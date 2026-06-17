De ce viteza navelor se măsoară în noduri, și nu în kilometri pe oră. La câți km/h ajunge o navă de croazieră
Atunci când vine vorba despre automobile, viteza este exprimată în kilometri pe oră. În schimb, pe mare și în aviație se folosește o unitate de măsură diferită: nodul. Mulți turiști care urcă pentru prima dată la bordul unei nave de croazieră observă că viteza este afișată în noduri și nu în km/h, fără să știe exact ce înseamnă această unitate.
Deși poate părea o convenție modernă, utilizarea nodurilor are o istorie de câteva sute de ani și își are originea în metodele folosite de marinari pentru a calcula viteza navelor înainte de apariția tehnologiei moderne.
De unde provine măsurarea vitezei în noduri
Primele metode de măsurare a vitezei pe mare au apărut în secolul al XV-lea, când navigatorii aveau nevoie să afle cât de repede se deplasează navele în largul oceanului, departe de orice reper de pe uscat.
Pentru acest lucru era folosit un dispozitiv simplu, format dintr-o bucată de lemn legată de o frânghie lungă. Pe frânghie erau făcute noduri la intervale regulate. Marinarii aruncau bucata de lemn în apă și măsurau, cu ajutorul unei clepsidre, câte noduri treceau într-un anumit interval de timp.
Numărul nodurilor care se desfășurau de pe frânghie indica viteza navei. Astfel a apărut termenul de „nod”, care a rămas până în prezent unitatea standard de măsură a vitezei în navigație.
În prezent, navele folosesc sisteme electronice sofisticate pentru a determina viteza, însă unitatea de măsură a rămas aceeași.
Ce înseamnă un nod și la câți km/h echivalează
Un nod reprezintă o milă marină parcursă într-o oră. O milă marină are 1.852 de metri, ceea ce înseamnă că:
- 1 nod = 1,852 km/h;
- 10 noduri = 18,52 km/h;
- 20 de noduri = 37,04 km/h;
- 30 de noduri = 55,56 km/h.
Acesta este motivul pentru care viteza navelor poate părea mai mică atunci când este exprimată în noduri decât atunci când este convertită în kilometri pe oră.
Nodurile sunt utilizate și în aviație, deoarece facilitează calculul poziției și al distanțelor pe hărțile de navigație, care sunt bazate pe mile marine.
Cu ce viteză circulă o navă de croazieră
Majoritatea navelor moderne de croazieră navighează cu viteze cuprinse între 18 și 25 de noduri, în funcție de dimensiune, traseu și condițiile meteorologice.
Convertit în kilometri pe oră, acest lucru înseamnă aproximativ 33-46 km/h. Deși nu pare o viteză impresionantă comparativ cu cea a unei mașini, pentru o navă care poate transporta mii de pasageri și cântărește zeci sau chiar sute de mii de tone, este o performanță remarcabilă.
Unele dintre cele mai rapide nave de croazieră pot depăși 30 de noduri, ceea ce înseamnă peste 55 km/h, însă astfel de viteze sunt utilizate rar, deoarece consumul de combustibil crește considerabil.
Cum se măsoară astăzi viteza pe mare
Metodele tradiționale bazate pe frânghii și noduri au fost înlocuite de tehnologii moderne. Printre cele mai utilizate se numără sistemele Doppler, senzorii electromagnetici și echipamentele de navigație prin satelit.
Aceste instrumente permit măsurarea cu mare precizie a vitezei și a poziției navei în orice moment. Cu toate acestea, termenul de „nod” a rămas neschimbat și continuă să fie folosit pe toate mările și oceanele lumii, la fel ca acum câteva sute de ani.
Astfel, atunci când auzi că o navă de croazieră se deplasează cu 20 de noduri, trebuie să știi că viteza sa este de aproximativ 37 km/h, iar această unitate de măsură reprezintă una dintre cele mai vechi tradiții păstrate în navigația modernă.