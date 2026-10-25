DeLorean transformă în realitate visul din „Înapoi în viitor”. Celebra marcă americană intră în cursele cu mașini zburătoare electrice, luând fața Tesla Roadster

DeLorean Airspeeder Team intră în competiția mașinilor zburătoare din noiembrie 2026

Pe 13 octombrie 2026, în cadrul evenimentului TechCrunch Disrupt din San Francisco, DeLorean Motor Company a anunțat oficial participarea la Airspeeder International Series, competiție prezentată de organizatori drept primul campionat internațional dedicat mașinilor zburătoare electrice. Noua echipă se va numi DeLorean Airspeeder Team și va reprezenta Statele Unite, devenind primul constructor american înscris în această competiție.

Debutul este programat pentru noiembrie 2026, odată cu deschiderea sezonului 2026–2027. În prima etapă, echipa nu va concura cu un vehicul dezvoltat integral de DeLorean, ci va utiliza platforma standard Airspeeder Mk3C, folosită și de ceilalți participanți. Constructorul american va contribui în principal la identitatea vizuală și la dezvoltarea proiectului sportiv, urmând ca implicarea inginerească să devină mai importantă în sezonul următor.

Vehiculele Airspeeder sunt aparate electrice de zbor cu decolare și aterizare verticală, cunoscute sub acronimul eVTOL. Spre deosebire de automobilele tradiționale, acestea folosesc sisteme de propulsie aeriană și tehnologii avansate pentru controlul zborului, navigație și evitarea coliziunilor. Cursele se desfășoară pe trasee tridimensionale definite electronic, ceea ce adaugă o nouă dimensiune competiției, comparativ cu motorsportul convențional.

Airspeeder urmărește să transforme întrecerile sportive într-un laborator pentru tehnologii care ar putea fi utilizate ulterior în mobilitatea aeriană. Sistemele de propulsie electrică, controlul zborului, comunicațiile dintre vehicule și mecanismele inteligente de siguranță pot fi testate în condiții solicitante, unde performanța trebuie combinată cu fiabilitatea.

Pentru sezonul 2027–2028, DeLorean intenționează să participe cu un vehicul de competiție dezvoltat printr-un proiect propriu, în colaborare cu echipe de studenți și specialiști din instituții universitare americane, printre care UC Berkeley și Georgia Tech. Proiectul urmărește implicarea unei noi generații de ingineri în dezvoltarea aparatelor electrice de zbor.

Matt Pearson, fondatorul și directorul general Airspeeder, a subliniat valoarea simbolică a participării DeLorean, considerând că marca a devenit sinonimă cu automobilul zburător cu mult înainte ca asemenea vehicule să existe efectiv. În același timp, Cameron Wynne, responsabil de imaginea DeLorean Motor Company, a explicat că oamenii își imaginează un DeLorean în aer de aproximativ patru decenii, iar compania vrea acum să transforme această idee într-un proiect concret.

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Comparația dintre DeLorean și Tesla devine cu atât mai interesantă cu cât, pe 15 octombrie 2026, la două zile după anunțul Airspeeder, Tesla a organizat în Texas prezentarea noii generații Roadster. După aproape nouă ani de așteptare de la anunțul inițial, compania condusă de Elon Musk a demonstrat un prototip capabil să execute manevre neobișnuite pentru un automobil, inclusiv deplasări scurte prin aer.