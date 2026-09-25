De la ce vârstă are voie un copil să conducă o trotinetă electrică. Ce spune legea în cazul minorului de 13 ani din Constanța. VIDEO

La vederea echipajului, persoanele care se deplasau pe trotinete electrice au ignorat solicitările polițiștilor și au fugit în direcții diferite. Unul dintre cei identificați era un copil de numai 13 ani.

Imaginile apărute ulterior arată și o mașină de poliție care urmărește o trotinetă pe un drum de pământ din zona Tomis Plus.

La fața locului a venit tatăl minorului, iar acesta a fost sancționat contravențional, în baza Legii nr. 61/1991, cu o amendă de 500 de lei.

La 13 ani nu ai voie să conduci trotineta electrică pe drumurile publice

Dincolo de motivul pentru care polițiștii au intervenit inițial, apare o altă problemă: vârsta copilului. Potrivit legislației rutiere în vigoare în 2026, limita este foarte clară. Articolul 70 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește că, pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, persoana trebuie să aibă cel puțin 14 ani.

Așadar, un copil de 13 ani nu poate conduce legal o trotinetă electrică pe un drum public.

Este importantă însă o precizare: limita de 14 ani se referă la drumurile publice. Regula nu trebuie interpretată ca o interdicție absolută pentru un copil de a folosi o trotinetă pe orice proprietate sau spațiu privat unde circulația se desfășoară în afara regimului drumurilor publice.