. În anumite regiuni, primii 15 centimetri de sol concentrează aproape 40% din biomasa fungică a planetei.

Inteligența artificială a ajutat la realizarea primei hărți globale

Pentru a înțelege modul în care aceste rețele sunt distribuite la nivel mondial, cercetătorii au analizat peste 16.000 de probe de sol provenite din sute de studii desfășurate pe toate continentele.

Informațiile colectate au fost combinate cu date despre climă, vegetație și compoziția chimică a solului. Ulterior, algoritmi de inteligență artificială au fost utilizați pentru a estima densitatea rețelelor fungice pe fiecare kilometru pătrat al planetei.