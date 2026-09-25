De la ce vârstă are voie un copil să conducă o trotinetă electrică. Ce spune legea în cazul minorului de 13 ani din Constanța. VIDEO
Un copil de 13 ani din Constanța a ajuns în atenția polițiștilor după ce a încercat să plece cu trotineta electrică la apariția unui echipaj. Cazul readuce în discuție regulile pe care trebuie să le respecte cei care folosesc astfel de vehicule, dar și o prevedere importantă pentru părinți: în România, nu orice copil are voie să conducă o trotinetă electrică pe drumurile publice.
Copil de 13 ani, urmărit de polițiști în Constanța
Incidentul a avut loc pe 24 septembrie 2026, pe strada Madrid din Constanța. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, oamenii legii s-au sesizat din oficiu după ce mai multe persoane ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.
La vederea echipajului, persoanele care se deplasau pe trotinete electrice au ignorat solicitările polițiștilor și au fugit în direcții diferite. Unul dintre cei identificați era un copil de numai 13 ani.
Imaginile apărute ulterior arată și o mașină de poliție care urmărește o trotinetă pe un drum de pământ din zona Tomis Plus.
La fața locului a venit tatăl minorului, iar acesta a fost sancționat contravențional, în baza Legii nr. 61/1991, cu o amendă de 500 de lei.
La 13 ani nu ai voie să conduci trotineta electrică pe drumurile publice
Dincolo de motivul pentru care polițiștii au intervenit inițial, apare o altă problemă: vârsta copilului. Potrivit legislației rutiere în vigoare în 2026, limita este foarte clară. Articolul 70 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește că, pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, persoana trebuie să aibă cel puțin 14 ani.
Așadar, un copil de 13 ani nu poate conduce legal o trotinetă electrică pe un drum public.
Este importantă însă o precizare: limita de 14 ani se referă la drumurile publice. Regula nu trebuie interpretată ca o interdicție absolută pentru un copil de a folosi o trotinetă pe orice proprietate sau spațiu privat unde circulația se desfășoară în afara regimului drumurilor publice.
Casca este obligatorie pentru cei sub 16 ani
O altă regulă privește casca. Codul rutier prevede că aceasta este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani atunci când circulă pe partea carosabilă.
Prin urmare, un adolescent de 14 sau 15 ani poate conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, dar, dacă circulă pe carosabil, trebuie să poarte cască.
În cazul copilului din Constanța, problema de bază era însă chiar vârsta: la 13 ani nu îndeplinea condiția legală pentru a conduce trotineta pe drumul public.
Nici trotuarul nu este automat o soluție
Faptul că o persoană nu poate circula pe carosabil nu înseamnă că poate muta pur și simplu trotineta pe trotuar. Regulamentul de aplicare a Codului rutier interzice circulația trotinetelor electrice pe trotuare, cu excepția situației în care acolo este amenajată o pistă pentru biciclete.
Dacă există o pistă pentru biciclete pe direcția de deplasare, aceasta trebuie folosită. Dacă nu există, trotinetele electrice pot circula pe carosabil numai pe sectoarele de drum unde limita maximă admisă pentru vehicule este de 50 km/h.
Tot legea interzice transportarea unui pasager pe trotinetă, iar pentru deplasările pe timp de noapte vehiculul trebuie să fie echipat cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizante funcționale.
Cazul din Constanța arată astfel că trotineta electrică nu este tratată de lege ca o simplă jucărie. Odată folosită pe drumurile publice, conducătorul trebuie să respecte atât limita minimă de vârstă, cât și regulile de circulație aplicabile acestor vehicule.