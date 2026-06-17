De ce viteza navelor se măsoară în noduri, și nu în kilometri pe oră. La câți km/h ajunge o navă de croazieră

De unde provine măsurarea vitezei în noduri

Primele metode de măsurare a vitezei pe mare au apărut în secolul al XV-lea, când navigatorii aveau nevoie să afle cât de repede se deplasează navele în largul oceanului, departe de orice reper de pe uscat.

Pentru acest lucru era folosit un dispozitiv simplu, format dintr-o bucată de lemn legată de o frânghie lungă. Pe frânghie erau făcute noduri la intervale regulate. Marinarii aruncau bucata de lemn în apă și măsurau, cu ajutorul unei clepsidre, câte noduri treceau într-un anumit interval de timp.

Numărul nodurilor care se desfășurau de pe frânghie indica viteza navei. Astfel a apărut termenul de „nod”, care a rămas până în prezent unitatea standard de măsură a vitezei în navigație.

În prezent, navele folosesc sisteme electronice sofisticate pentru a determina viteza, însă unitatea de măsură a rămas aceeași.

Ce înseamnă un nod și la câți km/h echivalează

Un nod reprezintă o milă marină parcursă într-o oră. O milă marină are 1.852 de metri, ceea ce înseamnă că:

1 nod = 1,852 km/h;

10 noduri = 18,52 km/h;

20 de noduri = 37,04 km/h;

30 de noduri = 55,56 km/h.

Acesta este motivul pentru care viteza navelor poate părea mai mică atunci când este exprimată în noduri decât atunci când este convertită în kilometri pe oră.

Nodurile sunt utilizate și în aviație, deoarece facilitează calculul poziției și al distanțelor pe hărțile de navigație, care sunt bazate pe mile marine.