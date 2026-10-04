Câți bani îți trebuie dacă rămâi fără salariu. Rezerva care te poate ajuta până îți găsești un alt loc de muncă

Rezerva ar trebui să acopere cel puțin trei luni

Potrivit expertului, fondul de siguranță ar trebui să permită acoperirea cheltuielilor pentru cel puțin trei luni. Acesta este destinat problemelor financiare importante, precum pierderea locului de muncă, reducerea veniturilor sau o perioadă dificilă pentru afacerea familiei.

„Ăsta ar trebui să-ți acopere măcar vreo trei luni de zile de cheltuieli, pentru că rolul lui e să te protejeze de lovituri serioase”, a explicat Adrian Asoltanie.

Calculul nu pornește însă automat de la salariu. Dacă ai un venit de 7.000 de lei, dar pentru cheltuielile esențiale ai nevoie lunar de 4.500 de lei, fondul pentru trei luni ar trebui să fie de aproximativ 13.500 de lei.

În cazul unor cheltuieli lunare de 5.000 de lei, rezerva ajunge la 15.000 de lei, iar dacă necesarul familiei este de 6.000 de lei pe lună, suma crește la 18.000 de lei. Valorile sunt orientative și trebuie adaptate situației fiecărei persoane sau familii.

Ce cheltuieli trebuie incluse în calcul

Pentru a afla ce rezervă îți trebuie, poți calcula mai întâi suma minimă de care ai nevoie într-o lună obișnuită. Aici intră rata sau chiria, facturile, alimentele, transportul, medicamentele și alte obligații care nu pot fi amânate.

Cheltuielile neesențiale pot fi reduse temporar. Vacanțele, ieșirile, cumpărăturile care pot fi amânate sau abonamentele de care te poți lipsi nu trebuie neapărat menținute la același nivel atunci când calculezi suma minimă necesară pentru o perioadă fără salariu.

Situația diferă și în funcție de numărul veniturilor din familie. Dacă există două salarii și unul dispare, fondul trebuie raportat la suma care lipsește pentru acoperirea cheltuielilor lunare după ce iei în calcul venitul care continuă să existe.