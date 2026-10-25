DeLorean transformă în realitate visul din „Înapoi în viitor”. Celebra marcă americană intră în cursele cu mașini zburătoare electrice, luând fața Tesla Roadster
Pentru generații întregi de pasionați de automobile și filme science-fiction, numele DeLorean este imposibil de separat de imaginea mașinii timpului din trilogia „Înapoi în viitor”, cu portierele sale spectaculoase și caroseria din oțel inoxidabil. Ideea unui automobil care poate zbura a rămas una dintre cele mai memorabile fantezii cinematografice ale anilor ’80, însă în 2026 numele DeLorean revine în actualitate printr-un proiect care își propune să transforme măcar o parte din acea imaginație în realitate. Constructorul american a anunțat intrarea într-un campionat internațional dedicat vehiculelor electrice zburătoare, o competiție în care cursele nu se mai desfășoară pe asfalt, ci pe trasee tridimensionale, în aer.
Anunțul vine într-un moment interesant pentru industria mobilității electrice, la scurt timp înainte ca Tesla să prezinte public un prototip al noii generații Roadster, capabil să execute manevre aeriene cu ajutorul unor tehnologii inspirate din industria aerospațială. Deși cele două proiecte sunt fundamental diferite, comparația este inevitabilă, mai ales că Tesla a împrumutat de-a lungul timpului numeroase elemente estetice asociate celebrului DeLorean, de la portierele spectaculoase ale Model X până la caroseria din oțel inoxidabil a Cybertruck.
DeLorean Airspeeder Team intră în competiția mașinilor zburătoare din noiembrie 2026
Pe 13 octombrie 2026, în cadrul evenimentului TechCrunch Disrupt din San Francisco, DeLorean Motor Company a anunțat oficial participarea la Airspeeder International Series, competiție prezentată de organizatori drept primul campionat internațional dedicat mașinilor zburătoare electrice. Noua echipă se va numi DeLorean Airspeeder Team și va reprezenta Statele Unite, devenind primul constructor american înscris în această competiție.
Debutul este programat pentru noiembrie 2026, odată cu deschiderea sezonului 2026–2027. În prima etapă, echipa nu va concura cu un vehicul dezvoltat integral de DeLorean, ci va utiliza platforma standard Airspeeder Mk3C, folosită și de ceilalți participanți. Constructorul american va contribui în principal la identitatea vizuală și la dezvoltarea proiectului sportiv, urmând ca implicarea inginerească să devină mai importantă în sezonul următor.
Vehiculele Airspeeder sunt aparate electrice de zbor cu decolare și aterizare verticală, cunoscute sub acronimul eVTOL. Spre deosebire de automobilele tradiționale, acestea folosesc sisteme de propulsie aeriană și tehnologii avansate pentru controlul zborului, navigație și evitarea coliziunilor. Cursele se desfășoară pe trasee tridimensionale definite electronic, ceea ce adaugă o nouă dimensiune competiției, comparativ cu motorsportul convențional.
Airspeeder urmărește să transforme întrecerile sportive într-un laborator pentru tehnologii care ar putea fi utilizate ulterior în mobilitatea aeriană. Sistemele de propulsie electrică, controlul zborului, comunicațiile dintre vehicule și mecanismele inteligente de siguranță pot fi testate în condiții solicitante, unde performanța trebuie combinată cu fiabilitatea.
Pentru sezonul 2027–2028, DeLorean intenționează să participe cu un vehicul de competiție dezvoltat printr-un proiect propriu, în colaborare cu echipe de studenți și specialiști din instituții universitare americane, printre care UC Berkeley și Georgia Tech. Proiectul urmărește implicarea unei noi generații de ingineri în dezvoltarea aparatelor electrice de zbor.
Matt Pearson, fondatorul și directorul general Airspeeder, a subliniat valoarea simbolică a participării DeLorean, considerând că marca a devenit sinonimă cu automobilul zburător cu mult înainte ca asemenea vehicule să existe efectiv. În același timp, Cameron Wynne, responsabil de imaginea DeLorean Motor Company, a explicat că oamenii își imaginează un DeLorean în aer de aproximativ patru decenii, iar compania vrea acum să transforme această idee într-un proiect concret.
Tesla Roadster a demonstrat deja că se poate ridica de la sol. Ce urmează pentru mașinile zburătoare
Comparația dintre DeLorean și Tesla devine cu atât mai interesantă cu cât, pe 15 octombrie 2026, la două zile după anunțul Airspeeder, Tesla a organizat în Texas prezentarea noii generații Roadster. După aproape nouă ani de așteptare de la anunțul inițial, compania condusă de Elon Musk a demonstrat un prototip capabil să execute manevre neobișnuite pentru un automobil, inclusiv deplasări scurte prin aer.
Sistemul utilizează propulsoare alimentate cu gaz comprimat și un mecanism de aspirație care permite generarea unor forțe considerabile de aderență. În cadrul demonstrației, Roadster a urcat pe o rampă abruptă, a executat manevre de rotație și a fost ridicat în aer pentru perioade scurte. Tesla a prezentat și o accelerație de la 0 la aproximativ 97 km/h în mai puțin de o secundă, performanță care rămâne însă asociată prototipului demonstrativ, nu unui automobil de serie disponibil pentru cumpărare.
Elon Musk a indicat anul 2028 ca posibil început al producției pentru noua generație Roadster, fără să anunțe un preț comercial definitiv. În plus, versiunea experimentală care poate executa manevre aeriene nu beneficiază de aprobare pentru circulația pe drumurile publice. Prin urmare, demonstrația tehnologică nu înseamnă că proprietarii vor putea zbura deasupra traficului în viitorul apropiat.
Există și o diferență fundamentală între proiectele celor două mărci. Tesla încearcă să dezvolte un automobil sport extrem, care să poată executa anumite manevre aeriene folosind tehnologii suplimentare de propulsie, în timp ce Airspeeder propune vehicule concepute de la început pentru zbor. Deși organizatorii le numesc mașini zburătoare, aparatele Mk3C sunt mai apropiate tehnic de aeronavele electrice cu decolare verticală decât de automobilele pe care le întâlnim zilnic pe șosele.
Pentru pasionații de tehnologie din România, vestea este spectaculoasă, dar trebuie privită și prin prisma provocărilor practice. Un vehicul capabil să zboare nu poate deveni automat un mijloc de transport obișnuit, indiferent de performanțele tehnice. Sunt necesare proceduri complexe de certificare, reguli privind utilizarea spațiului aerian, infrastructură pentru decolare și aterizare și sisteme de siguranță compatibile cu utilizarea în apropierea zonelor locuite.
În România și în restul Uniunii Europene, integrarea unor asemenea aparate în transportul civil ar presupune respectarea reglementărilor aeronautice aplicabile, inclusiv a cerințelor relevante coordonate la nivel european prin EASA. Din acest motiv, apariția unei competiții precum Airspeeder este importantă mai ales prin prisma dezvoltării și testării tehnologiilor, nu pentru că ar anunța disponibilitatea imediată a unor automobile zburătoare în showroom-uri.
Deocamdată, DeLorean nu a anunțat un model comercial destinat publicului larg și nici un calendar pentru lansarea unei mașini care să poată circula legal atât pe șosea, cât și prin aer. Participarea la Airspeeder reprezintă o inițiativă sportivă și tehnologică, dar are un potențial uriaș de imagine, mai ales pentru o marcă al cărei nume continuă să fie asociat cu viitorul transportului.
La peste 40 de ani de la apariția primului film „Înapoi în viitor”, DeLorean revine astfel la una dintre cele mai spectaculoase idei din cultura automobilistică. Nu vorbim despre o mașină a timpului și nici despre un DMC-12 clasic modificat să zboare, ci despre un nou proiect electric care încearcă să transforme o fantezie cinematografică într-o competiție tehnologică reală. Iar dacă asemenea vehicule vor ajunge vreodată să facă parte din transportul obișnuit, experiența acumulată în motorsportul aerian ar putea reprezenta unul dintre pașii necesari.