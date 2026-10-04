Câți bani îți trebuie dacă rămâi fără salariu. Rezerva care te poate ajuta până îți găsești un alt loc de muncă
Pierderea locului de muncă poate schimba bugetul unei familii de la o lună la alta. Salariul nu mai intră în cont, însă rata sau chiria, facturile, alimentele și celelalte cheltuieli obligatorii trebuie plătite în continuare. Iar găsirea unui nou job poate dura câteva săptămâni sau chiar luni.
Din acest motiv, existența unei rezerve financiare poate deveni esențială într-o perioadă fără venituri. Adrian Asoltanie, expert în educație financiară, a explicat în cadrul „Interviurilor Adevărul” că fondul destinat unei asemenea situații ar trebui calculat în funcție de cheltuielile familiei și nu neapărat în funcție de salariul încasat.
Rezerva ar trebui să acopere cel puțin trei luni
Potrivit expertului, fondul de siguranță ar trebui să permită acoperirea cheltuielilor pentru cel puțin trei luni. Acesta este destinat problemelor financiare importante, precum pierderea locului de muncă, reducerea veniturilor sau o perioadă dificilă pentru afacerea familiei.
„Ăsta ar trebui să-ți acopere măcar vreo trei luni de zile de cheltuieli, pentru că rolul lui e să te protejeze de lovituri serioase”, a explicat Adrian Asoltanie.
Calculul nu pornește însă automat de la salariu. Dacă ai un venit de 7.000 de lei, dar pentru cheltuielile esențiale ai nevoie lunar de 4.500 de lei, fondul pentru trei luni ar trebui să fie de aproximativ 13.500 de lei.
În cazul unor cheltuieli lunare de 5.000 de lei, rezerva ajunge la 15.000 de lei, iar dacă necesarul familiei este de 6.000 de lei pe lună, suma crește la 18.000 de lei. Valorile sunt orientative și trebuie adaptate situației fiecărei persoane sau familii.
Ce cheltuieli trebuie incluse în calcul
Pentru a afla ce rezervă îți trebuie, poți calcula mai întâi suma minimă de care ai nevoie într-o lună obișnuită. Aici intră rata sau chiria, facturile, alimentele, transportul, medicamentele și alte obligații care nu pot fi amânate.
Cheltuielile neesențiale pot fi reduse temporar. Vacanțele, ieșirile, cumpărăturile care pot fi amânate sau abonamentele de care te poți lipsi nu trebuie neapărat menținute la același nivel atunci când calculezi suma minimă necesară pentru o perioadă fără salariu.
Situația diferă și în funcție de numărul veniturilor din familie. Dacă există două salarii și unul dispare, fondul trebuie raportat la suma care lipsește pentru acoperirea cheltuielilor lunare după ce iei în calcul venitul care continuă să existe.
Fondul de urgență este altceva
Adrian Asoltanie face diferența între fondul de siguranță și banii destinați unor probleme neprevăzute de zi cu zi. Pentru acestea din urmă, expertul recomandă între 1.000 și 2.000 de lei cash în casă.
Suma poate fi utilă atunci când apare o defecțiune în locuință, o problemă în familie sau o altă situație care necesită bani imediat. Acești 1.000-2.000 de lei nu reprezintă însă rezerva pentru pierderea salariului.
Fondul de siguranță are un alt scop: să îți ofere suficient timp pentru a găsi un nou loc de muncă fără să fii nevoit să finanțezi imediat cheltuielile curente prin împrumuturi.
Câte luni ai putea acoperi dacă venitul dispare
Trei luni reprezintă pragul minim recomandat de expert, însă perioada în care o persoană își găsește un alt loc de muncă diferă considerabil în funcție de profesie, experiență și situația pieței muncii.
De aceea, un exercițiu simplu este să aduni toate cheltuielile esențiale dintr-o lună și să verifici de câte ori această sumă este acoperită de economiile pe care le ai deja.
Astfel, în loc să te raportezi la numărul salariilor economisite, poți afla concret câte luni ai putea continua să îți plătești cheltuielile dacă venitul ar dispărea brusc. Tocmai acesta este rolul fondului de siguranță: să transforme o problemă financiară apărută peste noapte într-o perioadă în care ai timp să găsești o soluție.