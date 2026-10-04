De ce tastatura nu are literele în ordine alfabetică. Decizia de acum peste 150 de ani care ne ține și azi „legați” de QWERTY

La început, literele chiar erau în ordine alfabetică

În anii 1860, Christopher Latham Sholes, un tipograf, jurnalist și inventator american din Milwaukee, lucra împreună cu colaboratorii săi la o mașină care să imprime litere pe hârtie. Unul dintre primele modele avea o claviatură asemănătoare unui pian, cu literele așezate alfabetic.

Era o alegere firească pentru cineva care vedea aparatul pentru prima dată. Numai că găsirea unei litere era doar o parte a problemei. La apăsarea tastelor, brațe metalice purtând caracterele trebuiau să lovească hârtia și să revină la loc. Dacă mecanismele se încurcau între ele, scrierea se oprea.

Sholes și colegii săi au modificat succesiv aparatul și ordinea tastelor. Brevetul din 1868 aparține acestei perioade de experimentare, iar un brevet ulterior, din 1878, prezintă aranjamentul QWERTY recognoscibil astăzi, după cum arată documentele prezentate de Smithsonian.

Între timp, producătorul Remington începuse să comercializeze, în 1874, mașina Sholes & Glidden. Tastatura modernă nu apăruse dintr-o singură inspirație genială, ci din încercări, ajustări și nevoia de a transforma un mecanism experimental într-un instrument de lucru.

QWERTY nu a fost pur și simplu o invenție menită să ne încetinească

Explicația pe care o întâlnim frecvent spune că inventatorii au „amestecat” literele pentru ca oamenii să tasteze mai lent. Este o poveste ușor de reținut, dar prea simplă. Computer History Museum respinge această interpretare și explică aranjamentul prin reducerea interferențelor dintre mecanismele acționate succesiv.

Diferența contează: evitarea blocajelor putea permite o scriere mai cursivă. Nu însemna neapărat că utilizatorul trebuia împiedicat să tasteze repede. Mai mult, motivele exacte pentru poziția fiecărei litere rămân discutate de cercetătorii istoriei tehnologiei.

O cercetare realizată de Koichi Yasuoka și Motoko Yasuoka, de la Universitatea Kyoto, propune o altă explicație: influența operatorilor de telegraf, care transcriau mesaje în cod Morse. Potrivit analizei publicate de Smithsonian Magazine, nevoile acestor utilizatori ar fi contribuit la schimbarea ordinii literelor.